Parallels Desktop 17 para Mac incluye nuevas y potentes características para equipos con procesadores Intel y con el chip Apple M1, y además está preparado para Windows 11 y macOS Monterey

MADRID, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, líder global de soluciones multiplataforma, ha anunciado el lanzamiento de Parallels® Desktop 17 para Mac (parallels.com/desktop), la versión más reciente de su potente solución para ejecutar aplicaciones de Windows de forma nativa en equipos Mac con procesadores Intel y con el chip Apple M1¹. Parallels Desktop 17 para Mac, disponible ahora como binario universal, se ha optimizado para los esperados sistemas operativos Windows 11 y macOS Monterey, y aporta mejoras excepcionales en materia de velocidad y gráficos. La nueva versión incluye una experiencia mejorada de juegos en Windows y una mejor visibilidad y gestión de los recursos. Parallels Desktop 17 para Mac permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Windows en Mac de forma más ágil y rápida que nunca.



"Nuestro avance de ejecutar fácilmente aplicaciones de Windows 10 en ordenadores Mac basados en Apple M1 fue sólo el comienzo del nuevo capítulo de Parallels Desktop para Mac para ofrecer experiencias de usuario mejoradas ejecutando máquinas virtuales en dispositivos Mac", declara Nick Dobrovolskiy, vicepresidente sénior de ingeniería y soporte de Parallels. "Parallels Desktop 17 para Mac sigue ofreciendo mejoras en materia de rendimiento y estabilidad, así como innovadoras características de fácil uso en equipos Mac con procesadores Intel y con el chip Apple M1, lo que permite a los usuarios acceder a la experiencia de Windows en Mac más avanzada. En colaboración con Apple, nos sentimos orgullosos de haber creado el primer prototipo de máquina virtual macOS Monterey que puede ejecutarse en un Mac con el chip Apple M12".

Vea este vídeo con los aspectos más destacados de Parallels Desktop 17: http://www.parallels.com/es/NEWParallelsDesktop17

Características nuevas y mejoradas en Parallels Desktop 17 para Mac:

¡NUEVO! Diseñado para macOS 12 Monterey y Windows 11: Parallels Desktop 17 va a ser compatible con macOS Monterey como sistema operativo host y huésped, y estará optimizado para Windows 11. Acceda a un adelanto e instale las esperadas versiones previas de macOS Monterey y Windows 11 para máquina virtual a través del asistente de instalación de Parallels Desktop 17. Descubra cómo ejecutar en una máquina virtual macOS Monterey (parallels.com/blogs/macos-monterey/) y Windows 11 (parallels.com/blogs/Windows11).





En todos los equipos Mac compatibles 3 :

Reanudación de Windows, Linux y macOS hasta un 38 % más rápido Los gráficos OpenGL se ejecutan hasta 6 veces más rápido Gráficos 2D en Windows hasta un 25 % más rápido

En un equipo Mac con el chip Apple M1 3 :

Inicio de Windows 10 ARM Insider Preview hasta un 33 % más rápido Rendimiento del disco en Windows 10 ARM Insider Preview hasta un 20 % más rápido Mejora del rendimiento de los gráficos DirectX 11 de hasta el 28 %

En un equipo Mac con procesador Intel 3 :

Conexión de red en las máquinas virtuales macOS Big Sur (y posteriores) hasta un 60 % más rápido



Hemos tenido en cuenta los comentarios de los usuarios sobre la compatibilidad con los dispositivos USB en las máquinas virtuales y, por eso, Parallels Desktop 17 para Mac ahora es compatible con USB 3.1, lo que permite el uso de dispositivos de almacenamiento USB adicionales . Ahora, los usuarios, pueden ver el nombre del dispositivo en la interfaz de Parallels Desktop, lo que facilite la identificación de este a la hora de conectarlo o desconectarlo. ¡OPTIMIZADO! Control mejorado del espacio en disco: Las máquinas virtuales (y las instantáneas de estas) pueden ocupar una cantidad considerable de espacio en disco. Ahora, los usuarios pueden ver cuánto espacio ocupan y tomar decisiones informadas sobre el uso del disco de sus equipos Mac en Parallels Desktop 17.

Parallels Desktop 17 para Mac Pro Edition:

Diseñado para ofrecer la mejor relación calidad-precio a los usuarios profesionales, desarrolladores y especialistas de, Parallels Desktop Pro Edition es la versión más vendida de Parallels y ofrece todas las características de la versión estándar, a las que se suman estas funciones únicas:

¡NUEVO! Convierta con facilidad un clon vinculado a una máquina virtual independiente : Hemos tenido en cuenta las demandas de nuestros usuarios y, por eso, Parallels Desktop 17 para Mac Pro Edition permite crear una máquina virtual independiente a partir de un clon vinculado con un solo un par de clics.

: Hemos tenido en cuenta las demandas de nuestros usuarios y, por eso, Parallels Desktop 17 para Mac Pro Edition permite crear una máquina virtual independiente a partir de un clon vinculado con un solo un par de clics. ¡OPTIMIZADO! Complemento para Visual Studio mejorado: El complemento para Visual Studio de Parallels Desktop, diseñado para depurar código en una máquina virtual independiente, ahora es compatible con equipos Mac con el chip Apple M1. Además, el proceso de instalación del complemento con Visual Studio 2019 se ha simplificado.

Parallels Desktop 17 para Mac Business Edition:

Parallels Desktop 17 Business Edition integra características esenciales diseñadas de forma específica para entornos corporativos que se basan en la potencia de la versión Pro para ofrecer funciones adicionales como:

¡NUEVO! Aprovisionamiento de máquinas virtuales corporativas en cualquier Mac: Ahora, los administradores corporativos pueden aprovisionar máquinas virtuales Windows preconfiguradas en una flota combinada de equipos Mac (tanto con procesador Intel como con el chip Apple M1). Los administradores de TI pueden especificar enlaces de descarga y descripciones en Parallels My Account en equipos Mac con procesador Intel y chip Apple M1, y Parallels Desktop descargará automáticamente la imagen adecuada para cada empleado.

Ahora, los administradores corporativos pueden aprovisionar máquinas virtuales Windows preconfiguradas en una flota combinada de equipos Mac (tanto con procesador Intel como con el chip Apple M1). Los administradores de TI pueden especificar enlaces de descarga y descripciones en Parallels My Account en equipos Mac con procesador Intel y chip Apple M1, y Parallels Desktop descargará automáticamente la imagen adecuada para cada empleado. ¡NUEVO! Implementación de Parallels Desktop en una flota de equipos Mac multiarquitectura mediante un único paquete: Parallels Desktop 17 es una aplicación binaria universal que permite crear un único paquete de implementación masiva que puede usarse en equipos Mac con procesador Intel y con el chip Apple M1. Con esta nueva opción, el despliegue de Parallels Desktop mediante las herramientas de administración de Mac y el portal de autoservicio es un proceso muy sencillo.

Descubra todas las nuevas características de Parallels Desktop 17 para Mac en parallels.com/products/desktop/whats-new.

¡NUEVO! Herramientas adicionales en Parallels Toolbox 5 para Mac y Windows

Parallels® Toolbox, incluido en las suscripciones de Parallels Desktop, cuenta con cinco nuevas herramientas. Enfoque en ventana, Transformar texto, Reconocer texto, Escáner de códigos de barras y Generador de códigos barras ya forman parte de la amplia biblioteca de Parallels Toolbox, que ya cuenta con más de 30 aplicaciones de uso diario.

Disponibilidad y precios

Parallels Desktop 17 para Mac Standard, Pro y Business Editions se han diseñado para ofrecer una experiencia óptima, tanto en equipos Mac con procesador Intel como con el chip Apple M1, y puede adquirirse en parallels.com/desktop o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. Las suscripciones a Parallels Desktop incluyen suscripciones gratuitas a Parallels® Access 6.5 y Parallels Toolbox 5 para Mac y Windows.

Para obtener más información sobre los productos de Parallels, descargar versiones de prueba gratuita o adquirir una suscripción, visite parallels.com.

Precio de venta recomendado (PVR)

Parallels Desktop 17 para Mac

Actualización a una licencia permanente: 49,99 € Nueva suscripción: 79,99 €/año Nueva licencia permanente: 99,99 €



Parallels Desktop para Mac Pro Edition

Actualización desde cualquier edición: 49,99 €/año

Nueva suscripción: 99,99 €/año

Parallels Desktop para Mac Business Edition

99,99 €/año



Los precios en EUR incluyen IVA.

Acerca de Parallels

Parallels es un líder global en el sector de las soluciones multiplataforma, que permite a individuos y empresas utilizar y acceder de forma sencilla a las aplicaciones y archivos que necesitan mediante cualquier dispositivo y con cualquier sistema operativo. Parallels ayuda a los clientes a sacar partido a la mejor tecnología disponible, independientemente de que sea en Windows, Mac, iOS, Android o en la nube. Parallels resuelve complejos problemas de ingeniería y experiencia de usuario, al conseguir que sea sencillo y rentable para las empresas y los clientes individuales utilizar sus aplicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. Parallels, una unidad empresarial de Corel, tiene oficinas en América del Norte, Europa, Australia y Asia. Para obtener más información, visite parallels.com/about.

Acerca de Corel

Los productos de Corel permiten a millones de trabajadores del sector del conocimiento trabajar más rápido. Al ofrecer algunas de las marcas de software más conocidas del sector, ofrecemos a los individuos y a los equipos la capacidad para crear, colaborar y ofrecer unos resultados impresionantes. Nuestro éxito se basa en un compromiso constante para ofrecer una amplia cartera de aplicaciones innovadoras, entre las que se incluye CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® y WinZip®, con el fin de inspirar a los usuarios y ayudarles a conseguir sus objetivos.

Para obtener más información sobre Corel, visite www.corel.com.

Contactos de prensa:

Beatrice Vogel, directora de comunicación sénior, bvogel@parallels.com, +49 151 16861293

Si se usa Parallels Desktop 17 para ejecutar máquinas virtuales en equipos Mac con el chip M1, se requiere un sistema operativo basado en ARM. Los clientes que instalan sistemas operativos huésped en máquinas virtuales de Parallels Desktop son responsables de cumplir las condiciones de cada contrato de licencia para el usuario final (CLUF). Requiere un Mac que funcione con macOS Monterey 12 o una versión más reciente. Mediciones del rendimiento realizadas por Parallels. Medido con la versión previa a la publicación de Parallels Desktop 17 frente a la versión publicada de Parallels Desktop 16. El rendimiento variará según el uso, la configuración del sistema y otros factores. Los dispositivos USB suelen requerir controladores. No todos los proveedores ofrecen controladores para Windows ARM, lo que puede afectar a la lista de dispositivos compatibles en equipos Mac con el chip Apple M1.

© 2021 Parallels International GmbH. Todos los derechos reservados. Parallels, el logotipo de Parallels y Coherence son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Parallels International GmbH en Canadá, Estados Unidos y otros países. Corel, CorelDRAW, MindManager y WinZip son marcas comerciales registradas de Corel Corporation en Canadá, Estados Unidos y otros países. Apple, macOS y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. Todos los demás nombres de servicios, logotipos, marcas y cualquier marca comercial registrada o no registrada mencionada se utilizan únicamente con fines de identificación y siguen siendo propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. El uso de cualquier marca, nombre, logotipo o cualquier otra información, imagen o material relativo a un tercero no implica ningún tipo de apoyo a este. No nos hacemos responsables sobre la información, imágenes, materiales, marcas o nombres de terceros. Para consultar todos los avisos e información sobre patentes, visite https://www.parallels.com/about/legal/

Un vídeo sobre las novedades de Parallels Desktop 17 está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bf5e7b0-97d7-481a-a87a-8d87626e3d74