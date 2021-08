Delårsrapport Q2 2021: Vellykket CoreBuild-opkøb påvirker tallene positivt

Danish English

Selskabsmeddelelse nr. 14/2021

Bestyrelsen for Wirtek A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for Q2 2021. Delårsrapporten er i sin helhed vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

CEO Michael Aaen kommenterer:

"Den 29. april i år gennemførte Wirtek opkøbet af de to CoreBuild selskaber den 29. april med effekt fra 1. juni, og integrationsprocessen har overgået alle vores forventninger. Vi ser allerede en positiv effekt i de konsoliderede koncerntal.

Omsætningsvæksten i Q2 2021 blev på 46% sammenlignet med samme periode 2020, og driftsresultatet (EBITDA) blev på TDKK 594, og det på trods af store engangsomkostninger i forbindelse med opkøbet af CoreBuild. Den organiske omsætningsvækst for Q2 er opgjort til 19%.

På baggrund af det gode halvårsresultat og forventningerne til H2 2021 opjusterede Wirtek den 5. august 2021 for anden gang i år forventningerne til årets resultat og forventer nu en omsætningsvækst på over 60% og en EBITDA vækst på over 80%. I 2021 tager Wirtek dermed et stort skridt hen imod de finansielle målsætninger for vores Accelerate25 strategi. "

Finansielle hovedtal for perioden 1. januar til 30. juni 2021

TDKK Q2 2021 Q2 2020 Ændring H1 2021 H1 2020 Ændring Omsætning 9.699 6.663 46% 17.446 13.656 28% EBITDA 594 793 -25% 2.072 1.654 25% EBITDA-margin (%) 6,1% 11,9% -49% 11,9% 12,1% -2% Resultat før skat 336 729 -54% 1.827 1.552 18% Likvid beholdning -1.329 4.544 NA -1.329 4.544 NA

Stærk organisk vækst i Q2 2021 samt boost fra CoreBuild opkøbet

Omsætningen steg i Q2 2021 med 46% til TDKK 9.699 (Q2 2020: TDKK 6.663), hvor den organiske omsætningsvækst var på 19%. Omsætningsvæksten i H1 2021 blev på 28% sammenlignet med H1 2020.

Forventninger til 2021

Wirtek har opjusteret forventningerne to gange i år. Første gang den 29. april i forbindelse med offentliggørelsen af opkøbet af de CoreBuild (se selskabsmeddelelse no. 06/2021) og senest den 5. august baseret på de foreløbige finansielle resultater for Q2 2021 samt opdaterede forventninger til H2 2021 ( se selskabsmeddelelse no. 13/2021 ). De opdaterede forventninger er som følger:

Forventningerne til omsætningen i 2021 blev øget til niveauet DKK 44,5 – 45,5 mio. (mod tidligere DKK 42,0 – 44,0 mio.), en vækst på 61% – 65% sammenlignet med 2020.

i 2021 blev øget til niveauet DKK 44,5 – 45,5 mio. (mod tidligere DKK 42,0 – 44,0 mio.), en vækst på 61% – 65% sammenlignet med 2020. Forventningerne til EBITDA i 2021 blev øget til niveauet DKK 5,9 – 6,1 mio. (mod tidligere DKK 5,0 – 5,4 mio.), en vækst på 83% – 95% sammenlignet med 2020.

Yderligere information

Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 180 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

