Van Lanschot Kempen: Raad van Commissarissen draagt Brigitte Boone voor als lid

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 11 augustus 2021

Vandaag publiceren we de agenda met toelichting voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) op 22 september 2021. Deze BAVA wordt gehouden in verband met de voordracht van Brigitte Boone tot lid van de Raad van Commissarissen en de kennisgeving met betrekking tot de voorgenomen benoeming van Maarten Edixhoven tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze voorgenomen benoeming is op 11 mei 2021 aangekondigd.

Brigitte Boone heeft verschillende functies als leidinggevende vervuld in de financiële sector, onder meer als lid van de Board of Directors en de Executive Board van Fortis Bank groep en als bestuurder van Puilaetco Dewaay Private Bankers. Brigitte Boone is op dit moment bestuurder (non-executive) van NN Group Belgium, Gimv, SD Worx, Wereldhave België, Enabel en Imec VZW, Fidimec. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van Brigitte Boone als commissaris.

Het oproepingsbericht en de agenda met toelichting voor de vergadering zijn beschikbaar op de pagina BAVA 2021. De BAVA wordt gehouden op 22 september 2021 in de Van Lanschot-toren in ’s-Hertogenbosch en begint om 10.00 uur.

FINANCIËLE AGENDA

26 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021

22 september 2021 Buitengewone algemene vergadering

30 oktober 2021 Publicatie trading update derde kwartaal 2021

