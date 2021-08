Ørsted indgår elkøbsaftale med Microsoft Corporation

English Danish

Ørsted og Microsoft Corporation har indgået en aftale om, at Microsoft skal købe energi fra Old 300 Solar Center i Fort Bend County i Texas.

Microsoft vil købe strøm fra Ørsteds 430 MW AC store solenergianlæg Old 300 i Fort Bend County, Texas, som forventes at blive sat i drift i andet kvartal 2022.

”Microsoft har ambitiøse bæredygtighedsmål for deres Scope 1-, 2- og 3-udledning, og vi er meget glade for at samarbejde med dem om at nå deres mål,” siger Vishal Kapadia, Senior Vice President og Chief Commercial Officer for Ørsted Onshore. ”Microsoft og Ørsted har det samme store fokus på at reducere CO2-udledningen, så jeg glæder mig over vores samarbejde.”

Adrian Anderson, Senior Director, Renewable Energy hos Microsoft, siger: "På vores rejse mod 100 % vedvarende energi står det klart for os, at innovation og samarbejde er afgørende for, hvordan vi kan bekæmpe klimaforandringerne. Vi er taknemmelige for vores samarbejde med Ørsted om at levere vedvarende energi i ERCOT og ser frem til fortsat at arbejde henimod en nettoudledning på nul."

Old 300 Solar Center ligger på et ca. 1.140 hektar stort privatejet areal tæt på byen Needville i Fort Bend County, Texas. Projektet udgør en investering på over 400 millioner dollars i lokalsamfundet, hvilket vil komme jordejere, skoler og andre lokale institutioner til gode i mange år fremover gennem lejeindtægter og ejendomsskatter.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

