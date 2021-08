English French Dutch

Ageas publie ses résultats pour le premier semestre 2021

Belle performance commerciale dans tous les métiers

Progression marquée des résultats en Vie

Ratio combiné élevé avec un impact positif moindre de Covid





Ces états financiers au 30 juin 2021 n'incluent pas l'impact des inondations de juillet 2021 en Belgique. Résultat net Le résultat net du Groupe au premier semestre s’établit à EUR 40 7 millions .

s’établit à Le résultat net en Assurance a progressé, passant de EUR 491 millions à EUR 521 millions en glissement annuel.

a progressé, passant de EUR 491 millions à en glissement annuel. Le résultat net en Non - v ie demeure inchangé par rapport à l’exercice précédent d’ EUR 181 millions .

demeure inchangé par rapport à l’exercice précédent d’ Le résultat net en Vie a augmenté à EUR 340 millions , contre EUR 310 millions l’an passé.

a augmenté à contre EUR 310 millions l’an passé. Le résultat net du deuxième trimestre s’établit à EUR 111 millions. Encaissement L’encaissement du Group (à 100 %) a progressé de 11 % pour atteindre EUR 22,2 milliards .

(à 100 %) a progressé de 11 % pour atteindre L’encaissement Vie (à 100 %) a augmenté de 9 %, à EUR 18,1 milliards porté par l’Asie et l’Europe continentale.

(à 100 %) a augmenté de 9 %, à porté par l’Asie et l’Europe continentale. L’encaissement Non-vie (à 100 %) a augmenté de 18% à EUR 4, 1 milliards en raison principalement de l’intégration de Taiping Re et de la forte croissance en Belgique.

(à 100 %) a augmenté de 18% à en raison principalement de l’intégration de Taiping Re et de la forte croissance en Belgique. L’encaissement au deuxième trimestre (à 100 %) a augmenté de 19 %, passant de EUR 8,1 milliards à EUR 9,6 milliards. Performance

opérationnelle Excellent ratio combiné de 93 % .

Marge opérationnelle de 86 pb sur les produits à taux garantis et de 35 pb sur les produits en unités de compte. Ces deux marges se situent dans la plage cible. Bilan Capitaux propres à EUR 11,4 milliards ou EUR 61,11 par action.

ou EUR 61,11 par action. Le ratio de Solvabilité II ag eas demeure solide, à 196 % .

demeure solide, à Total des liquidités du Compte général au 30 juin 2021: EUR 1,2 milliard .

Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont augmenté de 1 % par rapport à fin 2020, à EUR 74 milliards. Inondations en Belgique Le coût total lié aux sinistres introduits par nos clients rélatifs aux inondations de juillet en Belgique est estimé à EUR 0,4 milliard.

L'impact sur le résultat net du Groupe est estimé à EUR 55 millions (après impôts et net de réassurance).

Un aperçu complet des chiffres et une comparaison avec l’exercice précédent sont disponibles à la page 5 du présent communiqué de presse et sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : "Nos activités continuent d'afficher des performances commerciales et opérationnelles saines, tant en Europe qu'en Asie. Nous constatons une réduction de l'impact opérationnel des perturbations causées par la pandémie de COVID, bien qu'elles affectent toujours nos encaissements.

En Vie, nos encaissements retrouvent progressivement les niveaux d'avant COVID. En Non-Vie, nous affichons une croissance remarquable grâce à l'inclusion de Taiping Re et à une forte croissance en Belgique. Les résultats sous-jacents du premier semestre sont stables, mais les résultats du prochain trimestre seront affectés par les inondations catastrophiques en Belgique. Nous restons confiants dans notre capacité à maintenir l'objectif de bénéfice net fixé en début d'année, à savoir EUR 850 à 950 millions, tout en révisant l'ajustement positif effectué à la suite de nos très bons résultats au premier trimestre.

Les récentes inondations en Belgique et dans d'autres parties de l'Europe ont dévasté tant de communautés. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir nos clients, dont certains ont perdu des membres de leur famille ou des proches, leur maison ayant été détruite ou gravement endommagée. Ces événements récents soulignent à nouveau l'importance d'un engagement à long terme envers l’environnement et son impact sur la société, un domaine dans lequel Ageas s'engage à être à l'avant-garde."

