Teledyne 的新版 AI 软件支持在运行时学习

English German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean

加拿大滑铁卢, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 很高兴宣布推出 Sapera Vision Software Edition 2021-07 版本。Teledyne DALSA 的 Sapera™ Vision Software 提供经过现场验证的可用于设计、开发和部署高性能机器视觉应用的图像采集、控制、处理和人工智能 (AI) 功能。



Sapera Vision Software 的最新更新包括其 AI 训练图形工具 Astrocyte™ 和图像处理及 AI 库工具 Sapera Processing 的增强功能。

“我们非常高兴将持续学习引入了 Astrocyte 程序包。这有助于通过仅培训不合格样本来提高“现场”分类器的准确性，无需从零开始重新训练”，Teledyne 视觉解决方案集团软件部门总监 Bruno Ménard 表示。“Astrocyte 目前包括一款名为‘像素级异常检测’的新型异常检测功能。这款新算法比上一款更为稳健、精确。它还能在运行时生成热图”，他补充道。

在金属板表面检查、硬件配件定位和识别、车辆检测和分割以及 X 射线医学图像降噪等应用中，Sapera Vision Software 是理想的选择。

此版本的新功能：

持续分类： 新算法支持对 Astrocyte 中的分类器进行预训练，然后在 Sapera Processing 中运行时进行深入训练。

新算法支持对 Astrocyte 中的分类器进行预训练，然后在 Sapera Processing 中运行时进行深入训练。 具有输出热图的新型异常检测： 新型异常检测算法在缺陷定位方面更为稳健，同时还能生成输出热图。运行时的热图对于获取缺陷的位置和形状非常实用，无需在训练时进行图像注释。

新型异常检测算法在缺陷定位方面更为稳健，同时还能生成输出热图。运行时的热图对于获取缺陷的位置和形状非常实用，无需在训练时进行图像注释。 数据集创建的实时采集：在 Astrocyte 中创建数据集时，您现在可以从相机中获取实时影像，并在训练前自动生成一系列文件。采集期间，图像应为训练做好充分准备（即针对大小和纵横比进行调整），然后再保存至磁盘。

如需更多信息，请访问 网站 。

关于 Teledyne

Teledyne 的成像业务在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。单独的每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

编者注：

媒体咨询，请联系：

Geralyn Miller

全球媒体关系

geralyn.miller@teledyne.com

本通稿随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9317e857-27ad-4b67-b2aa-4fced40e496c/zh-Hans