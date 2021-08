English Finnish

EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 10.8.2021 KLO 8.02

Muutoksia Eezy Oyj:n johtoryhmässä

Eezy Oyj:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 10.8.2021 alkaen Isa Merikallio (oik.yo, s.1968). Hän on toiminut Eezy Oyj:n sisältöjohtajana 1.1.2021 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina ja yrittäjänä vuosina 2002-2021 sekä vuosina 1997-2002 johtajana ja perustajaosakkaana NFO Infratest Oy:ssä.

Merikallion vastuualueeseen kuuluvat sisältöpalvelujen kehittäminen yhdessä liiketoimintojen kanssa sekä markkinointi ja viestintä.

Hanna Lehto jatkaa johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan Ihmiset ja kulttuuri.





Lisätietoja:

Eezy Oyj

Sami Asikainen, toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915