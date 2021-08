70 vuotta kestävää suunnittelua – Marimekko Pre-loved -pilottihanke tuotteidemme eliniän pidentämiseen

English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 10.8.2021 klo 10.00



Marimekon designfilosofia ja toiminta ovat jo 70 vuoden ajan perustuneet pitkäikäisyyteen – haluamme tarjota ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään. Parhaimmillaan tuotteemme siirtyvät sukupolvelta toiselle.



Juhlavuoden kunniaksi Marimekko tuo elokuussa tarjolle yli 60 tarkoin valittua käytettyä marimekkoa 1960-luvulta 2000-luvulle. Tavoitteenamme on, että Marimekko-tuotteita ei haluta heittää pois, vaan ne annetaan eteenpäin seuraaville käyttäjille. Marimekko Pre-loved on uusi pilottikonsepti, jonka avulla voi löytää oman, rakkaudella pidetyn ja poikkeuksellisen Marimekko-aarteen.

Marimekko Pre-Loved -tuotteet ovat saatavilla ainoastaan verkossa EU:n alueella. Mallisto lanseerataan 11.8.2021 hiljattain uudistuneella www.marimekko.com -sivustolla. Verkkokauppa on osa monikanavaista asiakaskokemustamme, jota kehitämme jatkuvasti. Uudistunut verkkokauppamme auttaa meitä palvelemaan entistä paremmin sekä nykyisiä kanta-asiakkaitamme että uusia Marimekon ystäviä. Päivitetty design ja käyttäjäkokemus ottavat huomioon erityisesti verkkokaupan mobiilikävijät.

Ajaton design, joka tuo iloa sukupolvesta toiseen on yksi vastuullisuustyömme kolmesta pääperiaatteesta. Marimekko Pre-loved -pilottihanke on yksi tapa pidentää tuotteidemme elinikää. Haluamme luoda ajatonta designia ja tulevaisuuden klassikoita, tarjota tulevaisuudessa entistäkin kattavammin tuotteiden elinikää pidentäviä palveluita sekä tukea yhteisöämme entistä enemmän käytettyjen Marimekko-tuotteiden myymisessä sekä kierrättämisessä. Uskomme, että iloa pitkään tuova tuote on myös vastuullinen valinta.

Kuvia Marimekko Pre-loved -tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/7kFxM287sgRv.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme: https://company.marimekko.com/fi/vastuullisuus.



