Lantronix Conclui a Aquisição do Segmento da Unidade de Eletrônicos e Softwares Reportáveis da Communications Systems, Inc.

IRVINE, Calif., Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix , Inc. (Lantronix) (NASDAQ: LTRX), provedora global de Software as a Service (Saas), serviços de conectividade, serviços de engenharia, hardware inteligente e soluções turnkey para Internet of Things (Internet das Coisas - IoT) e Remote Environment Management (Gerenciamento de Ambiente Remoto - REM), anunciou hoje que concluiu a aquisição anunciada da Transition Networks e Net2Edge, que abrange a maior parte da unidade de Eletrônicos e Software reportáveis da Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (“CSI”).



A transação irá ampliar a Lantronix imediatamente, com o aumento da receita combinada da empresa prevista para alcançar mais de US$100 milhões ao ano. A aquisição irá adicionar produtos e recursos complementares de conectividade de IoT, incluindo comutação, Power over Ethernet (PoE) e produtos de conversão de mídia e adaptador.

A Lantronix espera alcançar sinergias significativas de operação e desenvolvimento de produtos na empresa conjunta e que as sinergias significativas já a partir do primeiro dia venham impulsionar a adição de lucros não GAAP no fechamento, e espera ainda alcançar US$7 milhões em sinergias anuais de taxa de execução ao longo dos primeiros 24 meses. A Lantronix divulgará a orientação para o exercício fiscal de 2022 em sua teleconferência de ganhos do quarto trimestre do exercício fiscal de 2021, em data a ser notificada.

O Silicon Valley Bank, o banco das empresas mais inovadoras do mundo, e seus investidores, juntamente com a SVB Capital, forneceram financiamento de aquisição.

O’Melveny & Myers LLP atuou como consultor jurídico da Lantronix.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é provedora global de soluções turnkey seguras para Internet of Things (Internet das Coisas - IoT) e Remote Environment Management (Gerenciamento de Ambiente Remoto - REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente. A Lantronix viabiliza que seus clientes forneçam soluções IoT Intelligent Edge e OOBM confiáveis e seguras, acelerando o tempo de colocação do produto no mercado. Os produtos e serviços da Lantronix simplificam drasticamente a criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de IoT, proporcionando qualidade, confiabilidade e segurança em hardware, software e soluções.

Com três décadas de experiência comprovada na criação de tecnologias IoT e soluções OOBM robustas, a Lantronix é uma inovadora ao capacitar seus clientes a construir novos modelos de negócios, utilizar maiores eficiências e entender as possibilidades da Internet das Coisas. As soluções da Lantronix são implantadas dentro de milhões de máquinas em data centers, escritórios e locais remotos que atendem a uma ampla gama de indústrias, incluindo energia, agricultura, medicina, segurança, fabricação, distribuição, transporte, varejo, financeiro, ambiental e governamental.

A sede da Lantronix está localizada em Irvine, Califórnia. Para mais informação, visite www.lantronix.com .

Obtenha mais informações no blog da Lantronix, www.lantronix.com/blog , com discussões e atualizações da indústria. Para seguir a Lantronix no Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix . Consulte a nossa biblioteca de vídeos no YouTube em www.youtube.com/user/LantronixInc ou conecte-se conosco no LinkedIn em www.linkedin.com/company/lantronix .

Discussão das Medidas Financeiras Não GAAP

A Lantronix acredita que a divulgação de informações financeiras não GAAP, quando divulgadas em conjunto com as medidas GAAP correspondentes, fornece informações suplementares importantes à administração e aos investidores sobre as tendências financeiras e dos negócios relacionadas à condição financeira e aos resultados das operações da empresa. A Administração usa as medidas não GAAP acima mencionadas para monitorar e avaliar os resultados e tendências operacionais em andamento para obter uma compreensão do nosso desempenho operacional comparativo. As medidas financeiras não GAAP divulgadas pela empresa não têm por objetivo substituir ou serem superiores às medidas financeiras calculadas de acordo com o GAAP, e os resultados financeiros calculados de acordo com o GAAP e as reconciliações das medidas financeiras não GAAP com as medidas financeiras calculadas de acordo com o GAAP devem ser cuidadosamente avaliados. As medidas financeiras não GAAP utilizadas pela empresa podem ser calculadas de forma diferente e, portanto, podem não ser comparáveis às medidas de títulos semelhantes utilizadas por outras empresas.

A orientação quanto ao crescimento do lucro por ação é fornecida apenas em uma base não-GAAP devido à dificuldade inerente da previsão da ocasião ou do valor de certos itens que foram excluídos das medidas não-GAAP prospectivas, e uma reconciliação com as orientações GAAP comparáveis não foi fornecida porque certos fatores que são materialmente significativos para a capacidade da Lantronix de estimar os itens excluídos não estão acessíveis ou não podem ser previstos em uma base prospectiva sem esforço não razoável.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. As declarações que não são declarações estritamente históricas constituem declarações prospectivas e muitas vezes, mas nem sempre, podem ser identificadas pelo uso de palavras como "espera", "acredita", "pretende", "antecipa", "planeja", "estima", "potencial", "possível" ou "provável" ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "possam", "venham a ser", "devem" ou "poderiam" ser tomados, ocorrer ou serem alcançados. As declarações prospectivas neste comunicado de imprensa incluem, entre outras coisas, declarações sobre os benefícios esperados da aquisição da Transition Networks e da Net2Edge (a "Transação"), incluindo sinergias esperadas na empresa conjunta, para a Lantronix e seus acionistas, a natureza cumulativa da Transação proposta e os resultados operacionais futuros esperados da empresa combinada. As declarações prospectivas são baseadas em expectativas e suposições atuais e análises feitas pela Lantronix e sua administração em virtude da experiência e percepção das tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, bem como outros fatores apropriados de acordo com as circunstâncias. No entanto, a ocorrência da conformidade dos resultados e desenvolvimentos reais com as expectativas está sujeita a uma série de riscos e incertezas materiais, incluindo, mas não se limitando a: A capacidade da Lantronix de integrar as empresas adquiridas com sucesso após a Transação e obter benefícios antecipados; riscos relacionados a quaisquer passivos imprevistos das empresas adquiridas; imprecisões das estimativas ou premissas de reserva subjacentes; revisões das estimativas de reserva como resultado das mudanças nos preços das commodities; qualquer perda de gestão ou pessoal-chave; o impacto da pandemia da COVID-19, incluindo o surgimento de novas cepas mais contagiosas e/ou resistentes à vacina do vírus e o impacto dos esforços de vacinação, incluindo a eficácia e aceitação pública das vacinas, pelas empresas, funcionários, cadeias de fornecimento e distribuição das empresas conjuntas, e na economia global; e quaisquer fatores adicionais incluídos no Relatório da Lantronix no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2020, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (o “SEC”) em 11 de setembro de 2020, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório; seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 31 de março de 2021, arquivado no SEC em 30 de abril de 2021, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte II de tal relatório; e nos outros registros públicos da Empresa arquivados no SEC. Além disso, os resultados reais podem ser diferentes devido aos riscos e incertezas adicionais dos quais a administração da Lantronix atualmente não tem conhecimento ou não vê como relevantes para os negócios da Empresa. Devido a tudo isso, os investidores não devem depositar confiança indevida em qualquer declaração voltada para o futuro. As declarações prospectivas que a Lantronix faz somente tem validade a partir da data em que são feitas. A Lantronix não se compromete a revisar ou atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei ou pelas regras da Nasdaq Stock Market, LLC.

