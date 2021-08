English French Dutch

Ageas annonce un nouveau programme de rachat d’actions

Ageas annonce ce jour la décision du Conseil d’Administration de mettre en œuvre un nouveau programme de rachat d’actions, portant sur ses actions ordinaires en circulation, pour un montant de EUR 150 millions. Cette décision fait suite à l’autorisation donnée par les actionnaires en mai 2021. Ageas lancera le programme de rachat d’actions le 1 septembre 2021 pour une période se terminant le 29 juillet 2022.

Ce programme qui est en conformité avec les objectifs financiers du Groupe dans le cadre de la stratégie Connect21, sera mis en œuvre conformément aux meilleures pratiques du secteur et aux lois et règlements y applicables. A cette fin, Ageas mandatera un courtier indépendant afin d’exécuter le programme au nom d’Ageas par des achats sur le marché, via Euronext Bruxelles.

Les actions rachetées seront détenues comme actions propres. Ageas a l’intention de proposer à ses actionnaires l’annulation des actions rachetées, sous réserve des actions nécessaires pour couvrir les plans d’actions accordés au senior management. Le rachat d’actions n’affectera pas la solvabilité des activités d’assurance.

Ageas informera le marché de manière complète sur l’évolution de cette transaction, dans le respect des obligations réglementaires.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines ; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de proche de EUR 36 milliards en 2020.

