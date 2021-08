Enstar Group Limited legt Ergebnisse für das zweite Quartal vor

Nettogewinn von 377,3 Millionen US-Dollar bzw. 560,5 Millionen US-Dollar für das Quartal bzw. das Halbjahr zum 30. Juni 2021



Nicht auf GAAP basierende operative Erträge 1 in Höhe von 290,5 Millionen US-Dollar bzw. 574,3 Millionen US-Dollar für das Quartal bzw. das Halbjahr zum 30. Juni 2021

Vollständig verwässerter Buchwert je Aktie von 304,59 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2021 entspricht einer Steigerung um 43,0 % im Vergleich zum Vorjahr

Unter Berücksichtigung der strategischen Aktienrückkäufe, die nach dem 30. Juni 2021 abgeschlossen wurden, ergibt sich ein vollständig verwässerter Pro-Forma-Buchwert je Aktie2 in Höhe von 319,25 US-Dollar

HAMILTON, Bermuda, Aug. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute bei der SEC auf Formular 10-Q ihren Quartalsbericht zur Ertrags- und Finanzlage für das Quartal und das Halbjahr zum 30. Juni 2021 eingereicht.

Enstar weist für das Quartal bzw. das Halbjahr zum 30. Juni 2021 einen konsolidierten Nettogewinn in Höhe von 377,3 Millionen US-Dollar (bzw. 17,28 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) bzw. 560,5 Millionen US-Dollar (bzw. 25,60 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) aus, im Vergleich zu einem konsolidierten Nettogewinn in Höhe von 798,6 Millionen US-Dollar (bzw. 36,65 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) und 281,7 Millionen US-Dollar (bzw. 12,93 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für das Quartal bzw. das Halbjahr zum 30. Juni 2020.

Die wichtigsten Faktoren für den Nettogewinn im Quartal zum 30. Juni 2021 waren:

Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne in Höhe von 405,2 Millionen US-Dollar, davon 330,0 Millionen US-Dollar aus unserer konsolidierten Variable Interest Entity, sonstigen Beteiligungen und Aktien sowie 75,3 Millionen US-Dollar aus festverzinslichen Wertpapieren.



Die wichtigsten Faktoren für den Nettogewinn im Halbjahr zum 30. Juni 2021 waren:

Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne in Höhe von 384,4 Millionen US-Dollar für das Halbjahr zum 30. Juni 2021, inklusive 515,4 Millionen US-Dollar aus unserer konsolidierten Variable Interest Entity, sonstigen Beteiligungen und Aktien, die jedoch teilweise durch nicht realisierte Verluste in Höhe von 130,9 Millionen US-Dollar aus festverzinslichen Wertpapieren aufgezehrt wurden, sowie

Erträge aus nach der Equity-Methode bilanzierten Investitionen in Höhe von 115,0 Millionen US-Dollar.

Die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge1 beliefen sich auf 290,5 Millionen US-Dollar (bzw. 13,31 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) bzw. 574,3 Millionen US-Dollar (bzw. 26,23 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für das Quartal bzw. das Halbjahr zum 30. Juni 2021 im Vergleich zu nicht auf GAAP basierenden operativen Erträgen in Höhe von 567,6 Millionen US-Dollar (bzw. 26,05 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) bzw. 229,8 Millionen US-Dollar (bzw. 10,55 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) für das Quartal bzw. das Halbjahr zum 30. Juni 2020.

Das Stammkapital von Enstar belief sich zum 30. Juni 2021 auf 6,7 Milliarden US-Dollar (bzw. 304,59 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie), im Vergleich zu 6,2 Milliarden US-Dollar (bzw. 281,20 US-Dollar je vollständig verwässerter Stammaktie) zum 31. Dezember 2020. Unter Berücksichtigung der strategischen Aktienrückkäufe, die nach dem 30. Juni 2021 abgeschlossen wurden, beläuft sich der vollständig verwässerte Pro-Forma-Buchwert je Aktie2 von Enstar auf 319,25 Millionen US-Dollar. Dem Formular 10-Q, das auf der Enstar-Homepage unter www.enstargroup.com abgerufen werden kann, ist eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse der Enstar zu entnehmen.

1 Die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge (Verluste) und die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge (Verluste) je vollständig verwässerter Stammaktie sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen im Sinne der SEC Regulation G. Die Überleitungen dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (den Stammaktionären von Enstar zurechenbarer Nettogewinn/(-verlust) bzw. der verwässerte Nettogewinn/(-verlust) je Stammaktie), zusammen mit einer Erörterung der Gründe für die Darstellung dieser Punkte, sind nachstehend aufgeführt.

2 Der vollständig verwässerte Pro-Forma-Buchwert je Aktie ist eine nicht auf GAAP basierende Kennzahl, die Anpassungen des Zählers und des Nenners des vollständig verwässerten Buchwerts pro Aktie widerspiegelt, um Aktienrückkauf-Transaktionen, die nach dem 30. Juni 2021 abgeschlossen wurden, wie nachstehend beschrieben zu berücksichtigen. Die Überleitung des vollständig verwässerten Pro-Forma-Buchwerts je Aktie auf den vollständig verwässerten Buchwert je Aktie sowie eine Erläuterung der Gründe für die Darstellung dieses Punktes sind nachstehend aufgeführt.

Über Enstar

Enstar ist ein führender, an der NASDAQ notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

Nicht auf GAAP basierende operative Erträge

Zusätzlich zur Darstellung des den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettogewinns/(-verlusts) und des verwässerten Gewinns/(Verlusts) je Stammaktie, die gemäß US-GAAP ermittelt wurden, haben wir auch die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) und die verwässerten nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) je Stammaktie, die gemäß der SEC-Regulation G als nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen gelten, angegeben, da das Management von Enstar der Meinung ist, dass diese den Anlegern wertvolle Kennzahlen für unsere Performance bieten.

Die nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) sind die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettoerträge ohne: (i) realisierte und nicht realisierte Netto(gewinne)/-verluste aus Anlagen mit fester Laufzeit und gehaltenen Fonds, die direkt verwaltet werden und im Nettogewinn/(-verlust) enthalten sind, (ii) Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt wurde, (iii) (Gewinn)/Verlust aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften, falls zutreffend, (iv) Netto(gewinne)/-verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, falls zutreffend, (v) gegebenenfalls die steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen und (vi) gegebenenfalls die Zurechnung des Anteils der Anpassungen auf die Minderheitsbeteiligungen. Wir haben die Auswirkungen der realisierten und nicht realisierten Netto(gewinne)/-verluste auf festverzinsliche Anlagen und Fonds, die direkt verwaltet werden und in den Nettogewinnen/(-verlusten) enthalten sind, sowie der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt wurde, eliminiert, weil der beizulegende Zeitwert dieser Posten von einem Berichtszeitraum zum nächsten erheblichen Schwankungen unterliegt, die in erster Linie von den Marktbedingungen und der allgemeinen Wirtschaftslage bestimmt werden, und ihre Auswirkungen auf unsere Erträge daher nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Wir haben die Auswirkungen der (Gewinne)/Verluste aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften und der Netto(gewinne)/-verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen eliminiert, da sie nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Verwässerte, nicht auf GAAP basierende operative Erträge/(Verluste) je Stammaktie sind also die verwässerten Nettoerträge je Stammaktie ohne die Beträge je verwässerter Aktie der einzelnen Anpassungen, die zur Berechnung der nicht auf GAAP basierenden Erträge verwendet werden.

Das Management von Enstar ist der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierenden Maßnahmen es den Lesern unseres konsolidierten Jahresabschlusses ermöglichen, unsere Ergebnisse auf eine Weise zu analysieren, die besser auf die Art und Weise abgestimmt ist, in der unser Management unsere zugrunde liegende Performance misst. Das Management von Enstar ist der Ansicht, dass die Angabe dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, die von anderen Unternehmen möglicherweise anders definiert und berechnet werden, das Verständnis unseres konsolidierten Betriebsergebnisses verbessert. Diese Kennzahlen sollten nicht als Ersatz für die nach U.S. GAAP berechneten Kennzahlen betrachtet werden.

Die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge werden innerhalb unserer konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung durch Addition bzw. Subtraktion bestimmter Posten zu bzw. von dem den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettogewinn, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, berechnet, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:



Three Months Ended Six Months Ended June 30, June 30, 2021 2020 2021 2020 (expressed in thousands of U.S. dollars, except share and per share data) Net earnings attributable to Enstar ordinary shareholders $ 377,326 $ 798,553 $ 560,523 $ 281,732 Adjustments: Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (110,145 ) (417,364 ) 96,039 (139,803 ) Change in fair value of insurance contracts for which the fair value option has been elected 17,713 134,043 (57,759 ) 75,806 Net gain on sales of subsidiaries — — (14,894 ) — Net loss from discontinued operations — 1,152 — 3,221 Tax effects of adjustments (2) 4,869 39,264 (11,279 ) 13,299 Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 777 11,994 1,641 (4,417 ) Non-GAAP operating income attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ 290,540 $ 567,642 $ 574,271 $ 229,838 Diluted net earnings per ordinary share $ 17.28 $ 36.65 $ 25.60 $ 12.93 Adjustments: Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (5.04 ) (19.15 ) 4.40 (6.42 ) Change in fair value of insurance contracts for which the fair value option has been elected 0.81 6.15 (2.64 ) 3.48 Net gain on sales of subsidiaries — — (0.68 ) — Net loss from discontinued operations — 0.05 — 0.15 Tax effects of adjustments (2) 0.22 1.80 (0.52 ) 0.61 Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 0.04 0.55 0.07 (0.20 ) Diluted non-GAAP operating income per ordinary share (4) $ 13.31 $ 26.05 $ 26.23 $ 10.55 Weighted average ordinary shares outstanding: Basic 21,631,749 21,565,240 21,597,236 21,557,542 Diluted 21,832,218 21,789,242 21,892,744 21,788,331





(1 ) Stellt die realisierten und nicht realisierten Nettogewinne und -verluste in Verbindung mit Wertpapieren mit fester Laufzeit dar. Wertpapiere mit fester Laufzeit werden direkt in unserer Bilanz und auch innerhalb des Postens für direkt verwaltete gehaltene Fonds ausgewiesen. In Erläuterung 4 – „Anlagen“ des verkürzten konsolidierten Jahresabschlusses, der in Punkt 1 unseres Quartalsberichts in Formular 10-Q für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 enthalten ist, finden Sie weitere Informationen zu den realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten. (2 ) Stellt eine Zusammenfassung des Steueraufwands oder -vorteils dar, der mit dem spezifischen Land verbunden ist, auf das sich die Vorsteuerberichtigung bezieht, berechnet zum anwendbaren Steuersatz des Landes. (3 ) Stellt die Auswirkungen der Anpassungen auf den Nettogewinn/(-verlust) dar, der den Minderheitsbeteiligungen der spezifischen Tochtergesellschaften, auf die sich die Anpassungen beziehen, zuzurechnen ist. (4 ) Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahl

Vollständig verwässerter Pro-Forma-Buchwert je Aktie – Nicht auf GAAP basierend



Neben der Darstellung des vollständig verwässerten Buchwerts je Aktie zum 30. Juni 2021 hat Enstar den vollständig verwässerten Pro-Forma-Buchwert je Aktie ausgewiesen. Dieser spiegelt die Anpassung des vollständig verwässerten Buchwerts je Aktie zum 30. Juni 2021 unter Berücksichtigung von Aktienrückkäufen wider, die nach dem 30. Juni 2021 abgeschlossen wurden. Am 22. Juli 2021 hat Enstar den Rückkauf von 3.749.400 Stammaktien, die von Fonds gehalten wurden, die von der Hillhouse Group verwaltet werden, zu einem Preis von 234,52 US-Dollar je Aktie abgeschlossen, was einem Gesamtwert von 879,3 Millionen US-Dollar entspricht. Die Aktien stellten die gesamte Beteiligung dieser Fonds an Enstar dar, die 16,9 % der Stammaktien insgesamt und 9,4 % der stimmberechtigten Stammaktien ausgemacht hat. Nach dem 30. Juni 2021 hat Enstar außerdem 45.311 Aktien im Wert von 10,7 Millionen US-Dollar im Rahmen seines Stammaktien-Rückkaufprogramms zurückgekauft, bevor das Rückkaufprogramm am 15. Juli 2021 beendet wurde. Das Management von Enstar ist der Ansicht, dass die Darstellung des diese Transaktionen berücksichtigenden vollständig verwässerten Pro-Forma-Buchwerts je Aktie den Lesern der Abschlüsse von Enstar nützliche Informationen über die Folgen dieses bedeutenden strategischen Aktienrückkaufs bietet, der sich wesentlich auf die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien von Enstar ausgewirkt hat. Enstar geht nicht davon aus, dass diese Kennzahl in zukünftigen Berichtszeiträumen veröffentlicht wird.

Zur Berechnung des vollständig verwässerten Pro-Forma-Buchwerts je Aktie werden Zähler und Nenner des vollständig verwässerten Buchwerts je Aktie angepasst, um die oben beschriebenen abgeschlossenen Aktienrückkauftransaktionen zu berücksichtigen. Die Überleitung des vollständig verwässerten Buchwerts je Aktie auf den vollständig verwässerten Pro-Forma-Buchwert je Aktie ist nachfolgend aufgeführt:

June 30, 2021 December 31, 2020 (expressed in thousands of U.S. dollars, except

share and per share data) Numerator: Total Enstar shareholder's equity $ 7,187,308 $ 6,674,395 Less: Series D and E preferred shares 510,000 510,000 Total Enstar ordinary shareholders' equity (A) 6,677,308 6,164,395 Proceeds from assumed conversion of warrants(1) — 20,229 Numerator for fully diluted book value per ordinary share calculations (B) $ 6,677,308 $ 6,184,624 July Share Repurchases (2) (890,023 ) — Numerator for pro forma fully diluted book value per ordinary share calculations (C) $ 5,787,285 $ — Denominator: Ordinary shares outstanding (D) (3) 21,604,803 21,519,602 Effect of dilutive securities: Share-based compensation plans (4) 317,380 298,095 Warrants(1) — 175,901 Fully diluted ordinary shares outstanding (E) 21,922,183 21,993,598 July Share Repurchases (2) (3,794,711 ) — Pro forma fully diluted ordinary shares outstanding (F) 18,127,472 — Book value per ordinary share: Basic book value per ordinary share = (A) / (D) $ 309.07 $ 286.45 Fully diluted book value per ordinary share = (B) / (E) $ 304.59 $ 281.20 Pro forma fully diluted book value per ordinary share = (C) / (F) $ 319.25 $ —





(1 ) Im Halbjahr zum 30. Juni 2021 wurden Optionsscheine auf den Erwerb von 175.901 stimmrechtslosen Stammaktien der Serie C zu einem Ausübungspreis von 115,00 US-Dollar je Aktie gegen Sacheinlagen ausgeübt. Dies führte zur Ausgabe von insgesamt 89.590 stimmrechtslosen Stammaktien der Serie C. (2 ) Stellt Aktien dar, die im Rahmen der oben beschriebenen Transaktionen zurückgekauft wurden. (3 ) Im Umlauf befindliche Stammaktien umfassen stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Aktien, schließen jedoch Stammaktien aus, die im Enstar Group Limited Employee Benefit Trust (der „EB Trust“) in Bezug auf Zuteilungen im Rahmen unseres Joint Share Ownership Plan („JSOP“) gehalten werden, bei dem es sich um einen Unterplan unseres geänderten und neu gefassten Equity Incentive Plan 2016 handelt. (4 ) Zu den aktienbasierten verwässernden Wertpapieren zählen unter anderem gesperrte Aktien, Restricted Share Units und Performance Share Units („PSUs“). Die Beträge für PSUs und Stammaktien, die im EB Trust im Rahmen des JSOP gehalten werden, werden am Ende jedes Berichtszeitraums angepasst, um die aktuellen geschätzten Leistungsmultiplikatoren für die jeweiligen Zuteilungen zu berücksichtigen. Die JSOP-Anteile hatten zum 30. Juni 2021 keinen verwässernden Effekt.

Warnhinweise



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden, keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten und tatsächliche Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik „Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf unserem Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und auf dem Formular 10-Q für die Zwischenperiode zum 30. Juni 2021 entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.



