Dorel publie des résultats robustes au deuxième trimestre

Neuvième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires de la division Dorel Sports grâce à une forte demande soutenue pour les bicyclettes



La division Dorel Produits de puériculture poursuit sur sa lancée et affiche des progressions de son chiffre d’affaires et de son profit opérationnel ajusté

Les frais de transport élevés et les interruptions des activités des fournisseurs en raison de la COVID ont eu des répercussions sur la division Dorel Maison

MONTRÉAL, 06 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui les résultats de son deuxième trimestre et de la période de six mois clos le 30 juin 2021. Le chiffre d’affaires a atteint 765,0 millions de dollars US au deuxième trimestre, comparativement à 724,0 millions de dollars US lors de la même période l’an dernier, ce qui représente une hausse de 5,7 %. Le bénéfice net déclaré s’est élevé à 22,2 millions de dollars US, soit 0,67 $ US par action après dilution, comparativement à 11,1 millions de dollars US, ou 0,34 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice. Le bénéfice net ajusté1 s’est établi à 23,0 millions de dollars US, soit 0,70 $ US par action après dilution, comparativement à 15,6 millions de dollars US, ou 0,48 $ US par action après dilution, un an auparavant.

Pour les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 1,5 milliard de dollars US, en hausse de 13,0 % par rapport au chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars US réalisé lors du précédent exercice. Le bénéfice net déclaré s’est élevé à 25,0 millions de dollars US, soit 0,76 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette déclarée de 46,7 millions de dollars US, ou 1,44 $ US par action après dilution, un an auparavant. Pour la première moitié de l’exercice, le bénéfice net ajusté1 a fortement augmenté pour s’établir à 35,2 millions de dollars US, soit 1,07 $ US par action après dilution, contre 2,0 millions de dollars US, ou 0,06 $ US par action après dilution, un an plus tôt.

« Compte tenu de la persistance de conditions chaotiques au sein des chaînes d’approvisionnement, nous sommes très satisfaits de la performance de nos activités au deuxième trimestre. Nous avons enregistré une amélioration significative de nos résultats tout en composant avec des augmentations records de tarifs de transport par conteneurs et une hausse des coûts des produits dans plusieurs catégories. La demande pour nos produits est demeurée robuste, mais nous n’avons pas été en mesure de combler pleinement les besoins des consommateurs en raison de ruptures de stocks découlant d’un manque de disponibilité de conteneurs maritimes. La division Dorel Sports a connu un trimestre remarquable, affichant de nouveau des ventes et des résultats records. La demande pour les bicyclettes ne montre aucun signe de ralentissement et les modèles de marque Cannondale demeurent extrêmement populaires dans l’ensemble des marchés. Il y a eu une amélioration constante à la division Dorel Produits de puériculture et des gains ont été réalisés dans tous les territoires alors que les nouveaux produits ont reçu un accueil favorable de la part des consommateurs. La progression en Europe n’a été freinée que par des écueils liés à la COVID. Le chiffre d’affaires de la division Dorel Maison a considérablement reculé en raison des problèmes de disponibilité de conteneurs auxquels se sont ajoutés des arrêts de production causés par la COVID chez des fournisseurs du Vietnam et de la Malaisie. Il n’en reste pas moins que la division devrait afficher une solide performance à mesure que les conditions s’amélioreront, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

1 Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin du présent communiqué.

Sommaire de l'information financière (non audité) Deuxièmes trimestres clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2021 2020 Variation $ $ % Produits 764 988 723 953 5,7 % Bénéfice net 22 238 11 132 99,8 % Par action – De base 0,68 0,34 100,0 % Par action – Dilué 0,67 0,34 97,1 % Bénéfice net ajusté1 23 025 15 648 47,1 % Par action – De base1 0,71 0,48 47,9 % Par action – Dilué1 0,70 0,48 45,8 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 505 121 32 488 106 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 978 746 32 878 768 Sommaire de l'information financière (non audité) Six mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2021 2020 Variation $ $ % Produits 1 473 850 1 304 708 13,0 % Bénéfice (perte) net(te) 24 965 (46 689 ) s.o. Par action – De base 0,77 (1,44 ) s.o. Par action – Dilué(e) 0,76 (1,44 ) s.o. Bénéfice net ajusté1 35 239 2 043 1 624,9 % Par action – De base1 1,08 0,06 1 700,0 % Par action – Dilué1 1,07 0,06 1 683,3 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 505 121 32 487 117 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 972 567 32 487 117





Dorel Sports Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité)

2021

2020

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 317 341 285 636 11,1 % Profit brut 77 688 24,5 % 67 423 23,6 % 15,2 % Profit opérationnel 31 740 10,0 % 26 841 9,4 % 18,3 % Profit opérationnel ajusté1 31 740 10,0 % 27 148 9,5 % 16,9 % Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité)

2021

2020

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 587 650 473 824 24,0 % Profit brut 139 587 23,8 % 103 244 21,8 % 35,2 % Profit opérationnel 53 543 9,1 % 26 230 5,5 % 104,1 % Profit opérationnel ajusté1 53 543 9,1 % 26 620 5,6 % 101,1 %

La division a connu un trimestre spectaculaire et enregistré son neuvième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires, accompagnée encore une fois d’une rentabilité record. Le chiffre d’affaires a atteint 317,3 millions de dollars US, en hausse de 31,7 millions de dollars US, soit 11,1 %, par rapport au précédent exercice. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires sur une base comparable1 a augmenté de 8,5 %. En dépit de contraintes d’approvisionnement et de pénuries de composants de bicyclettes, le chiffre d’affaires des trois unités d’exploitation de la division a progressé et ce sont les unités d’exploitations Cycling Sports Group (CSG) et Caloi qui ont enregistré les gains les plus importants en pourcentage. La demande demeure forte pour les vélos haut de gamme, les vélos de gravier Cannondale et les vélos électriques étant particulièrement populaires. De même, dans le réseau des grands détaillants, la demande a été forte, mais encore une fois, elle a été limitée par des contraintes d’approvisionnement et de faibles niveaux de stocks chez les détaillants. Pour les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires a progressé pour atteindre 587,7 millions de dollars US, en hausse de 113,8 millions de dollars US, soit 24,0 %, par rapport au précédent exercice.

La marge brute s’est améliorée au deuxième trimestre en raison des prix de vente, de rabais limités et de l’incidence favorable des taux de change. Le profit opérationnel, tant déclaré qu’ajusté, s’est établi à 31,7 millions de dollars US, comparativement à 26,8 millions de dollars US et 27,1 millions de dollars US respectivement l’an dernier. Les unités d’exploitation CSG et Caloi ont été les principales responsables de l’amélioration du profit opérationnel, Caloi ayant réussi à dégager un modeste profit opérationnel après avoir enregistré l’an dernier une lourde perte opérationnelle. Pour les six premiers mois de l’exercice, le profit opérationnel, tant déclaré qu’ajusté, s’est chiffré à 53,5 millions de dollars US, comparativement à 26,2 millions de dollars US et 26,6 millions de dollars US respectivement un an auparavant.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité)

2021

2020

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 236 779 260 674 (9,2 %) Profit brut 31 245 13,2 % 34 785 13,3 % (10,2 %) Profit opérationnel 14 301 6,0 % 18 608 7,1 % (23,1 %) Profit brut ajusté1 31 245 13,2 % 37 015 14,2 % (15,6 %) Profit opérationnel ajusté1 14 301 6,0 % 21 383 8,2 % (33,1 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Six mois clos les 30 juin (non audité)

2021

2020

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 465 477 458 086 1,6 % Profit brut 62 633 13,5 % 59 285 12,9 % 5,6 % Profit opérationnel 29 138 6,3 % 28 898 6,3 % 0,8 % Profit brut ajusté1 62 633 13,5 % 61 515 13,4 % 1,8 % Profit opérationnel ajusté1 29 138 6,3 % 31 673 6,9 % (8,0 %)

Le chiffre d’affaires s’est établi à 236,8 millions de dollars US au deuxième trimestre, en recul de 23,9 millions de dollars US, soit 9,2 %, par rapport au deuxième trimestre du précédent exercice, qui avait été le meilleur dans l’histoire de la division Dorel Maison, du fait que les ordres de confinement à grande échelle pour contrer la COVID-19 avaient engendré une hausse des achats de biens pour la maison. Outre la demande qui a été plus modeste, les contraintes d’approvisionnement ont lourdement pesé sur les ventes. L’insuffisance de conteneurs, les interruptions de production chez certains fournisseurs d’Asie et les pénuries de matières premières et de composants pour les articles fabriqués en Amérique du Nord ont toutes eu un impact sur la disponibilité des produits. L’unité d’exploitation Cosco Home & Office a toutefois fortement contribué aux résultats grâce à ses nouveaux tabourets-escabeaux et à ses catégories de mobilier extérieur et intérieur. Les ventes de produits de marque poursuivent leur croissance soutenue et d’autres produits sont en cours de développement afin de bonifier la gamme de produits offerts en ligne par la division. Pour les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est élevé à 465,5 millions de dollars US, en hausse de 7,4 millions de dollars US, soit 1,6 %, par rapport au précédent exercice.

Au deuxième trimestre, le profit opérationnel, tant déclaré qu’ajusté, s’est établi à 14,3 millions de dollars US, comparativement à 18,6 millions de dollars US et 21,4 millions de dollars US respectivement l’an dernier. La hausse des coûts d’entreposage, une composition des ventes moins rentable ainsi qu’une flambée importante des frais de transport ont comprimé les marges et expliquent le recul. Pour les six premiers mois de l’exercice, le profit opérationnel, tant déclaré qu’ajusté, s’est élevé à 29,1 millions de dollars US, comparativement à 28,9 millions de dollars US et 31,7 millions de dollars US respectivement l’an dernier, ce qui représente une diminution de 2,5 millions de dollars US, soit 8,0 %, d’un exercice sur l’autre.

Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Deuxièmes trimestres clos les 30 juin (non audité)

2021

2020

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 210 868 177 643 18,7 % Profit brut 54 720 25,9 % 42 491 23,9 % 28,8 % Profit (perte) opérationnel(le) 2 096 1,0 % (1 224 ) (0,7 %) s.o. Profit brut ajusté1 54 720 25,9 % 42 577 24,0 % 28,5 % Profit opérationnel ajusté1 2 993 1,4 % 950 0,5 % 215,1 % Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité)

2021

2020

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 420 723 372 798 12,9 % Profit brut 108 883 25,9 % 88 703 23,8 % 22,8 % Perte opérationnelle (5 479 ) (1,3 %) (47 433 ) (12,7 %) 88,4 % Profit brut ajusté1 108 883 25,9 % 88 789 23,8 % 22,6 % Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e)1 5 086 1,2 % (909 ) (0,2 %) s.o.

Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre a enregistré une progression de 33,2 millions de dollars US, soit 18,7 %, par rapport au précédent exercice pour atteindre 210,9 millions de dollars US. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change d’un exercice sur l’autre ainsi que les ventes réalisées auprès de tierces parties par l’usine de fabrication de Zhongshan, en Chine, qui a été vendue à la fin du premier trimestre de 2021, le chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté1 s’est amélioré d’environ 18,1 %. La division Dorel Produits de puériculture a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires dans tous les marchés qu’elle dessert, particulièrement aux États-Unis, au Brésil et au Chili. Le marché américain a connu un trimestre très robuste, grâce notamment à une reprise des ventes de produits destinés à la mobilité, de même qu’aux mesures de relance gouvernementales qui ont contribué à stimuler la demande des consommateurs. Au Brésil, les gains de parts de marché déjà importantes se sont poursuivis grâce à des capacités de pointe en matière de commerce électronique. Au Chili, malgré la persistance de restrictions liées à la pandémie, les ventes ont considérablement augmenté du fait que le commerce électronique a aidé à compenser la baisse des ventes dans les commerces de détail. Des améliorations ont aussi été enregistrées en Europe, mais les gains ont été limités par le maintien de restrictions liées à la COVID-19, de même que par des problèmes de disponibilité de produits en provenance d’Asie. En dépit de ces contraintes et d’un achalandage inférieur aux niveaux prépandémie dans les commerces de détail, on observe des signes encourageants grâce à la réouverture graduelle des commerces et aux réactions positives à la gamme de produits de la division, notamment la nouvelle gamme de sièges d’auto Maxi-Cosi 360 Family. Pour les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de la division s’est établi à 420,7 millions de dollars US, en hausse de 47,9 millions de dollars US, soit 12,9 %, par rapport au précédent exercice. Après rajustement pour tenir compte de l’incidence des taux de change et de la cession de l’usine de Zhongshan, le chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté1 s’est amélioré d’environ 11,4 %.

L’amélioration des marges brutes et la progression des ventes d’un exercice sur l’autre ont de nouveau contribué à l’accroissement des bénéfices du trimestre. Le profit opérationnel s’est élevé à 2,1 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle de 1,2 million de dollars US l’an dernier. Si l’on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 3,0 millions de dollars US, ce qui représente une augmentation de 2,0 millions de dollars US, ou 215,1 %, par rapport à l’an dernier. Les résultats du précédent exercice comprenaient une contribution positive de l’usine de fabrication de Zhongshan, en Chine.

Pour les six premiers mois de l’exercice, la perte opérationnelle s’est élevée à 5,5 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle de 47,4 millions de dollars US un an plus tôt. Si l’on exclut la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté1 s’est élevé à 5,1 millions de dollars US pour les six premiers mois de l’exercice, comparativement à une perte opérationnelle ajustée1 de 0,9 million de dollars US, ce qui représente une amélioration de 6,0 millions de dollars US, ou 659,6 %, par rapport au précédent exercice. La première moitié de l’exercice comprenait des frais de restructuration de 10,6 millions de dollars US, attribuable essentiellement à une perte sans effet sur la trésorerie de 8,6 millions de dollars US découlant de la vente de l’usine de Chine.

Autres

Le 11 juin 2021, Dorel a conclu une facilité de crédit reposant sur l’actif de 450 millions de dollars US d’une durée de deux ans avec un groupe de prêteurs institutionnels dirigé par la Banque de Montréal qui agit à titre d’arrangeur principal, d’agent administratif et d’unique teneur de livres. Cette facilité de crédit reposant sur l’actif, qui est garantie par certaines des filiales de Dorel, viendra à échéance deux ans après la date de la première avance (soit le 11 juin 2021) et pourra être prolongée pour des périodes supplémentaires d’un an avec le consentement des prêteurs.

Les frais financiers ont diminué de 2,8 millions de dollars US au deuxième trimestre pour s’établir à 9,3 millions de dollars US, comparativement à 12,2 millions de dollars US en 2020. La baisse est principalement attribuable à une diminution de 2,7 millions de dollars US des intérêts sur la dette à long terme découlant d’une baisse des soldes moyens d’endettement d’un exercice sur l’autre, ainsi qu’à une diminution de 1,4 million de dollars US des autres intérêts attribuable à une baisse des soldes moyens de la dette bancaire, en partie contrebalancées par un gain de 1,5 million de dollars US comptabilisé au deuxième trimestre de 2020 découlant de la révision des paiements estimés liés aux effets non garantis de premier rang.

Perspectives

« Comme dans de nombreux secteurs d’activité, l’incertitude à l’égard de l’approvisionnement demeure plus aiguë que jamais auparavant. La demande pour les conteneurs de transport continue à faire grimper les coûts et nuit à notre capacité de répondre à la forte demande soutenue des consommateurs pour nos produits. Par ailleurs, les éclosions de virus dans différentes régions du monde et même la disponibilité de la main-d’œuvre pour Dorel et nos parties prenantes constituent des risques avec lesquels nous sommes aux prises. Notre capacité à gérer avec succès ces défis avec nos partenaires fournisseurs et détaillants sera essentielle à l’obtention de résultats robustes dans la seconde moitié de l’exercice, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« Cela est d’autant plus vrai pour notre division Dorel Sports puisque la disponibilité et l’approvisionnement en composants nous empêchent de produire des résultats encore meilleurs. Notre capacité à dégager des résultats supérieurs à ceux du précédent exercice dans la seconde moitié de l’exercice n’est limitée que par des problématiques d’approvisionnement puisque la demande devrait demeurer très forte pendant le reste de l’année.

« À la division Dorel Maison, la demande fléchit par rapport à la performance sans précédent enregistrée l’an dernier galvanisée par les achats d’articles pour la maison effectués par les consommateurs dans les débuts de la pandémie. Nous instaurons des hausses de prix stratégiques, mais les coûts plus élevés continueront d’avoir une incidence négative sur nos marges. Malgré cela, nous nous attendons à des résultats semblables à ceux du précédent exercice.

« Enfin, à la division Dorel Produits de puériculture, le succès en Europe demeure essentiel à la poursuite de notre redressement. La réaction des consommateurs aux innovations de nos plus récents produits est positive et notre bassin de produits en cours de développement demeure très prometteur. La majorité de nos autres marchés desservis par la division continuent de produire de bons résultats, notamment l’Amérique du Nord et du Sud dont la rentabilité s’améliore. À moins d’importantes pénuries de produits en raison d’un manque d’approvisionnement ou d’une incapacité à gérer la hausse des coûts, pour la deuxième moitié de l’exercice nous nous attendons dans l’ensemble à ce que la division affiche des résultats largement supérieurs à ceux du premier semestre et comparables à ceux de l’exercice précédent, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 6 août 2021 à 13 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-888-440-3307. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com . Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-770-2030 et en entrant le code 4231183 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 16 h, le vendredi 6 août 2021 jusqu’à 23 h 59 le vendredi 13 août 2021.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés au 30 juin 2021 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com , et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,8 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS.

Le présent communiqué comprend les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Les termes et définitions des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué sont les suivants :

Chiffre d’affaires sur une base comparable et chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté

Chiffre d’affaires sur une base comparable : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change Chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change et l’impact de la vente de l’usine de fabrication de produits de puériculture de Zhongshan, en Chine

Dorel estime que cette mesure fournit aux investisseurs une meilleure comparabilité de l’évolution de ses produits en leur présentant la croissance des produits de façon uniforme d’une période à l’autre.

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration

Coût des produits vendus ajusté : Coût des produits vendus excluant les frais de restructuration Profit brut ajusté : Profit brut excluant les frais de restructuration Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) : Profit (perte) opérationnel(le) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat ajusté : Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Charge d’impôts sur le résultat ajusté : Charge d’impôts sur le résultat excluant l’incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Taux d’imposition ajusté : Taux d’imposition excluant l’incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) : Bénéfice net (perte nette) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration, déduction faite des impôts Bénéfice (perte) par action ajusté(e) de base et dilué(e) : Bénéfice (perte) par action de base et dilué(e) calculé(e) en fonction du bénéfice net (de la perte nette) ajusté(e)

Dorel estime que l’information financière ajustée fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires pour leur permettre de mesurer sa performance financière en excluant certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. De ce fait, Dorel considère que l’information financière ajustée aide les investisseurs à analyser ses résultats et sa performance financière. L’information financière ajustée est également utilisée par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

la conjoncture économique générale;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de Dorel en raison de la pandémie de la COVID-19;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie en cours de la COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel des clauses financières restrictives des conventions relatives à ses effets non garantis de premier rang ainsi que de l’ensemble des termes et conditions de sa facilité de crédit reposant sur l’actif, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de la pandémie de la COVID-19;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi que la possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans le futur; et

l’absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR :

Chiffre d’affaires sur une base comparable et chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté :

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin

Consolidé

Dorel Maison

Dorel Produits de puériculture

Dorel Sports

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

% % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 5,7 8,1 (9,2 ) 25,7 18,7 (19,8 ) 11,1 18,5 Incidence des fluctuations des taux de change (2,5 ) 2,0 (0,3 ) 0,1 (5,5 ) 3,0 (2,6 ) 2,6 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 3,2 10,1 (9,5 ) 25,8 13,2 (16,8 ) 8,5 21,1 Incidence de la vente de l'usine de fabrication de produits de puériculture de Zhongshan, en Chine 1,1 - - - 4,9 - - - Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 4,3 10,1 (9,5 ) 25,8 18,1 (16,8 ) 8,5 21,1

Six mois clos les 30 juin Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de puériculture Dorel Sports 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 13.0 0.7 1.6 9.5 12.9 (17.5) 24.0 11.3 Incidence des fluctuations des taux de change (2.2) 1.9 (0.2) 0.1 (4.0) 3.0 (2.4) 2.5 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 10.8 2.6 1.4 9.6 8.9 (14.5) 21.6 13.8 Incidence de la vente de l'usine de fabrication de produits de puériculture de Zhongshan, en Chine 0.8 - - - 2.5 - - - Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 11.6 2.6 1.4 9.6 11.4 (14.5) 21.6 13.8



Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration :

Dorel – Résultats consolidés Deuxièmes trimestres clos les 30 juin

2021

2020

% des Frais de % des % des Frais de

% des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration

Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 764 988 100,0 - 764 988 100,0 723 953 100,0 - 723 953 100,0 Coût des produits vendus 601 335 78,6 - 601 335 78,6 579 254 80,0 (2 316 ) 576 938 79,7 PROFIT BRUT 163 653 21,4 - 163 653 21,4 144 699 20,0 2 316 147 015 20,3 Frais de vente 56 561 7,4 - 56 561 7,4 41 969 5,8 - 41 969 5,8 Frais généraux et administratifs 58 224 7,6 - 58 224 7,6 50 309 6,9 - 50 309 6,9 Frais de recherche et de développement 8 704 1,1 - 8 704 1,1 7 792 1,1 - 7 792 1,1 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (601 ) - - (601 ) - 3 520 0,5 - 3 520 0,5 Frais de restructuration 897 0,1 (897 ) - - 2 940 0,4 (2 940 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 39 868 5,2 897 40 765 5,3 38 169 5,3 5 256 43 425 6,0 Frais financiers 9 349 1,2 - 9 349 1,2 12 185 1,7 - 12 185 1,7 BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 30 519 4,0 897 31 416 4,1 25 984 3,6 5 256 31 240 4,3 Charge d'impôts sur le résultat 8 281 1,1 110 8 391 1,1 14 852 2,1 740 15 592 2,1 Taux d'imposition 27,1 % 26,7 % 57,2 % 49,9 % BÉNÉFICE NET 22 238 2,9 787 23 025 3,0 11 132 1,5 4 516 15 648 2,2 BÉNÉFICE PAR ACTION De base 0,68 0,03 0,71 0,34 0,14 0,48 Dilué 0,67 0,03 0,70 0,34 0,14 0,48 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 505 121 32 505 121 32 488 106 32 488 106 Dilué - moyenne pondérée 32 978 746 32 978 746 32 878 768 32 878 768





Six mois clos les 30 juin

2021

2020

Perte de valeur du goodwill et % des Frais de % des % des frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 1 473 850 100,0 - 1 473 850 100,0 1 304 708 100,0 - 1 304 708 100,0 Coût des produits vendus 1 162 747 78,9 - 1 162 747 78,9 1 053 476 80,7 (2 316 ) 1 051 160 80,6 PROFIT BRUT 311 103 21,1 - 311 103 21,1 251 232 19,3 2 316 253 548 19,4 Frais de vente 107 358 7,3 - 107 358 7,3 89 427 6,9 - 89 427 6,9 Frais généraux et administratifs 115 717 7,9 - 115 717 7,9 91 137 7,0 - 91 137 7,0 Frais de recherche et de développement 17 927 1,2 - 17 927 1,2 17 534 1,3 - 17 534 1,3 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (1 224 ) (0,1 ) - (1 224 ) (0,1 ) 6 527 0,5 - 6 527 0,5 Frais de restructuration 10 565 0,7 (10 565 ) - - 4 248 0,4 (4 248 ) - - Perte de valeur du goodwill - - - - - 43 125 3,3 (43 125 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 60 760 4,1 10 565 71 325 4,8 (766 ) (0,1 ) 49 689 48 923 3,7 Frais financiers 18 248 1,2 - 18 248 1,2 27 494 2,1 - 27 494 2,1 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 42 512 2,9 10 565 53 077 3,6 (28 260 ) (2,2 ) 49 689 21 429 1,6 Charge d'impôts sur le résultat 17 547 1,2 291 17 838 1,2 18 429 1,4 957 19 386 1,4 Taux d'imposition 41,3 % 33,6 % (65,2 )% 90,5 % BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) 24 965 1,7 10 274 35 239 2,4 (46 689) (3,6 ) 48 732 2 043 0,2 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base 0,77 0,31 1,08 (1,44 ) 1,50 0,06 Dilué(e) 0,76 0,31 1,07 (1,44 ) 1,50 0,06 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 505 121 32 505 121 32 487 117 32 487 117 Dilué - moyenne pondérée 32 972 567 32 972 567 32 487 117 32 885 165





Dorel Sports Deuxièmes trimestres clos les 30 juin

2021

2020

% des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 317 341 100,0 - 317 341 100,0 285 636 100,0 - 285 636 100,0 Coût des produits vendus 239 653 75,5 - 239 653 75,5 218 213 76,4 - 218 213 76,4 PROFIT BRUT 77 688 24,5 - 77 688 24,5 67 423 23,6 - 67 423 23,6 Frais de vente 24 297 7,7 - 24 297 7,7 18 744 6,6 - 18 744 6,6 Frais généraux et administratifs 21 556 6,8 - 21 556 6,8 18 167 6,3 - 18 167 6,3 Frais de recherche et de développement 1 303 0,4 - 1 303 0,4 1 290 0,5 - 1 290 0,5 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (1 208 ) (0,4 ) - (1 208 ) (0,4 ) 2 074 0,7 - 2 074 0,7 Frais de restructuration - - - - - 307 0,1 (307 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 31 740 10,0 - 31 740 10,0 26 841 9,4 307 27 148 9,5

Six mois clos les 30 juin

2021 2020 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 587 650 100,0 - 587 650 100,0 473 824 100,0 - 473 824 100,0 Coût des produits vendus 448 063 76,2 - 448 063 76,2 370 580 78,2 - 370 580 78,2 PROFIT BRUT 139 587 23,8 - 139 587 23,8 103 244 21,8 - 103 244 21,8 Frais de vente 45 068 7,7 - 45 068 7,7 37 369 7,9 - 37 369 7,9 Frais généraux et administratifs 40 102 6,9 - 40 102 6,9 32 255 6,9 - 32 255 6,9 Frais de recherche et de développement 2 510 0,4 - 2 510 0,4 2 502 0,5 - 2 502 0,5 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (1 636 ) (0,3 ) - (1 636 ) (0,3 ) 4 498 0,9 - 4 498 0,9 Frais de restructuration - - - - - 390 0,1 (390 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 53 543 9,1 - 53 543 9,1 26 230 5,5 390 26 620 5,6





Dorel Maison

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin

2021

2020

% des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 236 779 100,0 - 236 779 100,0 260 674 100,0 - 260 674 100,0 Coût des produits vendus 205 534 86,8 - 205 534 86,8 225 889 86,7 (2 230 ) 223 659 85,8 PROFIT BRUT 31 245 13,2 - 31 245 13,2 34 785 13,3 2 230 37 015 14,2 Frais de vente 6 521 2,8 - 6 521 2,8 5 965 2,3 - 5 965 2,3 Frais généraux et administratifs 9 221 3,9 - 9 221 3,9 8 501 3,2 - 8 501 3,2 Frais de recherche et de développement 1 233 0,5 - 1 233 0,5 973 0,4 - 973 0,4 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (31 ) - - (31 ) - 193 0,1 - 193 0,1 Frais de restructuration - - - - - 545 0,2 (545 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 14 301 6,0 - 14 301 6,0 18 608 7,1 2 775 21 383 8,2





Six mois clos les 30 juin

2021

2020

% des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 465 477 100,0 - 465 477 100,0 458 086 100,0 - 458 086 100,0 Coût des produits vendus 402 844 86,5 - 402 844 86,5 398 801 87,1 (2 230 ) 396 571 86,6 PROFIT BRUT 62 633 13,5 - 62 633 13,5 59 285 12,9 2 230 61 515 13,4 Frais de vente 12 850 2,8 - 12 850 2,8 11 672 2,5 - 11 672 2,5 Frais généraux et administratifs 18 262 3,9 - 18 262 3,9 15 696 3,4 - 15 696 3,4 Frais de recherche et de développement 2 334 0,5 - 2 334 0,5 2 161 0,5 - 2 161 0,5 Perte de valeur sur les créances clients 49 - - 49 - 313 0,1 - 313 0,1 Frais de restructuration - - - - - 545 0,1 (545 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 29 138 6,3 - 29 138 6,3 28 898 6,3 2 775 31 673 6,9





Dorel Produits de puériculture

Deuxièmes trimestres clos les 30 juin

2021

2020

% des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 210 868 100,0 - 210 868 100,0 177 643 100,0 - 177 643 100,0 Coût des produits vendus 156 148 74,1 - 156 148 74,1 135 152 76,1 (86 ) 135 066 76,0 PROFIT BRUT 54 720 25,9 - 54 720 25,9 42 491 23,9 86 42 577 24,0 Frais de vente 25 523 12,1 - 25 523 12,1 17 233 9,7 - 17 233 9,7 Frais généraux et administratifs 19 398 9,2 - 19 398 9,2 17 612 10,0 - 17 612 10,0 Frais de recherche et de développement 6 168 2,9 - 6 168 2,9 5 529 3,1 - 5 529 3,1 Perte de valeur sur les créances clients 638 0,3 - 638 0,3 1 253 0,7 - 1 253 0,7 Frais de restructuration 897 0,4 (897 ) - - 2 088 1,1 (2 088 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 2 096 1,0 897 2 993 1,4 (1 224 ) (0,7 ) 2 174 950 0,5





Six mois clos les 30 juin

2021

2020

Perte de valeur du goodwill et % des Frais de % des % des frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 420 723 100,0 - 420 723 100,0 372 798 100,0 - 372 798 100,0 Coût des produits vendus 311 840 74,1 - 311 840 74,1 284 095 76,2 (86 ) 284 009 76,2 PROFIT BRUT 108 883 25,9 - 108 883 25,9 88 703 23,8 86 88 789 23,8 Frais de vente 49 113 11,7 - 49 113 11,7 40 287 10,8 - 40 287 10,8 Frais généraux et administratifs 41 238 9,8 - 41 238 9,8 34 824 9,2 - 34 824 9,2 Frais de recherche et de développement 13 083 3,1 - 13 083 3,1 12 871 3,5 - 12 871 3,5 Perte de valeur sur les créances clients 363 0,1 - 363 0,1 1 716 0,5 - 1 716 0,5 Frais de restructuration 10 565 2,5 (10 565 ) - - 3 313 0,9 (3 313 ) - - Perte de valeur du goodwill - - - - - 43 125 11,6 (43 125 ) - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (5 479 ) (1,3 ) 10 565 5 086 1,2 (47 433 ) (12,7 ) 46 524 (909 ) (0,2 )

