Exposition itinérante pour souligner Gerhard Herzberg et 50 ans de coopération scientifique entre l'Allemagne et le Canada

OTTAWA, 09 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moments Déterminants Canada, un organisme de sensibilisation au patrimoine, est fier d'annoncer un partenariat avec l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne au Canada pour le projet “Herzberg50”, une commémoration du prix Nobel de chimie de 1971 obtenu par l'éminent scientifique germano-canadien Gerhard Herzberg. Ce partenariat soulignera aussi le 50e anniversaire de l’accord scientifique et technologique entre le Canada et l'Allemagne. Ce projet se fait dans le cadre de l'engagement de l'ambassade allemande à commémorer de grands Canadiens-Allemands, et dans le cadre du projet commémoratif HERZBERG50 de Moments Déterminants Canada.

2021 marque 50 ans de coopération entre le Canada et l'Allemagne en matière de recherche en science et en technologie, menant à plus de 1000 projets de recherche conjoints dans une panoplie de domaines et à une mobilité accrue entre les deux pays pour leurs chercheurs et leurs étudiants. L'accord scientifique et technologique entre ces deux pays a grandement contribué au développement d'une importante relation de collaboration en recherche entre l'Allemagne et le Canada, une collaboration réussie qui porte encore fruit après 50 ans.

Il y a maintenant 50 ans, le Dr Gerhard Herzberg recevait le prix Nobel en chimie. Né et éduqué en Allemagne, Herzberg immigre au Canada en 1935 et y devient un chercheur de renommée mondiale dans le domaine de la spectroscopie, évoluant d'abord à l'université de la Saskatchewan puis au conseil national des recherches. Gerhard Herzberg a été une forte voix en faveur des politiques scientifiques au Canada, et est reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire du pays.

Cette collaboration entre l'ambassade de l'Allemagne et Moments Déterminants Canada permettra la conception d'une exposition itinérante portant sur la vie et l'impact de Gerhard Herzberg. Elle viendra renforcer l'exposition numérique HERZBERG50 qui soulignera la recherche du Dr Herzberg ainsi que son impact sur la politique et l'éducation scientifique au Canada. De plus, elle célèbrera sa personnalité et son incroyable parcours.

L'exposition parcourra le Canada à partir du début de l'année 2022, s'arrêtant à divers musées, universités et établissements de recherche qui lui serviront d'hôtes. Pour savoir comment vous impliquer ou pour savoir comment devenir hôte de l'exposition, écrivez à info@canhist.ca.

Moments Déterminants Canada et l'ambassade Allemande ont hâte de travailler ensemble afin de souligner ces anniversaires de marque et de commémorer l'impact continu du prix Nobel de Herzberg ainsi que celui de l'accord de science et de technologie entre les deux pays.

“En 2021, nous avons l'honneur de commémorer deux évènements charnières d'une importance incroyable pour la Canada. Le Dr Herzberg a toujours vu le Canada comme étant un ‘pays reconnu mondialement, et historiquement, comme un pays qui a contribué à la progression de la science, de l'art et de la littérature.’ Il croyait qu'un prix Nobel décerné à un Canadien pourrait affecter la perception publique de la science au Canada et, par notre projet, nous voulons contribuer à une conscience publique accrue de l'héritage et de l'impact de accomplissements scientifiques canadiens, magnifié par l'engagement de Herzberg en recherche et de sa place en tant que l'un de nos plus grands scientifiques.”

- Neil Orford, président de Moments Déterminants Canada

“Pour l'Allemagne - un pays géographiquement petit qui manque de ressources naturelles - notre coopération sur le plan de science et technologie a commencé en 1971 axée sur les ressources canadiennes en énergie, en matériaux et en espace. Dans les cinq dernières décennies, cette coopération a évolué pour devenir un partenariat scientifique reconnu mondialement pour son excellence et son apport. Aujourd'hui, des chercheurs canadiens et allemands peuvent travailler ensemble dans des domaines qui forment notre avenir: les sciences de la vie, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, etc…”

- Sabine Sparwasser, ambassadrice de l'Allemagne

