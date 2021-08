Télésat Lightspeed comblera le fossé numérique en Ontario grâce à un partenariat de 109 millions de dollars avec le gouvernement de l'Ontario

English French

OTTAWA, 06 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat, l’un des plus importants et des plus novateurs opérateurs de satellites au monde, dont le siège social est fièrement situé en Ontario depuis plus de 50 ans, et le gouvernement de l'Ontario, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour combler le fossé numérique en Ontario en en tirant parti du réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat à la fine pointe de la technologie, Télésat Lightspeed.



Cet accord de 109 millions de dollars assurera la pérennité et diversifiera l'infrastructure de connectivité de l'Ontario, posera les jalons du développement et de la commercialisation continus des technologies satellitaires canadiennes et ouvrira la voie à la croissance économique et aux emplois futurs.

Grâce à ce partenariat d’une durée de 5 ans, un montant de capacité de Télésat Lightspeed sera dédié et rendu disponible à des tarifs considérablement réduits aux fournisseurs de services Internet canadiens, y compris les fournisseurs détenus et exploités par les communautés autochtones et les opérateurs de réseaux mobiles, afin d’étendre les réseaux d’Internet haute vitesse et de LTE/5G aux communautés non desservies et mal desservies de l'Ontario.

Télésat Lightspeed est le seul réseau LEO capable de fournir plusieurs Gbit/s de capacité à large bande à une communauté, donnant aux opérateurs de télécommunications la possibilité d'offrir une large gamme de forfaits abordables haut débit et des données illimitées aux consommateurs et aux entreprises, ainsi que des services 5G sans fil de prochaine génération.

De plus, avec plusieurs satellites toujours en vue dans le ciel et la capacité d'acheminer le trafic de manière dynamique pour éviter les événements météorologiques, le réseau Télésat Lightspeed offre une résilience inégalée avec une connectivité de haute qualité.

Télésat Lightspeed positionnera l'Ontario à l'avant-garde de la nouvelle économie spatiale en plein essor

Dans le cadre de ce partenariat, Télésat augmentera son nombre d’employés basés en Ontario d’environ 35%, pour atteindre environ 400 emplois hautement spécialisés, et investira 20 millions de dollars en dépenses de capital pour l'agrandissement de ses installations en Ontario. Ces investissements incluent un nouveau portail et station d'atterrissage au téléport Allan Park de Télésat près de Hanover, en Ontario, ainsi que l'agrandissement du siège social de la compagnie à Ottawa, où la majorité de son personnel sera située.

S'appuyant sur ses 52 ans d'expérience et de partenariat avec des établissements d'enseignement canadiens en Ontario, Télésat continuera également de développer et d'inspirer la future main-d'œuvre de l'Ontario grâce à des projets de recherche et de développement en collaboration avec des universités et des collèges de l'Ontario. Ces projets offrent aux étudiants des opportunités uniques de rechercher et de développer des solutions spatiales innovantes pour améliorer la vie sur Terre.

« L'accès à une connectivité Internet haute vitesse abordable et fiable est essentiel dans l'économie numérique d'aujourd'hui », a déclaré Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat. « Ce partenariat avec le gouvernement de l'Ontario permettra non seulement d'atteindre l'objectif de la province de connecter tout le monde, peu importe où ils vivent, à une connectivité Internet haute vitesse et abordable, mais positionnera également l'Ontario à l'avant-garde de la nouvelle économie spatiale fortement stratégique grâce aux investissements locaux de Télésat en matière d’emplois et d’innovations technologiques. »

« Soutenir Télésat, c'est investir dans notre reprise économique et nos bons emplois, maintenant et à l'horizon », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Il s'agit d'un investissement dans la recherche et le développement continus et la commercialisation de technologies satellitaires en Ontario avec des avantages économiques qui seront ressentis dans les communautés de toute la province. »

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point l’Internet haut débit et les services cellulaires fiables sont importants pour participer au monde numérique d'aujourd'hui », a déclaré Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure. « Notre investissement dans les satellites aujourd'hui contribuera à garantir que nos futures demandes de connectivité sont satisfaites dans les communautés de toute la province, et pour les générations à venir. »

Toutes les valeurs en dollars représentées dans ce communiqué sont en dollars canadiens. La transaction est assujettie à la conclusion d'une entente définitive que Télésat prévoit exécuter au cours des prochaines semaines.

À propos de Télésat

Fort de son héritage d’excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle de premier plan, Télésat s’est imposé comme l’un des exploitants de satellites les plus grands et les plus prospères au monde. Télésat collabore avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui répondent aux défis de communications les plus complexes au monde. Les solutions de Télésat offrent des avantages décisifs qui contribuent à l’amélioration des activités de ses clients et qui favorisent leur croissance.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques.

Exploité dans le cadre de ses droits mondiaux prioritaires de licence de spectre dans la bande Ka, Lightspeed, le réseau de Télésat en orbite terrestre basse, redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à large bande omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique.

Télésat est une entreprise privée dont le siège social est situé à Ottawa, au Canada, et qui possède des bureaux et des installations dans le monde entier. Ses principaux actionnaires sont l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada (Investissements PSP) et Loral Space & Communications Inc. (NASDAQ : LORL). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.telesat.com.

