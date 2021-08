Resultaten Corbion eerste halfjaar 2021

English Dutch

Corbion boekte in het eerste halfjaar van 2021 een netto-omzet van € 515,6 miljoen dankzij een autonome groei van de netto-omzet met 15,5%. De aangepaste EBITDA nam in de eerste helft van 2021 autonoom toe met 4,7% tot € 77,1 miljoen.



Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting: “Ik ben zeer tevreden met de record omzetgroei van alle drie business segmenten. Sustainable Food Solutions wist marktaandeel te winnen dankzij een ononderbroken bedrijfsvoering en de succesvolle conversie van onze commerciële pijplijn. Bij Lactic Acid & Specialties zorgde de aanhoudende groei van PLA voor omzetgroei. Incubator ziet de marktacceptatie van ons omega-3-product op algenbasis steeds verder toenemen. Wij verhogen onze vooruitzichten voor de autonome omzetgroei in 2021 naar 12-15% voor onze kernactiviteiten.

Desalniettemin zien wij ons geconfronteerd met snelle stijgingen van onze inputkosten over een brede linie. Vrachtkosten en de prijzen van grondstoffen zijn aanzienlijk gestegen. Vandaar dat wij thans stevige prijsmaatregelen treffen, die in 2022 hun volle uitwerking zullen hebben en in 2021 deels een bijdrage zullen leveren. Daardoor zien wij ons geconfronteerd met margedruk en verlagen wij onze vooruitzichten voor de aangepaste EBITDA-marge van onze kernactiviteiten in 2021 naar 13-15%. Wie mikken op een herstel van onze aangepaste EBITDA marge in 2022 tot boven 15%.

Met onze Advance 2025 strategie zijn wij een pad ingeslagen van investeringen voor groei in onze organisatie. Sinds de aanvang van 2020 is het aantal werknemers met 9% gegroeid, waarbij essentiële competenties zijn toegevoegd. Het omzetgroeitempo toont aan dat onze strategie vruchten begint af te werpen, en getuigt van een excellente uitvoering en toewijding van onze medewerkers.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2021*

De groei van de netto-omzet was 4,8%; de netto-omzet van de kernactiviteiten groeide autonoom met 16,4%

De aangepaste EBITDA was € 77,1 miljoen (H1 2020: € 83,8 miljoen); autonome stijging: 4,7%

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 70,3 miljoen (H1 2020: 45,7 miljoen)

De vrije kasstroom was € -13,6 miljoen (H1 2020: € -12,7 miljoen)

De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde eerste halfjaar was 2,1x (ultimo 2020: 1,7x)





€ mln Totale onderneming Corbion H1 2021 H1 2020 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 515,6 492,2 4,8% 15,5% Aangepaste EBITDA 77,1 83,8 -8,0% 4,7% Aangepaste EBITDA-marge 15,0% 17,0% Bedrijfsresultaat 70,3 45,7 53,8% 68,0% ROCE 13,0% 13,6%





Bijlage