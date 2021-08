Pressemeddelelse

9. august 2021, København

Victoria Properties A/S skifter navn til Hometown A/S

På en ekstraordinær generalforsamling i selskabet er det bl.a. blevet besluttet at ændre selskabets navn til Hometown.

Ledelsen ønsker med navneskiftet at synliggøre selskabets genstart og strategiskifte, der skal effektueres ved et forventet udbud af nye aktier i 2. halvår 2021.

Adm. direktør, Thomas W. Færch, siger:

"Med en ny ledelse, ny hovedaktionær og en ny vækst- og investeringsstrategi, der fokuserer på investeringer i attraktive investeringsejendomme beliggende i Danmark, finder vi det helt naturligt med et navneskift. Det er en ultimativ markering af den genstart af selskabet, som var hensigten fra starten. Vi skal nu til at eksekvere på den nye investeringsstrategi og vil i den forbindelse gennemføre en aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer i løbet af andet halvår 2021.

Vi ønsker at gøre ejendomsinvesteringer mere tilgængelige for en bredere del af befolkningen, og give private investorer mulighed for at tage del i den fremtidige forventede værdiskabelse på det danske ejendomsmarked gennem en børsnoteret ejendomsaktie.”



I forbindelse med navneskiftet er der lanceret en ny hjemmeside, www.hometown.dk , og selskabet kan fremover kontaktes via selskabets nye e-postkasse: info@hometown.dk .

Yderligere oplysninger:



Thomas W. Færch

Adm. direktør

E-mail: info@hometown.dk

