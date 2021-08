Le nouveau chandail commémoratif 2021 sera lancé aujourd’hui dans le cadre de la campagne de Rogers pour la Journée du chandail orange afin d’aider les survivants des pensionnats autochtones

English French

TORONTO, 06 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé le lancement d’un nouveau chandail commémoratif dans le cadre de la campagne de la Journée du chandail orange de 2021 afin de continuer à soutenir les communautés autochtones partout au pays. Au cours de la dernière année, la campagne de la Journée du chandail orange a permis d’amasser 100 000 $ pour l’Orange Shirt Society, un organisme sans but lucratif qui se consacre à fournir des trousses d’outils éducatifs aux écoles pour soutenir l’enseignement de l’histoire des pensionnats.



À compter d’aujourd’hui, Rogers offrira les nouveaux chandails orange 2021 sur Today’s Shopping Choice (TSC), et tous les profits seront répartis également entre l’Orange Shirt Society et l’Indian Residential School Survivors Society (IRSSS), un organisme basé en Colombie-Britannique qui fournit des services essentiels aux survivants des pensionnats, à leur famille et aux personnes aux prises avec un traumatisme intergénérationnel. En plus des ventes nettes de chandails orange, plus tôt cette année, Rogers a fait don de 50 000 $ à l’IRSSS afin de continuer à soutenir les personnes qui se remettent du traumatisme laissé par le système des pensionnats.

« Depuis notre conception, notre objectif a toujours été d’assurer la croissance, le développement et la guérison physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels au moyen de valeurs et de principes directeurs culturellement adaptés aux survivants, aux familles et aux communautés », a déclaré Bruce Allen, travailleur du Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens de l’IRSSS. « Le soutien et l’écoute de nos survivants des pensionnats indiens constituent un élément essentiel de notre quête de vérité et de réconciliation au pays, et nous félicitons Rogers de nous appuyer dans le cadre de cette campagne. »

Cette année, les chandails orange spécialement commandés ont été conçus par Patrick Hunter, un artiste, graphiste et entrepreneur bispirituel ojibwé de Red Lake, en Ontario. M. Hunter a ajouté au concept original du chandail un nouvel écusson d’épaule représentant deux mocassins pour enfants pour commémorer la perte de milliers d’enfants dans le système des pensionnats. M. Hunter s’est inspiré de la citation suivante : « Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Il a partagé ce qui suit : « J’ai pris les mocassins de mon neveu que je lui ai offerts à sa naissance, et j’ai pensé à ce que je ressentirais si on me l’enlevait. Je veux que les gens réfléchissent à ce qu’ils feraient si le gouvernement décidait un jour d’enlever leurs enfants, mais pas seulement les leurs, ceux de toute leur communauté. »

Au début du XIXe siècle, plus de 150 000 jeunes Autochtones ont été arrachés à leur foyer et placés dans le système des pensionnats au Canada. Avec la fermeture du dernier pensionnat en 1996, l’histoire et le traumatisme causés par le système des pensionnats demeurent une réalité pendant que les survivants et leur famille continuent d’essayer de guérir. L’Orange Shirt Society et l’IRSSS ont toutes deux pour mandat de fournir du soutien et de sensibiliser la population aux actes injustes qui ont été commis contre des communautés autochtones au Canada, dans le but d’avancer vers la vérité et la réconciliation.

Les Canadiens peuvent appuyer la programmation éducative de l’Orange Shirt Society et les survivants des pensionnats (par l’entremise de l’IRSSS) en achetant un t-shirt conçu sur commande pour Rogers afin de marquer la Journée du chandail orange du 30 septembre. Ils sont vendus sur TSC à tsc.ca/wewearorange.

Pour en savoir plus sur le soutien de Rogers aux communautés autochtones, consultez aproposde.rogers.com.

