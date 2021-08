Communiqué de presse Crédit Agricole S.A

French English

Les slides de communication financière et le communiqué de presse pour les résultats du deuxième trimestre 2021 et du premier semestre 2021 de Crédit Agricole SA ont été actualisés à la suite de corrections mineures. Celles-ci ont pour conséquence de légèrement modifier le niveau du ratio TLAC du Groupe Crédit Agricole et le niveau du ratio MREL hors dette senior préférée éligible du Groupe Crédit Agricole, de 25,67% reporté à 25,7%, à 25,64% reporté à 25,6%.

Ces documents sont disponibles sur le site Internet de Crédit Agricole SA aux adresses suivantes :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/publications-financieres pour les versions françaises ;

https://www.credit-agricole.com/en/finance/finance/financial-publications pour les versions anglaises.

