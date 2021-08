DroneDeploy accélère l'automatisation des sites de travail avec l'acquisition de Rocos

French German

SAN FRANCISCO, 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DroneDeploy , une société de premier plan spécialisée dans la collecte des données de drones en entreprise, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Rocos , un développeur de logiciels robotiques basé en Nouvelle-Zélande. Cette acquisition permettra aux clients de DroneDeploy dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'agriculture et bien d'autres de déployer et de commander des robots aériens et terrestres sur leurs sites de travail. Cette acquisition rendra possible l'automatisation physique des flux de travail, créant des lieux de travail plus efficaces et plus sûrs.



« Les entreprises subissent une transformation numérique accélérée par les défis entourant les pénuries de main-d'œuvre et les opérations à distance dues à la COVID. En conséquence, la demande du marché pour la documentation automatique des sites et les jumeaux numériques a explosé », a déclaré Mike Winn, PDG et cofondateur de DroneDeploy. « Avec l'acquisition de Rocos, nous permettons à nos clients d'automatiser la capture de données sur le terrain, en rapprochant plusieurs étapes d'une solution d'automatisation complète. »

DroneDeploy est déjà le leader du marché des logiciels de drone, permettant aux plus grandes entreprises du monde d'obtenir une compréhension instantanée de leurs actifs et opérations par le biais d'images aériennes. Désormais, avec l'extension aux robots au sol, les employés seront bientôt en mesure d'établir des routines automatisées au sein de la plateforme à la fois à partir des airs et du sol. Par exemple, un technicien solaire pourrait programmer un drone pour survoler une centrale solaire, identifier les points chauds thermiques et activer automatiquement des robots au sol afin qu'ils se rendent sur place pour identifier le problème exact – aucune intervention humaine n'étant nécessaire. Ce processus permettra d'économiser du temps, des ressources et du travail humain, laissant les travailleurs se concentrer sur d'autres tâches.

« Il y a quelques années, les drones, qui étaient alors des jouets réservés aux amateurs, sont devenus des outils d'entreprise. La robotique au sol emprunte désormais une trajectoire similaire », a déclaré David Inggs, ancien PDG et cofondateur de Rocos, maintenant responsable de la robotique au sol chez DroneDeploy. « Avec l'ajout de la technologie de robotique au sol de Rocos, DroneDeploy peut désormais automatiser les flux de travail de données critiques à travers les cas d'utilisation au sol et dans les airs, offrant une sécurité et une efficacité accrues pour l'ensemble du site de travail. »

DroneDeploy a déjà commencé à intégrer la commande robotique de Rocos à sa technologie de traitement des données en intérieur afin de fournir une inspection et une navigation autonomes à 360 degrés à grande échelle. La société lancera ces nouvelles offres lors de sa conférence annuelle DroneDeploy qui aura lieu en octobre.



Cette acquisition fait suite au récent tour de financement de série E de 50 millions de dollars et à la croissance continue de DroneDeploy, alors que les opérations de collecte de données de drone d'entreprise ont augmenté de 95 % au 2e trimestre 2021. Pour en savoir plus, obtenez des mises à jour sur les actualités de DroneDeploy en matière de robotique au sol ou inscrivez-vous à la conférence annuelle .

À propos de DroneDeploy

DroneDeploy est la plateforme de réalité de site leader. Nous transformons les sites de travail, les structures et les actifs en jumeaux numériques faciles à comprendre, générant des informations précieuses pour des secteurs tels que la construction, l'énergie et l'agriculture. En transformant le monde physique en numérique, DroneDeploy permet de gagner du temps et de réduire les dépenses imprévues. Pour en savoir plus, consultez le site www.dronedeploy.com et participez à la conversation sur Twitter @DroneDeploy .

À propos de Rocos

Fondée en 2017, Rocos fournit une plateforme cloud pour construire et gérer des opérations exécutées par des robots, permettant aux organisations de se connecter, de surveiller et de contrôler des robots à grande échelle. Rocos s'inspire d'un avenir connecté à l'échelle mondiale, où les robots autonomes élèvent ce dont l'humanité est capable, et est fière de fournir une partie de la technologie importante qui nous permettra d'y parvenir.