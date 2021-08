Lantronix, Communications Systems, Inc.의 일렉트로닉스 및 소프트웨어 리포터블 사업 부문 인수 완료

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 어바인, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 서비스형 소프트웨어(SaaS), 커넥티비티 서비스, 엔지니어링 서비스, 지능형 하드웨어, IoT 및 원격환경관리(REM) 턴키 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX)가 앞서 발표한 바 있는 Transition Networks와 Net2Edge 인수를 완료했다. 피인수 사업체는 Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS)의 일렉트로닉스 및 소프트웨어 리포터블 사업 부문의 주축을 이루는 곳이다.



합병사 연간 매출이 총 1억 달러 이상으로 전망되는 만큼 이번 거래로 Lantronix는 한층 더 도약하게 되었다. 또한 이번 인수로 스위칭, 파워 오브 이더넷(PoE), 미디어 컨버전, 어댑터 제품 등 IoT 커넥티비티 제품군과 역량을 보완하게 되었다.

Lantronix는 신규 통합사가 사업 운영과 제품 개발에 있어 상당한 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 첫날부터 비GAAP 수익을 즉각 발생시켜 인수 후 24개월에 걸쳐 연간 700만 달러 가치의 시너지 효과를 거두리란 전망이다. Lantronix는 2021 회계연도 어닝 컨퍼런스 콜에서 2022 회계연도에 대한 가이드를 발표할 예정으로 어닝 컨퍼런스 콜의 날짜도 곧 공시할 것이다.

세계 유수의 혁신 기업과 투자자를 위한 은행 Silicon Valley Bank와 SVB Capital이 인수 자금을 조달했다.

O’Melveny & Myers LLP가 Lantronix의 법률 자문을 맡았다.

Lantronix 개요

Lantronix Inc.는 사물인터넷(IoT), 원격 환경 관리(REM)용 턴키 솔루션 사업자로 서비스형 소프트웨어(SssS), 커넥티비티 서비스, 엔지니어링 서비스 및 지능형 하드웨어를 공급한다. Lantronix는 고객들이 신뢰성과 보안성을 갖춘 솔루션을 공급하는 한편 시장 출시 시기를 앞당길 수 있도록 지원한다. Lantronix의 제품 및 서비스는 고객사 프로젝트를 대규모로 생성, 개발, 도입 및 관리하는 한편 품질, 신뢰성, 보안성을 제공함으로써 운영을 크게 간소화할 수 있다.

지난 30여년 간 강력한 IoT 및 OOBM 솔루션 분야에서 검증된 경험을 축적한 Lantronix는 고객사가 신사업 모델을 구축하고 향상된 효율성을 활용해 사물인터넷 잠재력을 실제로 구현할 수 있도록 지원하는 혁신 기업이다. Lantronix의 솔루션은 에너지, 농업, 의료, 보안, 제조, 유통, 물류, 운송, 리테일, 금융, 환경 및 정부 기관 등 다양한 분야의 데이터 센터, 사무실, 원격지에 구축된 수많은 기기에 활용되고 있다.

Lantronix는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 두고 있다. 자세한 정보는 www.lantronix.com 에서 확인할 수 있다.

Lantronix 블로그( www.lantronix.com/blog )에서 업계 동향과 최신 소식을 확인할 수 있다. 트위터 ( www.twitter.com/Lantronix ), 유튜브 ( www.youtube.com/user/LantronixInc ), 링크드인 ( www.linkedin.com/company/lantronix )

비GAAP 재무 지표에 대한 논의

Lantronix는 GAAP 지표와 비GAAP 재무 정보를 함께 공개하는 것이 회사의 재무 상황 및 경영 실적과 연관 있는 주요 재무 및 경영 트렌드에 대한 부가 정보를 경영진과 투자자에게 제공하는 방법이라고 판단한다. 경영진은 자사의 경영 퍼포먼스를 비교적으로 이해하고자 앞서 언급한 비GAAP 지표를 이용해 경영 실적 및 트렌드를 모니터하고 평가한다. 회사가 공개한 비GAAP 재무 지표는 GAAP에 따라 계산된 재무 지표를 대체할 수도 그보다 더 중요하게 여겨져서도 안 된다. GAAP에 따라 계산된 재무 실적과 비GAAP 재무 지표를 GAAP 재무 지표로 조정한 결과 역시 신중하게 평가되어야 한다. 회사가 이용하는 비GAAP 재무 지표는 계산 방법이 다를 수 있기에 타사의 유사 지표와 비교하기에 적절치 않다.

주당 순이익 성장률에 대한 가이드는 비GAAP 기준으로만 공시되는데, 미래를 예측하는 비GAAP 지표에서 제외된 특정 항목의 시기 및 액수는 추측하기가 어렵기 때문이다. 비교 가능한 GAAP 조정 가이드가 제공되지 않은 이유는, Lantronix가 제외 항목을 추측하는 데 반드시 필요한 특정 요소들이 미래 예측의 기준만으로 접근하고 추측하기가 불가능에 가깝기 때문이다.

미래 예측 진술

이 보도자료는 수정된 1933년 증권법 27A 조항과 수정된 1934년 증권 거래법 21E 조항이 규정하는 미래 예측 진술을 포함한. 사실에 대한 진술을 비롯해 미래를 예측하는 진술로 구성된 해당 진술은 ‘기대한다’, ‘믿는다’, ‘의도하다’, ‘예상한다’, ‘계획한다’, ‘추측한다’, ‘잠재적’, ‘가능한’, ‘가능성이 있는’ 등과 같은 표현을 포함하며, 특정 행위나 사건 또는 결과의 발생 가능성을 ‘~일 수 있다’, ‘~일 것이다’, ‘~해야 한다’, ‘~할 수 있다’ 등으로 표현하지만, 반드시 이에 한정되지는 않는다. 이 보도자료 속 미래 예측 진술은 Transition Networks와 Net2Edge 인수(“거래”)에 따른 이익을 예측하는 진술을 포함하며, 통합사가 Lantronix와 주주들에게 가져다줄 시너지 효과의 전망과, 제안된 거래의 성장성, 통합사의 경영 실적 전망치 등에 대한 진술을 포함한다. 미래 예측 진술은 이전 트렌드에 대한 경험과 인식, 현재 상황에 대한 고려 및 미래 상황에 대한 예측을 비롯해 현 시점에 적합한 요소들을 참고해 Lantronix와 경영진이 내린 전망과 추정에 기반한다. 하지만, 실제 결과와 상황이 전망과 일치할지는 여러 리스크 요인과 불확실성에 달렸다. 해당 리스크 요인과 불확실성으로는, 거래 완료 후에 피인수 사업체를 성공적으로 통합하고 이익 예상치를 실현하는 Lantronix의 역량, 현 시점에서 알 수 없는 피인수 사업체의 채무 문제 리스크, 그에 따른 보유 자산 추정치의 부정확성, 물가 변동에 따른 보유 자산 추정치의 변화, 경영진 혹은 핵심 인력의 이탈, 코로나19 팬데믹의 여파, 즉 변이 바이러스 혹은 백신 내성 바이러스의 등장과 백신 효력 및 백신에 대한 대중 인식에 따른 백신 접종률의 변화가 통합사 사업과 인력, 공급망과 유통망, 나아가 세계 경제에 미치는 영향, 2020년 6월 30일 마감된 회계연도에 대해 Lantronix가 2020년 9월 11일 증권거래위원회(“SEC”)에 10-K 양식으로 제출한 보고서 중 1부 1A 항목에서 “리스크 요인”이란 제목의 조항 안에 언급된 추가 요인들, 2021년 3월 31일 마감된 1분기에 대해 2021년 4월 30일 SEC에 10-Q 양식으로 제출한 분기 보고서 중 2부 1A 항목에서 “리스크 요인”이란 제목의 조항 안에 언급된 추가 요인들, 이밖에 회사가 SEC에 제출한 공시 내용에 언급된 추가 인들이 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 현 시점에서 Lantronix 경영진이 인지하지 못하고 있거나 회사 경영에 중요하지 않다고 판단하는 추가 리스크 요인 및 불확실성에 의해 실제 결과는 달라질 수 있다. 따라서 투자자들은 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술을 지나치게 신뢰해서는 안 된다. Lantronix가 언급한 미래 예측 진술은 현 시점을 기준으로 한다. Lantronix는 법이나 Nasdaq Stock Market, LLC 규칙에 따라 요구되는 경우가 아닌 이상 미래 예측 진술을 수정하거나 갱신할 의무를 지지 않는다.

Lantronix 언론 연락처:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Lantronix 분석가 및 투자자 연락처:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241

Lantronix 영업 문의처:

sales@lantronix.com

Americas +1 (800) 422-7055 (US and Canada) or +1 949-453-3990

Europe, Middle East and Africa +31 (0)76 52 36 744

Asia Pacific + 852 3428-2338

China + 86 21-6237-8868

Japan +81 (0) 50-1354-6201

India +91 994-551-2488

© 2021 Lantronix, Inc. 제반권리 당사보유