ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.8.2021 KLO 11.15

ROBIT OYJ: YHDEKSÄS PERÄKKÄINEN KASVUN VUOSINELJÄNNES

Liikevaihdon ja kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui. Toinen vuosineljännes oli jo yhdeksäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin Robit kasvoi vertailukauteen nähden. EBITDA on parantunut vertailukauteen nähden viitenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Robitin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 10,0 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 48,1 miljoonaa euroa (43,7). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia. EBITDA parani selvästi tammi-kesäkuussa ollen 3,4 miljoonaa euroa (1,4). Parannus oli 2,0 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Saadut tilaukset kasvoivat 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden päätyen 49,6 miljoonaan euroon (46,4).

Vuoden toisella neljänneksellä Robit saavutti uudet ennätykset liikevaihdossa ja tilauskertymässä. Yhtiön liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 25,1 miljoonaa euroa (22,3). Kasvua vertailukauteen oli 12,7 prosenttia. EBITDA parani samanaikaisesti 77,2 prosenttia ollen 1,9 miljoonaa euroa (1,1). Yhtiön tilauskertymä kasvoi 23,1 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 26,5 miljoonaa euroa.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi vahvasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes kaikilla markkina-alueilla. Ainoastaan Asia-alueella myynti laski vertailukauteen verrattuna. Robit investoi Top Hammer -tuotantokapasiteetin nostoon Suomessa ja Etelä-Koreassa. Down the Hole -liiketoiminta ei kasvanut Robitin tavoitteiden mukaisesti, mutta yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kasvaa uudistetulla DTH-tarjonnalla sekä keskittymällä valikoiduilla markkinoilla uusien asiakkuuksien voittamiseen.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikki markkina-alueet kasvoivat lukuun ottamatta Asia-aluetta. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella. Myös EMEA- ja East-alueet kasvoivat hyvin. Robitin jakelun kehityshankkeet edistyivät hyvin uusien jakelijakumppanuuksien myötä. Yhtiö allekirjoitti kuusi uutta jakelijasopimusta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja muutama merkittävä uusi kumppanuus on neuvottelun alla.

Robit solmi katsauskaudella uuden 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Yhtiö nosti lainasta 26,5 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa, jolla rahoitettiin yhtiön vanhan 22,5 miljoonan euron lainat sekä pienennettiin yhtiön luotollisten tilien käyttöä.

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti yhtiön tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

