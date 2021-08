EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemise ettevalmistamise lõpetamine

English Estonian

09.08.2021 võttis fondi nõukogu vastu otsuse EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemist mitte läbi viia ning andis fondi juhatusele ja fondivalitsejale juhised kavandatud ühinemise ettevalmistamise lõpetamiseks.



Varasemalt on fond 15.01.2020 teatanud börsile EfTEN Real Estate Fund III AS-i kui ühendava fondi ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i kui ühendatava fondi ühinemislepingu sõlmimisest, mille eesmärgiks oli ühendada EfTEN Kinnisvarafond AS likvideerimismenetluseta EfTEN Real Estate Fund III AS-ga ning seejärel 26.03.2020 seoses COVID-19 leviku ja eriolukorra kehtestamisega ühinemislepingu lõpetamisest. Fondi juhatus teavitas 2021. aasta kevade korralisel üldkoosolekul aktsionäre, et plaanib anda ühinemisele uue ärilise hinnangu 2021. aasta kolmandas kvartalis.

Arvestades mõlema fondi pikaajalist majanduslikku strateegiat, lähtuti 2020. aastal ühinemise ettevalmistamisel asjaolust, et sobilik ja asjakohane on aktsiate asendussuhte määramisel lähtuda EPRA vara puhasväärtusest, mida mõlema fondi puhul arvutatakse samasuguste põhimõtete kohaselt.

Ühinemise ettevalmistamisega jätkamisel käesoleval aastal, sh eelnevalt ühinemise aluseks olnud asjaolude ja käesoleva olukorra analüüsimisel olukorras, kus EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia kaupleb börsil märkimisväärse preemiaga fondi EPRA vara puhasväärtuse osas, on selgunud, et ei ole võimalik fonde ühendada võrdsetel majanduslikel alustel kasutades aktsiate asendussuhte määramiseks mõlema fondi EPRA vara puhasväärtust. Fondivalitseja ülesandeks on tagada mõlema fondi aktsionäride huvide parim kaitse ja ühinemine pole olnud kummagi fondi jaoks otsene vajadus vaid võimalus. EPRA NAV’i baasilt aktsiate asendussuhte arvutamine on kõige objektiivsem ning muule hinnale tuginedes ei pruugi olla täielikult tagatud mõlema fondi aktsionäride parimate huvide kaitse.

Sellest tulenevalt otsustati lõpetada EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemise ettevalmistused.

Viljar Arakas

Juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee