FreshBooks stelt $130M aan financiering veilig en wordt gewaardeerd op $1 Miljard

TORONTO and AMSTERDAM, The Netherlands, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreshBooks, aanbieder van cloud boekhoudsoftware met betalende klanten in 100+ landen en internationaal hoofdkantoor in Amsterdam, kondigt vandaag aan dat het 80,75 miljoen dollar heeft opgehaald in series E-financiering. Het bedrijf haalde nog eens USD 50 miljoen dollar aan vreemd vermogen binnen, waardoor de totale waardering van FreshBooks op meer dan 1 miljard dollar komt. De interne ronde werd geleid door venturecapitalist Accomplice, de oude investeerder van FreshBooks, met deelname van J.P. Morgan, Gaingels, BMO en Manulife. Daarnaast werd Barclays, een gevestigde partner van het FreshBooks-platform, toegevoegd als nieuwe investeerder.



“Deze financieringsronde zien we als een blijk van vertrouwen in onze missie om kleine bedrijven digitaal slagvaardig te maken. We gaan dit kapitaal gebruiken om onze concurrentievoordelen te versterken. Dit betekent onder meer investeren in markten die steeds meer gereguleerd worden, ondernemers helpen hun financiën te beheren met behulp van vereenvoudigde workflows en voorop blijven lopen als het gaat om de beste ondersteuning en service,” aldus Don Epperson, Chief Executive Officer bij FreshBooks. “Het is een eer om te worden gesteund door deze groep trouwe investeerders die daarmee laten zien te geloven in wat we doen. We kijken uit naar de groei en volgende successen die we dankzij en met hen mogen boeken”.

De investering komt in een periode waarin meer ondernemers digitaal gaan werken om te voldoen aan lokale belasting- en factureringsverplichtingen. FreshBooks is van plan de financiering te gebruiken voor verkoop en marketing, onderzoek en ontwikkeling, en strategische overnames. Hierdoor zullen meer klanten in meer landen wereldwijd bereikt worden met de gebruiksvriendelijke functies en lokaal relevante integraties die het FreshBooks-platform biedt.

"We zijn blij dat we het FreshBooks-team met deze investering kunnen steunen bij de groei van het bedrijf", zegt Kester Keating, Head of US Principal Investments bij Barclays. "Met deze investering en de voortgezette commerciële samenwerking van Barclaycard Payments en FreshBooks ondersteunen wij onze klanten om deze verandering te omarmen, aangezien software een diepgaande impact blijft hebben op bedrijven van elke omvang."

Jeff Fagnan, oprichter en Managing Partner bij Accomplice, voegt toe: "Als terugkerende investeerders hebben we nog meer vertrouwen dan ooit om FreshBooks opnieuw te steunen en deze ronde te leiden. De behoefte om zelfstandige professionals te ondersteunen met tools en oplossingen is nog nooit zo groot geweest, en geen enkel bedrijf begrijpt en levert dat zoals het team van FreshBooks dat doet."

FreshBooks heeft sinds 2004 meer dan 30 miljoen mensen in meer dan 160 landen geholpen en zich gevestigd als een van de meest toonaangevende boekhoudsoftware-platforms voor kleine bedrijven en zelfstandige professionals. Het bedrijf onderscheidt zich door eenvoudig te gebruiken boekhoudsoftware voor ondernemers en biedt een met prijzen bekroonde klantenservice.

"FreshBooks' ambitie, kleine bedrijven helpen digitaal verder te komen, biedt enorm veel potentie voor de organisatie om de markt te veroveren. We kijken uit naar de verdere versterking van onze relatie met het FreshBooks-team terwijl ze het platform innoveren en internationaal uitbreiden via strategische overnames," zegt Andre Salvi, Hoofd Technology & Innovation Banking Group, BMO Bank of Montreal.

Deze financieringsronde is een volgende belangrijke mijlpaal die FreshBooks heeft bereikt sinds de oprichting in 2003. Iets minder dan twee jaar geleden opende FreshBooks een eerste Europese kantoor in Amsterdam en in september 2020 werd het Mexicaanse e-factureringsbedrijf Facturama overgenomen om een potentiele nieuwe klantenbase in Spaanstalige markten aan te spreken.

“Sinds de opening in Amsterdam hebben we een substantiële groei en vooruitgang gezien in de regio”, aldus Don Epperson. “Met deze nieuwe financieringsronde willen we FreshBooks een begrip maken in Amsterdam’s snelgroeiende tech hub en onze internationale ambities verder uitbouwen. We kozen voor Amsterdam als eerste internationale kantoor omdat we onder de indruk zijn van het technische talent dat hier aanwezig is. Bovendien sluit de stad aan bij onze positieve bedrijfscultuur.”

FreshBooks verandert de manier waarop bedrijfseigenaren hun boekhouding beheren. Het boekhoudplatform biedt een gebruiksvriendelijke benadering voor het beheer van financiën, facturering, betalingen en klantrelaties en is populair bij bedrijven in meer dan 160 landen. FreshBooks, bekend om zijn 10x Stevie bekroonde klantenondersteuning, bedient klanten van elke omvang vanuit kantoren in Canada, de VS, Nederland, Mexico en Kroatië.

