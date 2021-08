Nuvei annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2021

English French

MONTRÉAL, 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.



« Nos produits des activités ordinaires et notre BAIIA ajusté1) du deuxième trimestre de 2021 ont dépassé les perspectives financières fournies antérieurement, soulignant la solidité et le dynamisme de nos activités, a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Nous avons obtenu une croissance respective de 146 %, de 114 % et de 112 % du volume total2), des produits des activités ordinaires et du BAIIA1), par rapport au deuxième trimestre de 2020, alors que nous continuons à faire progresser nos initiatives stratégiques, à étendre la connectivité et les perspectives de marché à l’échelle mondiale, à fournir des solutions de paiement axées sur une technologie de pointe intégrée pour aider nos commerçants à se connecter avec leurs clients, en faisant du marché mondial une affaire locale. Nos investissements accélérés dans les produits, l’innovation, la distribution et les talents stimulent la performance et jettent les bases d’une croissance durable. Nous sommes fiers de nos résultats et relevons par conséquent nos perspectives financières pour l’ensemble de l’exercice 2021 et présentons nos objectifs de croissance à moyen et à long termes. »

Faits saillants financiers pour le trimestre clos le 30 juin 2021

Le volume total 2) a augmenté de 146 % passant de 8,9 G$ à 21,9 G$. Le commerce électronique a représenté environ 84 % du volume total.

a augmenté de 146 % passant de 8,9 G$ à 21,9 G$. Les produits des activités ordinaires ont augmenté de 114 %, passant de 83,3 M$ à 178,2 M$.

Le bénéfice net s’est élevé à 38,9 M$ contre un bénéfice net de 14,0 M$.





Le BAIIA ajusté 1) a augmenté de 112 % passant de 37,4 M$ à 79,4 M$.

a augmenté de 112 % passant de 37,4 M$ à 79,4 M$. Le bénéfice net ajusté 1) s’est élevé à 64,5 M$, contre 16,3 M$.

s’est élevé à 64,5 M$, contre 16,3 M$. Le bénéfice net dilué par action s’est établi à 0,26 $, contre 0,15 $.

Le bénéfice net ajusté 1) par action dilué s’est établi à 0,44 $ contre 0,18 $.

par action dilué s’est établi à 0,44 $ contre 0,18 $. La trésorerie s’élevait à 533,7 M$ au 30 juin 2021, contre 180,7 M$ au 31 décembre 2020.



Faits saillants financiers pour le semestre clos le 30 juin 2021 par rapport à 2020

Le volume total 2) a augmenté de 139 % passant de 17,8 G$ à 42,5 G$. Le commerce électronique a représenté environ 86 % du volume total.

a augmenté de 139 % passant de 17,8 G$ à 42,5 G$. Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 97 % passant de 166,6 M$ à 328,7 M$.

Le bénéfice net s’est chiffré à 66,7 M$ comparativement à une perte nette de 48,4 M$.

Le BAIIA ajusté 1) de la société a augmenté de 105 % passant de 70,7 M$ à 144,8 M$.

de la société a augmenté de 105 % passant de 70,7 M$ à 144,8 M$. Le bénéfice net ajusté 1) s’est élevé à 115,7 M$ comparativement à 26,0 M$.

s’est élevé à 115,7 M$ comparativement à 26,0 M$. Le bénéfice net dilué par action s’est chiffré à 0,45 $ contre une perte nette par action de 0,58 $ dans la période comparative.

Le bénéfice net ajusté 1) dilué par action s’est établi à 0,79 $ comparativement à 0,29 $.

dilué par action s’est établi à 0,79 $ comparativement à 0,29 $. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 139,0 M$ en hausse par rapport à 32,8 M$.



Faits saillants opérationnels

Le volume total 2) a enregistré pour le trimestre une augmentation supérieure à 100 % dans chacune des quatre régions, soit Amérique du Nord : 160 %; Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMOA ») : 135 %; Asie-Pacifique : 110 % et Amérique latine : 105 %

a enregistré pour le trimestre une augmentation supérieure à 100 % dans chacune des quatre régions, soit Amérique du Nord : 160 %; Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMOA ») : 135 %; Asie-Pacifique : 110 % et Amérique latine : 105 % La croissance du volume provenant des clients et l’accélération de la conquête de nouveaux clients ont stimulé la performance de Nuvei au deuxième trimestre. Le volume total 2) résultant des nouvelles activités a augmenté de 114 % pour le semestre clos le 30 juin 2021 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en grande partie grâce à l’investissement continu de la société dans son canal de distribution direct et à son expansion.

résultant des nouvelles activités a augmenté de 114 % pour le semestre clos le 30 juin 2021 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en grande partie grâce à l’investissement continu de la société dans son canal de distribution direct et à son expansion. Nuvei a réalisé l’acquisition précédemment annoncée de Mazooma Technical Services Inc. (« Mazooma »), le 3 août 2021. L’acquisition améliore et élargit le portefeuille d’options de paiement en Amérique du Nord grâce aux paiements de banque à banque instantanés pour les virements et les paiements et grâce aux paiements en temps réel pour les retraits accélérés, ce qui permet aux clients de recevoir des paiements immédiatement dans leurs comptes bancaires tous les jours, toute l’année. Nuvei proposera désormais Mazooma, une méthode de paiement de plus en plus populaire et acceptée, à sa clientèle de commerçants dans tous les marchés verticaux de l’industrie.

Nuvei a élargi ses capacités d’acquisition de cartes et de solutions de paiement mondiales pour inclure désormais une couverture reliant les commerçants à 204 marchés, offrant des acquisitions locales dans 45 marchés et 480 méthodes de paiement alternatives ainsi que 40 cryptomonnaies mondiales, et prenant en charge près de 150 devises.

La société a lancé plusieurs innovations d’importance au cours du trimestre, notamment l’ajout des solutions d’acquisition et de traitement Discover et Diners Club International, élargissant les offres d’acceptation de nos clients; une version améliorée de notre trousse de développement logiciel pour la caisse de sortie, qui donne à nos clients une personnalisation inégalée pour faciliter l’expérience de caisse de sortie de leurs clients; et l’introduction du paiement instantané grâce à la solution de paiement en temps réel pour les retraits accélérés.

Nuvei a récemment obtenu la certification de fournisseur officiel de solutions de paiement pour Salesforce Commerce Cloud, offrant une gamme complète de caractéristiques de paiement pour les marchands de commerce électronique, et offrant une installation et une personnalisation faciles pour une expérience client optimisée.

La société a accéléré son investissement dans les produits, l’innovation, la distribution et les talents et envisage d’accroître son effectif d’environ 200 employés à l’échelle mondiale d’ici la fin de 2021.





La société s’attend à réaliser l’acquisition de SimplexCC Ltd. (« Simplex ») au deuxième semestre de 2021.



Perspectives financières

Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, Nuvei prévoit que le volume total2), les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté1) se situeront dans les intervalles ci-dessous. Compte tenu de la solide performance au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, où Nuvei a dépassé les perspectives précédemment prévues pour les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté1), ainsi que du dynamisme des activités, la direction relève les perspectives financières pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. Les perspectives financières à jour et en particulier le BAIIA ajusté1) reflètent la stratégie de la société visant à accélérer ses investissements dans la distribution, la commercialisation, l’innovation, la technologie ainsi que dans les infrastructures découlant de l’acquisition récente de Mazooma. La société prévoit que ces investissements soutiendront son plan de croissance.

Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves et sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses décrites à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse, et ne tiennent pas compte de l’acquisition en cours de Simplex.

Trimestre se terminant le 30 septembre 2021 Exercice se terminant le

31 décembre 2021 (en dollars américains) $ $ $ Perspectives précédentes Perspectives

mises à jour Volume total2) (en milliards) 21,5 – 22,5 83 – 89 88 – 91 Produits des activités ordinaires (en millions) 174 - 180 610 - 640 690 - 705 BAIIA ajusté1) (en millions) 71 - 75 264 - 277 295 - 305

Objectifs de croissance

Les objectifs à moyen terme3) de Nuvei concernant le taux de croissance annuel composé (« TCAC ») du volume total2) et des produits des activités ordinaires ainsi que sa cible à long terme pour la marge du BAIIA ajusté1) sont présentés dans le tableau suivant. La société prévoit d’atteindre ses objectifs à moyen3) et à long terme3) grâce à l’élan et à la performance continus de ses activités principales stimulées par l’expansion géographique, l’innovation en matière de produits, l’augmentation de la part du portefeuille des clients marchands existants, l’acquisition de nouveaux clients marchands par son canal de ventes directes et son pipeline de ventes croissant, et par les conditions favorables qui prévalent dans les industries qu’elle sert.

Objectifs de croissance Volume total2) TCAC à moyen terme de plus de 30 %3) Produits des activités ordinaires TCAC à moyen terme de plus de 30 %3) Marge du BAIIA ajusté1) Plus de 50 % à long terme3)

1) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

2) Le volume total ne représente pas les produits des activités ordinaires gagnés par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants en vertu d’une entente contractuelle avec la société. Le volume total est expliqué dans le plus récent rapport de gestion de la société.

3) « Moyen terme » et « long terme » n’ont pas été définis par Nuvei et Nuvei n’a pas l’intention de les définir. Ces objectifs ne doivent pas être considérés comme des prévisions, des projections ou des résultats attendus, mais plutôt comme des objectifs pouvant être atteints par l’exécution de notre stratégie. Ces objectifs de croissance sont présentés sous toutes réserves et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses décrites à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse.

Réaliser l’inscription à la cote du Nasdaq aux États-Unis

Conformément à sa stratégie de croissance, Nuvei a déposé une demande d’inscription de ses actions à droit de vote subordonné auprès du Nasdaq. La demande d’inscription demeure assujettie au respect de toutes les exigences applicables en matière d’inscription et de réglementation ainsi qu’à l’approbation du Nasdaq et rien ne garantit que l'inscription aux États-Unis aura lieu ni le moment de celle-ci, le cas échéant. Nuvei demeurera inscrite à la Bourse de Toronto. Se reporter à la rubrique « Information prospective ».

Informations sur la conférence téléphonique

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021 aujourd’hui, le 10 août 2021, à 8 h 30 heure de l’Est. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise à l’adresse https://investors.nuvei.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs, après la diffusion de celle-ci.

Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible une heure après sa diffusion, jusqu’au mardi 24 août 2021, en composant le 844 512-2921 (numéro sans frais pour les États-Unis et le Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13721533.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des capacités de paiement et de virement faciles, connectant les commerçants à leurs clients dans 204 marchés dans le monde entier, avec l’acquisition locale dans 45 marchés. En prenant en charge plus de 480 modes de paiement locaux alternatifs, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies, les commerçants peuvent saisir chacune des possibilités de paiement qui se présentent à eux. Nous voulons faire du marché mondial une affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Nuvei ont été établis conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et ils font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action de base et le bénéfice net ajusté par action dilué sont des mesures supplémentaires importantes du rendement de Nuvei, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris a) l’objectif d’augmenter les effectifs d’environ 200 employés à l’échelle de l’organisation, dans le monde entier, d’ici la fin de l’exercice 2021, b) la perspective de réaliser l’acquisition de Simplex au deuxième semestre de 2021, c) l’intention d’examiner la possibilité d’une inscription au Nasdaq, d) les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 ainsi que les objectifs à moyen et long terme concernant le volume, les produits des activités ordinaires et la marge du BAIIA ajusté. Les perspectives et les objectifs de Nuvei, selon le cas, à l’égard des produits des activités ordinaires, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société déposée le 17 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. En particulier, les évaluations des perspectives et des objectifs par la direction, concernant le volume total, les produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté présentées dans le présent communiqué de presse sont généralement fondées sur les hypothèses suivantes : a) les résultats d’exploitation de Nuvei se maintiendront comme prévu, b) la société continuera d’exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir la propagation du virus, c) la société continuera à fidéliser et à accroître sa clientèle actuelle tout en ajoutant de nouveaux clients, d) la société ne réalisera aucune acquisition ou cession, e) la conjoncture économique demeurera relativement stable tout au long de la période, f) les secteurs dans lesquels Nuvei exerce ses activités continueront à se développer compte tenu de l’expérience passée, g) les taux de change et la volatilité des marchés financiers ne varieront pas, h) il n’y aura aucun changement dans les questions législatives ou réglementaires ayant une incidence négative sur les activités de Nuvei et i) la législation fiscale actuelle demeurera en vigueur et ne sera pas modifiée de manière significative. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com





Données tirées des états consolidés du résultat net et du résultat étendu

(en milliers de dollars américains, à l’exception des montants par action)

Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin

2021

$ 2020

$ 2021

$ 2020

$ Produits des activités ordinaires 178 239 83 325 328 719 166 564 Coût des ventes 33 124 13 561 60 308 28 729 Marge brute 145 115 69 764 268 411 137 835 Frais de vente et charges générales et administratives 95 870 50 893 184 306 105 759 Bénéfice d’exploitation 49 245 18 871 84 105 32 076 Produits financiers (912 ) (1 449 ) (1 771 ) (2 795 ) Charges financières 3 432 24 083 6 747 55 342 Coûts financiers nets 2 520 22 634 4 976 52 547 Perte (profit) de change 1 691 (18 286 ) 1 246 27 433 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 45 034 14 523 77 883 (47 904 ) Charge d’impôt 6 120 558 11 179 474 Bénéfice net (perte nette) 38 914 13 965 66 704 (48 378 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés ultérieurement

en résultat net Établissements à l’étranger – écart de conversion 4 310 (16 357 ) (10 539 ) 23 310 Résultat global 43 224 (2 392 ) 56 165 (25 068 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 37 830 13 216 64 644 (49 377 ) Participation ne donnant pas le contrôle 1 084 749 2 060 999 38 914 13 965 66 704 (48 378 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 42 140 (3 141 ) 54 105 (26 067 ) Participation ne donnant pas le contrôle 1 084 749 2 060 999 43 224 (2 392 ) 56 165 (25 068 ) Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux

porteurs d’actions ordinaires de la société De base 0,27 0,16 0,47 (0,58 ) Dilué(e) 0,26 0,15 0,45 (0,58 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en

circulation De base 138 719 227 84 606 171 138 462 027 84 605 470 Dilué 143 265 259 86 992 447 142 991 370 84 605 470



Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (de la perte nette)

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin

2021 2020 2021 2020 (en milliers de dollars américains) $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 38 914 13 965 66 704 (48 378 ) Charges financières 3 432 24 083 6 747 55 342 Produits financiers (912 ) (1 449 ) (1 771 ) (2 795 ) Dotation aux amortissements 20 740 17 020 41 738 34 333 Charge d’impôt sur le résultat 6 120 558 11 179 474 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités

de départa) 4 500 1 208 9 840 2 878 Paiements fondés sur des actionsb) 4 953 402 9 058 735 Perte (profit) de change 1 691 (18 286 ) 1 246 27 433 Règlement juridique et autresc) (63 ) (111 ) 96 656 BAIIA ajustéd) 79 375 37 390 144 837 70 678 Avance consentie par un tiers – montant résiduel reçu d’un commerçante) 3 138 2 719 5 866 5 668









a) Ces charges se rapportent :

i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces charges se sont élevées respectivement à 4,5 M$ et à 9,8 M$ (2,0 M$ et 3,2 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces charges ont été de néant (respectivement de 0,2 M$ et de 0,5 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement, qui était de néant pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (profit de 1,3 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020); iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, les indemnités de départ ont été négligeables (0,2 M$ et 0,4 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Les indemnités de départ sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives. b) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. c) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives.

d) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation et ses flux de trésorerie. e) Depuis 2018, la société a conclu diverses conventions avec une seule organisation commerciale indépendante tierce dans le but d’acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d’un portefeuille de contrats conclus avec des commerçants.





Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net (de la perte nette)



(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 38 914 13 965 66 704 (48 378 ) Variation de la valeur de rachat des actions

ordinaires et privilégiées classées à titre

de passifsa) - 5 850 - 17 486 Amortissement des immobilisations incorporelles

liées aux acquisitionsb) 17 897 14 875 36 109 29 050 Coûts d’acquisitions et d’intégration et

indemnités de départc) 4 500 1 208 9 840 2 878 Paiements fondés sur des actionsd) 4 953 402 9 058 735 Perte (profit) de change 1 691 (18 286 ) 1 246 27 433 Règlement juridique et autrese) (63 ) (111 ) 96 656 Ajustements 28 978 3 938 56 349 78 238 Charge d’impôt sur le résultat liée aux

ajustementsf) (3 386 ) (1 644 ) (7 386 ) (3 820 ) Bénéfice net ajusté g) 64 506 16 259 115 667 26 040 Bénéfice net ajusté par action attribuable aux

actionnaires ordinaires de la sociétéh) De base 0,46 0,18 0,82 0,30 Dilué 0,44 0,18 0,79 0,29





a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat des actions classées à titre de passifs avant le premier appel public à l’épargne de la société (le « PAPE »). Dans le cadre du PAPE, ces actions ont été converties en actions à droit de vote subordonné classées dans les capitaux propres. Ces charges sont incluses dans les charges financières. b) Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l’égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d’ajustement du coût d’achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et de l’acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd. par Nuvei en septembre 2017.

c) Ces charges se rapportent : i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces charges s’élevaient respectivement à 4,5 M$ et à 9,8 M$ (2,0 M$ et 3,2 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, ces charges ont été de néant (0,2 M$ et 0,5 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; iii) aux variations de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement, qui était de néant pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 (profit de 1,3 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020; iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, les indemnités de départ ont été négligeables (0,2 M$ et 0,4 M$ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020). Les indemnités de départ sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives. d) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. e) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. f) Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives. g) Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation. h) Le bénéfice net ajusté par action dilué est calculé d’après les attributions fondées sur des actions en cours à la clôture de chaque période et après dilution comme si ces options étaient « dans le cours » à ce moment.



Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)

30 juin

2021

$ 31 décembre

2020

$ Actifs Actifs courants Trésorerie 533 688 180 722 Créances clients et autres débiteurs 40 806 32 055 Stocks 344 80 Charges payées d’avance 5 186 4 727 Impôt à recevoir 8 779 6 690 Partie courante des avances consenties à des tiers 6 694 8 520 Partie courante des actifs sur contrat 1 698 1 587 Total des actifs courants avant les fonds distincts 597 195 234 381 Fonds distincts 610 347 443 394 Total des actifs courants 1 207 542 677 775 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 28 104 38 478 Immobilisations corporelles 16 316 16 537 Immobilisations incorporelles 556 638 524 232 Goodwill 995 155 969 820 Actifs d’impôt différé 9 517 3 785 Actifs sur contrat 1 019 1 300 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement

des paiements 5 454 13 898 Autres actifs non courants 1 987 1 944 Total des actifs 2 821 732 2 247 769

Données tirées des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)

30 juin

2021

$ 31 décembre

2020

$ Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 91 906 64 779 Impôt à payer 17 152 7 558 Partie courante des facilités de prêt et emprunts 7 228 2 527 Autres passifs courants 8 067 7 132 Total des passifs courants avant le montant à payer à

des commerçants 124 353 81 996 Montant à payer à des commerçants 610 347 443 394 Total des passifs courants 734 700 525 390 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 501 993 212 726 Passif d’impôt différé 47 077 50 105 Autres passifs non courants 6 478 1 659 Total du passif 1 290 248 789 880 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 1 631 777 1 625 785 Surplus d’apport 24 084 11 966 Déficit (146 398 ) (211 042 ) Cumul des autres éléments du résultat global 11 931 22 470 1 521 394 1 449 179 Participation ne donnant pas le contrôle 10 090 8 710 Total des capitaux propres 1 531 484 1 457 889 Total du passif et des capitaux propres 2 821 732 2 247 769





Données tirées des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains)