EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2021

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.07.2021 oli 17,747 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.07.2021 seisuga 18,75 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid juulis 0,8% võrra.



Juulis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 146 tuhat eurot, mis on 49 tuhat eurot rohkem kui juunis – juulis lisandus esmakordselt fondi viimase soetuse, Panevezyses asuvate lao ja tööstushoonete kompleksi täiskuu üüritulu ning lisaks kasvasid 15 tuhande euro võrra Saules Miestase kaubanduskeskuse müügitulud.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli juulis 978 tuhat eurot, mis on 150 tuhat eurot kõrgem kui juunis, sisaldades NOI (puhas üüritulu) kasvu summas 57 tuhat eurot ning üldkulude vähenemise mõju summas 95 tuhat eurot. Võrdlusperioodi tavapärasest kõrgemad üldkulud tulenesid viimasest avalikust aktsiaemissioonist.

Selle aasta seitsme kuu jooksul on fond teeninud 7,1 miljoni euro (2020 7 kuud: 5,7 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 5,9 MEUR (2020: 4,5 MEUR) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 1,3 miljonit eurot, millest 918 tuhat eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine ning ülejäänud kasv on seotud nii eelmisel aastal Covid-19 eriolukorra ajal üürnikele antud allahindluste lõppemiste kui ka vakantsete ruumide väljaüürimisega Ulonu ja Evolutioni büroohoonetes Vilniuses.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 31. juuli seisuga 156 tuhat eurot, jäädes juuniga võrreldes samale tasemele.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas juunis 138 tuhande euro võrra, s.h tasuti tulumaksu dividendidelt 176 tuhat eurot. Fondi konsolideeritud raha jääk oli seisuga 31.07.2021 10,07 MEUR.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.07.2021 seisuga 90,022 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).









Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

