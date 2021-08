Dante Labs kondigt benoeming van veteraan uit de gezondheidszorg en GRAIL SVP Mark Morgan aan in de Raad van Bestuur ter ondersteuning van het schalen van genomica en precisiegeneeskunde in de Verenigde Staten

Dutch French German Italian Spanish

CAMBRIDGE, Verenigd Koninkrijk, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de benoeming van Mark Morgan tot bestuurslid aan. Mark is de SVP of Market Access bij GRAIL, dat een zeer innovatieve bloedtest met vroegtijdige detectie voor meerdere kankersoorten heeft ontwikkeld.



"We heten Mark Morgan graag welkom bij de raad van bestuur van Dante Labs", aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. "Mark is een rockster in de gezondheidszorg. Zijn uitgebreide ervaring met gezondheidsplannen, in combinatie met expertise op het gebied van markttoegang voor biofarma en -diagnostiek, zal van onschatbare waarde zijn voor Dante Labs, naarmate we voortbouwen op ons wereldwijde succes en onze uitbreiding in de Verenigde Staten."

Dhr. Morgan zei: "De mogelijkheid om samen te werken met Dante Labs om de invoering van whole genome sequencing in de VS te versnellen voor patiënten met zeldzame ziekten, oncologische, cardiovasculaire en andere aandoeningen is ontzettend spannend."

Dhr. Morgan heeft uitgebreide ervaring met betalers op de Amerikaanse markt en met toegang tot de markt in zowel de diagnostische als de farmaceutische sector. Zijn werk bij GRAIL en Amgen richtte zich ook sterk op oncologie. Hij is ook lid van de raad van bestuur van diverse andere zorggerichte organisaties. Vóór GRAIL bekleedde dhr. Morgan hogere leidinggevende functies in consumentenmarkten en netwerkbeheer bij Blue Shield of California. Daarvoor bekleedde dhr. Morgan leidinggevende functies bij Amgen (NASDAQ:AMGN), onder andere in Market Access en Value Based Partnerships. Dhr. Morgan was ook werkzaam bij de President of Anthem (NYSE: ANTM) in Californië en bekleedde in zijn bijna 30-jarige carrière diverse andere leidinggevende functies bij de gezondheidszorg. Dhr. Morgan zal zich bij Illumina (NASDAQ:ILMN) Chief Operations Officer Bob Ragusa voegen in de Raad van Bestuur van Dante Labs.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.

Contactpersonen

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com