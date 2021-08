KOHO lance Paie Instantanée (Instant Pay), inaugurant ainsi une nouvelle ère d’infrastructure de paie

English French

TORONTO, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement à donner à tous les Canadiennes et Canadiens le contrôle de leurs finances, KOHO, la Fintech basée à Toronto, a lancé la nouvelle fonctionnalité Paie Instantanée (Instant Pay) avec des partenaires et des utilisateurs sélectionnés. Brisant le moule de l'infrastructure actuelle de la paie, Paie Instantanée permet aux employés d'accéder à une partie jusqu’à concurrence de 50% de leur chèque de paie sur une base quotidienne.



L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de révolutionner la façon dont les Canadiens accèdent à leur salaire, en leur permettant de budgétiser leurs besoins quotidiens. Cela est particulièrement important pour plus de la moitié de la population qui vit d'un chèque de paie à l'autre et pour les nombreux Canadiens qui ont recours à des prêts pour couvrir leurs dépenses de base, comme les factures quotidiennes et l'épicerie. La souplesse accrue pour les dépenses imprévues est également un avantage pour les utilisateurs du service Paie Instantanée, qui peuvent avoir immédiatement accès à leur argent pour l'utiliser au besoin. Pas de piège, juste la liberté financière, simplifiée.

« Depuis sa création, KOHO avait pour objectif de rendre les services financiers de qualité plus accessibles et transparents pour les Canadiens », déclare Daniel Eberhard, PDG et fondateur de KOHO. « Plus nous examinons en profondeur les offres actuelles de finances personnelles, plus il est évident qu'elles ne sont tout simplement pas suffisantes. Paie Instantanée est un moyen simple d'habiliter financièrement vos employés sans perturber votre processus de paie actuel. Tout le monde y gagne », ajoute-t-il.

Avec le lancement de Paie Instantanée , KOHO apporte un changement audacieux aux infrastructures de paie, créant un mouvement vers des pratiques de gestion de fonds plus justes et plus équitables. Paie Instantanée est une fonctionnalité gratuite pour les employeurs et ne perturbe pas les processus de paie actuels, tout en permettant aux employés d'accéder à une partie de leur salaire quotidien à la fin de chaque journée de travail. L'accès au salaire à la demande est un concept nouveau pour une grande partie du Canada, qui a le pouvoir de révolutionner la façon dont les entreprises canadiennes gèrent la paie, en donnant aux employés plus de contrôle et de souplesse sur leurs finances personnelles. En réduisant le besoin de se tourner vers les fournisseurs de prêts qui s'en prennent aux Canadiens financièrement vulnérables, Paie Instantanée aura un impact positif sur la gestion et la création de richesse, permettant aux Canadiens de conserver une plus grande partie de leur argent durement gagné au lieu de rembourser des cycles de dettes à taux d'intérêts élevés.

La mise en œuvre du système de rémunération Paie Instantanée de KOHO offre un atout concurrentiel aux employeurs qui peuvent également bénéficier des avantages suivants:

Une augmentation de la rétention

Une réduction de l'absentéisme

Une augmentation de la satisfaction et la loyauté des employés (eNPS)



KOHO a déjà établi un partenariat avec Ameego pour fournir la fonctionnalité Paie Instantanée à l'échelle nationale. Grâce à ce partenariat, environ 75 000 employés d'entreprises telles que Tim Horton's, Boston Pizza et Moxie's Grill & Bar, pourront accéder au paiement à la demande.

À propos de KOHO

KOHO est une société de technologie financière dont la mission est de rendre les produits financiers transparents et intuitifs. KOHO propose un compte de dépenses et d'épargne à service complet, sans frais cachés. Le compte est assorti d'une carte prépayée rechargeable qui rapporte de l'argent sur chaque achat, et d'une application intégrée qui aide les utilisateurs à dépenser intelligemment et à épargner davantage. KOHO est une société de technologie financière, pas une banque. KOHO s'associe à une variété de banques et d'institutions assurées par la SADC pour offrir ses produits. https://www.koho.ca/fr/

Contact de presse

SID LEE

Marie-Ève Renaud, conseillère en relations publiques

merenaud@sidlee.com

514 742-0301