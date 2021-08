Lantronix Selesaikan Akuisisi Segmen Bisnis Terlapor Bidang Elektronik dan Perangkat Lunak dari Communications Systems, Inc.

Chinese (Traditional) German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified) French Indonesian

IRVINE, Calif., Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (“Lantronix”) (NASDAQ: LTRX), penyedia global Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), layanan konektivitas, layanan teknis, perangkat keras cerdas dan solusi siap guna untuk Internet of Things (IoT), serta Remote Environment Management (REM), hari ini mengumumkan bahwa perusahaannya telah menyelesaikan akuisisi Transition Networks dan Net2Edge yang telah diumumkan sebelumnya. Akuisisi ini melibatkan sebagian besar segmen bisnis terlapor bidang Elektronik dan Perangkat Lunak dari Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (“CSI”).



Transaksi ini akan membawa pengaruh signifikan secara langsung kepada Lantronix, dengan pendapatan gabungan perusahaan yang diharapkan dapat bernilai total lebih dari $100 juta per tahun. Akuisisi ini akan menghadirkan produk dan kemampuan konektivitas IoT pelengkap, termasuk switching, Power over Ethernet (PoE) dan konversi media, serta produk adaptor.

Lantronix melihat adanya sinergi pengembangan produk dan operasional yang signifikan dalam perusahaan gabungan dan mengharapkan sinergi sejak awal tersebut akan mendorong bertambahnya laba non-GAAP segera setelah penutupan. Perusahaan juga berharap untuk mencapai $7 juta dalam sinergi proses tahunan selama 24 bulan pertama. Lantronix akan merilis panduan untuk tahun fiskal 2022 pada konferensi laba tahun fiskal 2021 kuartal keempat. Tanggal pelaksanaannya akan segera diumumkan.

Silicon Valley Bank, bank dari perusahaan paling inovatif di dunia dan para investor mereka, bersama dengan SVB Capital, menyediakan pembiayaan untuk akuisisi ini.

O’Melveny & Myers LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi Lantronix.

Tentang LantronixLantronix Inc. adalah penyedia solusi turnkey global yang aman untuk Internet of Things (IoT) dan Remote Environment Management (REM) sekaligus menawarkan Software as a Service (SaaS), layanan konektivitas, layanan teknik, dan perangkat keras cerdas. Lantronix memungkinkan pelanggannya menyediakan solusi IoT Intelligent Edge dan OOBM yang andal dan aman sekaligus mempercepat time to market. Produk dan layanan Lantronix menyederhanakan pembuatan, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan proyek IoT secara signifikan sekaligus menghadirkan kualitas, keandalan, dan keamanan di seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan solusi.

Dengan pengalaman nyatanya selama tiga dekade dalam menciptakan solusi teknologi IoT dan OOBM yang tangguh, Lantronix adalah inovator dalam membuka peluang bagi pelanggannya untuk mengembangkan model bisnis baru, memanfaatkan efisiensi yang lebih besar, dan mewujudkan segala peluang IoT. Solusi Lantronix diterapkan dalam jutaan mesin di pusat data, kantor, dan lokasi jarak jauh yang melayani berbagai industri. Ini termasuk industri energi, agrikultur, medis, keamanan, manufaktur, distribusi, transportasi, ritel, keuangan, lingkungan, dan pemerintah.

Lantronix berkantor pusat di Irvine, Calif. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.lantronix.com .

Baca selengkapnya di blog Lantronix, www.lantronix.com/blog , yang menyajikan diskusi dan kabar terbaru seputar industri. Untuk mengikuti Lantronix di Twitter, kunjungi www.twitter.com/Lantronix . Tonton berbagai video kami di YouTube di www.youtube.com/user/LantronixInc atau terhubung dengan kami di LinkedIn di www.linkedin.com/company/lantronix .

Diskusi Mengenai Perhitungan Keuangan Non-GAAP

Lantronix percaya bahwa penyajian informasi keuangan non-GAAP, bersama dengan perhitungan GAAP terkait, dapat memberikan informasi tambahan penting kepada manajemen dan investor mengenai tren keuangan dan bisnis yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasionalnya. Manajemen menggunakan perhitungan non-GAAP tersebut untuk memantau dan mengevaluasi hasil operasi berkelanjutan dan tren untuk memahami kinerja operasi komparatif perusahaan. Perhitungan keuangan non-GAAP yang dirilis oleh perusahaan tidak boleh dianggap sebagai pengganti atau bersifat superior dibandingkan dengan perhitungan keuangan berdasarkan GAAP. Selain itu, hasil keuangan yang dihitung berdasarkan GAAP dan rekonsiliasi perhitungan keuangan non-GAAP terhadap perhitungan keuangan berdasarkan GAAP harus dievaluasi secara saksama. Perhitungan keuangan non-GAAP yang digunakan oleh perusahaan mungkin menggunakan metode yang berbeda dengan (dan oleh karena itu tidak dapat dibandingkan dengan) perhitungan berjudul sama yang digunakan oleh perusahaan lain.

Perusahaan hanya menyediakan panduan berdasarkan non-GAAP tentang pertumbuhan laba per saham karena kesulitan mendasar untuk memperkirakan waktu atau jumlah item tertentu yang tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan non-GAAP ke depannya. Rekonsiliasi terhadap panduan GAAP pembanding tidak tersedia karena faktor tertentu yang terkait erat dengan kemampuan Lantronix untuk memperkirakan item-item yang akan tetap dimasukkan dalam perhitungan namun tidak dapat diakses atau diperkirakan ke depannya dengan upaya yang wajar.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan yang berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Pasal 27A Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah, dan Pasal 21E Securities Exchange Act tahun 1934, sebagaimana diubah. Pernyataan yang tidak sepenuhnya bersifat historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan dan sering kali, tetapi tidak selalu, bisa diidentifikasi melalui penggunaan kata-kata seperti “berharap”, “percaya”, “bermaksud”, “mengharapkan”, “merencanakan”, “memperkirakan,” “berpotensi,” “mungkin”, atau “kemungkinan” atau pernyataan bahwa tindakan, peristiwa, atau hasil tertentu “mungkin”, “akan”, “seharusnya”, atau “mampu/bisa/dapat” dilakukan, terjadi, atau dicapai. Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini antara lain pernyataan tentang keuntungan yang diharapkan dari akuisisi Transition Networks dan Net2Edge (“Transaksi”), termasuk sinergi yang diharapkan dari perusahaan gabungan, bagi Lantronix dan para pemegang sahamnya, sifat pertumbuhan yang dihasilkan dari Transaksi yang diajukan dan hasil operasi masa depan yang diharapkan dari perusahaan gabungan tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada ekspektasi dan asumsi saat ini serta analisis yang dibuat oleh Lantronix dan manajemennya dilihat dari pengalaman dan persepsi akan tren historis, kondisi saat ini, dan perkembangan di masa depan yang diharapkan, serta faktor-faktor lain yang sesuai dalam situasi terkait. Akan tetapi, terpenuhi atau tidaknya ekspektasi tersebut bergantung pada sejumlah risiko dan ketidakpastian material, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: kemampuan Lantronix dalam mengintegrasikan bisnis yang sudah diakuisisi dengan sukses setelah Transaksi dan meraih keuntungan yang diharapkan darinya; risiko terkait dengan kewajiban tak terduga dari bisnis yang diakuisisi; ketidakakuratan perkiraan simpanan pendapatan atau asumsi yang mendasarinya; revisi terhadap perkiraan simpanan pendapatan akibat perubahan harga komoditas; setiap kali kehilangan anggota manajemen atau personel utama; dampak dari pandemi COVID-19, termasuk munculnya strain virus baru yang lebih menular dan/atau tahan terhadap vaksin serta dampak dari upaya vaksinasi, termasuk efektifitas dan penerimaan publik terhadap vaksinasi, terhadap bisnis perusahaan gabungan, karyawan, rantai pasokan, dan distribusi serta ekonomi global; dan faktor tambahan apa pun yang tercakup dalam Laporan Lantronix pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan diajukan kepada Securities and Exchange Commission (SEC) pada 11 September 2020, termasuk dalam bagian berjudul “Risk Factors” dalam Item 1A pada Bagian I laporan tersebut; Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q untuk kuartal fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan diajukan kepada SEC pada tanggal 30 April 2021, termasuk dalam bagian berjudul “Risk Factors” dalam Item 1A pada Bagian II laporan tersebut; dan dalam berkas publik lainnya milik Perusahaan yang diajukan kepada SEC. Selain itu, hasil aktual dapat berbeda karena risiko tambahan dan ketidakpastian yang saat ini tidak disadari atau tidak dianggap sebagai risiko yang signifikan bagi bisnis Perusahaan oleh manajemen Lantronix. Oleh sebab itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan oleh Lantronix hanya berlaku pada tanggal dibuatnya pernyataan tersebut. Lantronix tidak berkewajiban mengubah atau memperbarui pernyataan berwawasan ke depan secara publik, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau peraturan Nasdaq Stock Market, LLC.

Kontak Media Lantronix:

Gail Kathryn MillerCorporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Kontak Analis dan Investor Lantronix:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241

Bagian Penjualan Lantronix:

sales@lantronix.com

Amerika +1 (800) 422-7055 (AS dan Kanada) atau +1 949-453-3990

Eropa, Timur Tengah, dan Afrika +31 (0)76 52 36 744

Asia Pasifik + 852 3428-2338

Tiongkok + 86 21-6237-8868

Jepang +81 (0) 50-1354-6201

India +91 994-551-2488

© 2021 Lantronix, Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.