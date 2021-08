Les opioïdes et les métiers spécialisés : pour la santé et la sécurité des employés

English French

OTTAWA, 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La crise des opioïdes a une incidence disproportionnée sur les travailleurs des secteurs des métiers spécialisés, du transport et de la construction. Pour appuyer les employeurs de ces secteurs, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) s’est associé à Santé Canada pour produire une trousse d’outils s’adressant à ceux et celles dans ces professions, L’usage de substances et le milieu de travail : ressources pour les employeurs et les employés dans les métiers spécialisés.



Cette trousse aidera les employeurs à discuter d’usage de substances avec leurs employés, particulièrement les jeunes hommes dans les métiers spécialisés. Les employeurs y trouveront de l’information pratique provenant d’une trentaine d’organisations et des pistes pour diminuer les risques associés aux substances et au trouble lié à l’usage de substances. Ils pourront aussi promouvoir la santé et la sécurité au travail. La trousse, qui propose des conseils utiles pour venir en aide aux employés aux prises avec les conséquences négatives de la consommation, permettra de :

renseigner les employés sur les substances et leurs effets;

prévenir les méfaits et les risques associés à la consommation;

combattre la consommation néfaste des employés, par des politiques et des pratiques;

fournir de l’information sur les effets néfastes de la stigmatisation et de la consommation;

trouver des services et de l’aide;

fournir de l’information provenant de rapports et d’organisations clés.

Le CCDUS s’est associé au Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) pour promouvoir la trousse auprès des employeurs et des travailleurs. « Certains travailleurs des secteurs de la construction, des métiers spécialisés et du transport vivent des conséquences négatives liées à l’usage de substances, et surtout d’opioïdes. Nous voulons aider à mettre ces ressources entre les mains des employeurs et des travailleurs pour faire une différence et peut-être même sauver des vies », affirme Anne Tennier, présidente et première dirigeante du CCHST.

Il a été démontré que les industries grandement touchées par la crise des opioïdes sont celles de la construction, des métiers spécialisés et du transport. Le taux de décès liés aux opioïdes est considérablement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et les hommes sont moins susceptibles de demander de l’aide en cas de problèmes de santé. Par ailleurs, la stigmatisation associée à l’usage de substances vient compliquer la recherche d’aide. Une étape clé dans la réduction des méfaits de l’usage de substances est donc de fournir aux employeurs et aux employés des ressources pratiques, comme celles de la trousse.

