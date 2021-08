ALK opjusterer forventningerne til 2021

English Danish

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) meddeler i dag, at selskabet opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2021, især til stigende indtjening, for at afspejle et bedre salgsforecast samt omkostningsbesparelser og en mindre justering af den forventede timing af kliniske udviklingsaktiviteter. Som følge heraf forventes



omsætningen nu at stige 10-12% i lokale valutaer (tidligere: 9-12), hvilket afspejler et bedre salgsforecast. Væksten i tabletsalget forventes nu at blive 25% eller lidt over (tidligere: cirka 25%), og dette understøttes af de bedre forventninger til det samlede salg af SCIT/SLIT-dråber.

EBITDA nu at stige til DKK 450-500 mio. (tidligere: 375-425), på baggrund af det bedre salgsforecast, omkostningsbesparelser og timing af kliniske udviklingsaktiviteter. ALK forventer stadig en øget bruttomargin, en betydelig stigning i forsknings- og udviklingsomkostningerne, omend lidt lavere end tidligere antaget, og en gradvis normalisering af salgs- og markedsføringsaktiviteter i forhold til sidste år, der blev påvirket af COVID.

den fri pengestrøm nu at blive ~DKK minus 100 mio. (tidligere: ~minus 200), hvilket hovedsageligt afspejler de reviderede forventninger til indtjeningen.





Det foreløbige resultat for andet kvartal viser en omsætningsvækst på 13% i lokale valutaer og et bedre end forventet driftsresultat (EBITDA) på DKK 48 mio. (75 i 2020). Dette afspejler en forbedret bruttomargin, men også en planlagt stigning i forsknings- og udviklingsomkostningerne på DKK 69 mio. Som følge heraf steg omsætningen i de første seks måneder med 11%, og EBITDA blev DKK 274 mio. (273 i 2020).

ALK offentliggør resultatet for andet kvartal i forbindelse med halvårsrapporten den 11. august 2021.

