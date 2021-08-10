Teledyne 的全新 AI 軟體允許在執行時學習

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加拿大滑鐵盧, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 很高興宣佈 Sapera 視覺軟體版本 2021-07 現已上市。來自 Teledyne DALSA 的 Sapera™ 視覺軟體提供經過現場測試證明的影像擷取、控制、影像處理和人工智慧功能，用來設計、開發和部署高效能機器視覺應用程式。



Sapera 視覺軟體的新升級包括提升其 AI 訓練圖形工具 Astrocyte™ 以及影像處理和 AI 庫工具 Sapera Processing。

Teledyne 視覺解決方案小組軟體總監 Bruno Ménard 表示：「我們很興奮在 Astrocyte 套件中採用持續學習。這僅訓練失敗的樣本，不必從頭重新訓練，藉此協助改善分類器『在現場』的精確性。」他繼續說道：「Astrocyte 現在包括新的異常偵測，稱為『像素層級異常偵測』。這是新的演算法，比先前的演算法更加健全且精確。這也能夠在執行時產生熱度圖。」

Sapera 視覺軟體十分適合各種應用，例如金屬板表面檢查、硬體零件位置和識別、車輛偵測和區隔以及降低 X 光醫療影像的雜訊。

此版本的新功能：

持續分類： 新的演算法允許在 Astrocyte 中預先訓練分類器，然後在 Sapera Processing 中執行時進行進一步的訓練。

新的演算法允許在 Astrocyte 中預先訓練分類器，然後在 Sapera Processing 中執行時進行進一步的訓練。 新的異常偵測與輸出熱度圖： 新的異常偵測演算法在尋找瑕疵方面更加健全，同時能夠產生輸出熱度圖。執行時的熱度圖對於取得瑕疵位置和形狀非常實用，不需要在訓練時進行圖形註解。

新的異常偵測演算法在尋找瑕疵方面更加健全，同時能夠產生輸出熱度圖。執行時的熱度圖對於取得瑕疵位置和形狀非常實用，不需要在訓練時進行圖形註解。 用於資料集建立的即時擷取：在 Astrocyte 建立資料集時，您現在可以從相機擷取即時影片，並在訓練前自動產生一系列的檔案。在擷取期間，會在儲存至磁碟之前準備影像以進行訓練（亦即根據尺寸和外觀比例調整）。

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關於 Teledyne

Teledyne 的影像處理公司集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

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geralyn.miller@teledyne.com

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