Stockwik förvärvar Hela Företagshälsovård

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 9 augusti 2021 förvärvat Hela Företagshälsovård (”Hela”). Hela är en mindre koncern med inriktning på företagshälsa och vari ingår de tre bolagen Hela Företagshälsovård AB, Grogrund Företagsutveckling AB samt Hela Sjukvård AB. Samtliga aktier har förvärvats. Helas omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 juni 2021 till knappt 20 MSEK respektive 2. Den justerade köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till en multipel om cirka 5x EV/EBITDA. Transaktionen har slutförts per idag och konsolideras i Stockwik från och med den 1 augusti 2021.



Hela är en välrenommerad hälsovårdsverksamhet. Företaget är verksamt i en expansiv region med ett starkt och väletablerat varumärke. Företaget är beläget i Norrtälje, Åkersberga och Stockholm och omfattar 20 medarbetare. Verksamheten har bedrivits sedan 1992.

Transaktionen sker till en köpeskilling om 12 MSEK, varav 10,5 MSEK erläggs kontant och 1,5 MSEK erläggs genom en revers med 3 års löptid och 3 procent ränta. Säljaren har förbundit sig att förvärva aktier i Stockwik för 0,5 MSEK av köpeskillingen. Med förvärvet följer en kassa om ca 2 MSEK.

BAKGRUND OCH MOTIV

Förvärvet utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. Helas grundare och VD Fredrik Mannheimer samt övrig personal utgör ett starkt tillskott till Stockwiks segment Hälsa och kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med växande och relativt konjunkturoberoende efterfrågan. Transaktionen ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag av hög kvalitet och bedömd låg operativ risk och sedan vårda och behålla dem.

”Hela är en svensk kvalitetsverksamhet inom hälsovårdsområdet med god historik och som uppvisar en stabil ekonomisk utveckling. Hela stärker Stockwik inom hälsovård och bjuder på fortsatt goda utsikter med sin etablerade verksamhet. Det är Stockwiks femte förvärv år 2021 och med Hela har Stockwik under innevarande år genomfört förvärv i alla koncernens fyra verksamhetssegment. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, säger David Andreasson VD för Stockwik.

”Hela är idag en väletablerad företagshälsovård och en stark aktör i en snabbt växande geografisk region. Denna affär möjliggör för Hela att kunna växa ytterligare och uppnå sin fulla potential inom ramarna för Stockwiks koncern. Att bli en del av Stockwik innebär för mig nya möjligheter att utveckla Hela företagshälsovård vidare och jag ser fram emot att vara en del av detta visionära och expansiva sammanhang”, säger grundare och VD Fredrik Mannheimer.

