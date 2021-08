Professori Jarno Limnéll Innofactorin kyberturvallisuusliiketoiminnan vetäjäksi – tavoitteena vahvistaa luottamusta ja turvallisuutta digitaalisessa Suomessa yhteistyössä Microsoftin ja KPMG:n kanssa

English Finnish

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 9.8.2021 klo 7.00

Innofactor on nimittänyt 9.8.2021 alkaen Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnéllin uuden kyberturvallisuusyksikkönsä johtajaksi. Innofactor järjestää yhdessä HUSin, KPMG:n ja Microsoftin kanssa suomalaisten organisaatioiden kyberturvallisuutta käsittelevän virtuaalisen mediatilaisuuden tänään klo 12.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä kyberturvallisuudesta Suomessa Limnéllille ja muille puhujille.

Innofactor on nimittänyt 9.8.2021 alkaen Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnéllin uuden kyberturvallisuusyksikkönsä johtajaksi. Hän kuuluu Innofactorin Suomen johtoryhmään, vastaa Microsoft-tietoturvaratkaisuihin keskittyvän yksikön liiketoiminnasta sekä Innofactorin pohjoismaisen kyberturvallisuustarjooman kehittämisestä. Limnéll on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja majuri evp. ja on työskennellyt turvallisuusasioiden parissa 25 vuotta julkishallinnossa, yrityselämässä ja akateemisessa maailmassa. Hän on Suomen tunnetuimpia turvallisuusasiantuntijoita ja Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen.

”Olen jo pitkään osallistunut kyber- ja kokonaisturvallisuuskeskusteluun ja toteutukseen Suomessa ja maailmalla ja tuonut esille uskoni suomalaisten organisaatioiden ja yhteiskunnan haluun ja kykyyn parantaa niin turvallisuuttaan kuin resilienssiään meitä ympäröiviä ja alati kehittyviä kyberturvallisuusuhkia vastaan”, Jarno Limnéll toteaa. ”Turvallisuudesta huolehtiminen ei kuitenkaan saa johtaa sulkeutumiseen ja teknologian tarjoamien mahdollisuuksien ohittamiseen. Se tie johtaa vain näivettymiseen ja palveluiden heikkenemiseen. Turvallisuus on paremminkin teknologian ja digitalisaation hyötyjen mahdollistaja ja luottamuksen rakentaja. Haluankin olla mukana rakentamassa luottamusta ja turvallisuutta digitaalisessa maailmassa yhdessä johtavien suomalaisten organisaatioiden, kuten mediatilaisuudessa alustavan HUSin kanssa. Innofactor ja sen yhteistyö Microsoftin ja KPMG:n kaltaisten globaalien kyberturvallisuuskumppanien kanssa tarjoavat minulle tähän loistavan mahdollisuuden.”

Limnéllin vetämä uusi yksikkö tulee tarjoamaan sekä kyberturvallisuuden konsultointipalveluja että Microsoftin Azure Securityyn ja Microsoft 365 Securityyn perustuvia julkisen pilven tietoturvaratkaisuja. Innofactor haluaa olla mukana varmistamassa, että asiakkaiden käyttämät tietojärjestelmät suunnitellaan, toteutetaan ja niitä käytetään mahdollisimman turvallisesti. Innofactor on Microsoftin Gold Security -kumppani ja haluaa kasvattaa osaamistaan entisestään.

”On hienoa, että Innofactorin kaltainen ansioitunut ja asiantunteva yhteistyökumppani panostaa merkittävissä määrin nyt Microsoftin tietoturvatarjoomaan. Uusi kyberturvallisuusyksikkö lujittaa entisestään pitkään jatkunutta yhteistyötämme eri toimialoilla ja tuoteryhmissä. Luottamus ja turvallisuus ovat Microsoftin työn ytimessä, joten pidän merkittävänä, että voimme yhdessä tämän uuden hankkeen kautta vahvistaa pilven tietoturvaratkaisujen asemaa Suomessa. Tarjoamalla organisaatioille kokonaisvaltaisia tietoturvaratkaisuja pystymme auttamaan jokaista organisaatiota luomaan turvallisia ja toimivia ratkaisuja, jotka vastaavat myös tulevaisuuden tarpeita”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Innofactorin uuden yksikön perustamisen myötä sen viime vuonna julkistettu yhteistyö KPMG:n kanssa laajenee myös kyberturvallisuuden osa-alueelle. Yhdessä yhtiöt kykenevät auttamaan asiakkaitaan varmistamaan pilvipalveluidensa tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden ja näin tarjoamaan suomalaisille entistä toimivampia ja parempia julkisia ja yksityisiä palveluita.

”KPMG:n ainutlaatuisen pitkä kokemus virallisena arviointilaitoksena mm. Microsoftin pilvipalveluista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta sekä yhteistyö Innofactorin kanssa tarjoaa yhteisille asiakkaillemme erinomaisen mahdollisuuden tietoturvallisten digitaalisten palvelujen kehittämiseen. KPMG:n tietoturvapalvelujen laaja osaajajoukko sekä kokemus tietoturvallisuuden konsultoinneista ja auditoinneista täydentää Innofactorin tarjoomaa vaatimustenmukaisuuden lisäksi myös mahdollisten tietoturvapoikkeamien selvittelyssä ja tutkinnassa”, sanoo KPMG:n tietoturvapalvelun johtaja Mika Iivari.

”Innofactor on vahvasti mukana rakentamassa pilvipohjaisia digitaalisia ratkaisuja yhdessä Suomen johtavien organisaatioiden kanssa. Meille kaikille suomalaisille on tärkeää, että saamme käyttöömme laadukkaita ja tehokkaita digitaalisia palveluita, olivat ne sitten julkisen tai yksityisen sektorin tarjoamia. Julkinen pilvi, kuten Microsoft Azure, on keskeisessä asemassa tämän mahdollistajana. Siksi onkin erityisen tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme korkealuokkaisia tietoturvaratkaisuja ja poistaa näin esteet julkisen pilven hyödyntämiseltä. Olen erittäin tyytyväinen, että saamme Jarnon kaltaisen osaajan mukaan tiimiimme johtamaan tätä työtä ja rakentamaan digitaalisesta Suomesta entistä toimivampaa ja turvallisempaa paikkaa”, sanoo Innofactorin toimitusjohtaja ja perustaja Sami Ensio.



Innofactorin, HUSin ja kumppanien virtuaalinen mediatilaisuus suomalaisten organisaatioiden kyberturvallisuusuudesta järjestetään tänään 9.8. klo 12.00

Innofactor, HUS, KPMG ja Microsoft järjestävät tänään klo 12.00 Microsoft Teamsillä pidettävän mediatilaisuuden, jossa Innofactorin Jarno Limnéll, HUSin CIO Mikko Rotonen, KPMG:n Head of Cyber Security Services Mika Iivari ja Advisory Senior Manager Olli Knuuti sekä Microsoftin Suomen toimitusjohtaja Jussi Tolvanen kertovat lisää Suomen organisaatioiden kyberturvallisuustilanteesta ja julkisen pilven tietoturvasta. Tapahtumassa on mahdollista kysyä kysymyksiä. Voit lukea tapahtuman aiheista lisää täällä tai liittyä tilaisuuteen suoraan tänään klo 12.00 tästä.

