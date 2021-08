English French Dutch

Ageas kondigt een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan

Ageas kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor EUR 150 miljoen. Dit op basis van de goedkeuring verleend door de aandeelhouders in mei 2021. Ageas zal het inkoopprogramma op 1 september 2021 starten voor een periode ten laatste eindigend op 29 juli 2022.

Het programma dat in lijn is met de financiële doelstellingen van de Groep onder de Connect21 strategie, zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de hoogst gangbare standaard in de industrie en conform de van toepassing zijnde regelgeving. Ageas zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op Euronext Brussel.

De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen. Ageas heeft de intentie zijn aandeelhouders voor te stellen deze aandelen te vernietigen, uitgezonderd het aantal aandelen dat nodig is voor aandelenplannen toegekend aan het senior management. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten.

Ageas zal de markt in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving blijven informeren over de vooruitgang van het programma.

