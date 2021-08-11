Lantronix完成对Communications Systems, Inc.电子和软件可报告业务部门的收购

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加利福尼亚州尔湾, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc.（以下简称“Lantronix”）（纳斯达克股票代码：LTRX）是一家面向物联网（IoT）和远程环境管理（REM）的全球软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务、智能硬件和统包解决方案供应商。该公司今天宣布完成了之前宣布的对Transition Networks和Net2Edge业务的收购，这两项业务占到了Communications Systems, Inc.（纳斯达克股票代码：JCS）（以下简称“CSI”）的电子和软件可报告业务部门的绝大部分。



这项交易使Lantronix的业务规模得到立竿见影的扩大，合并后的公司每年的收入预计将超过1亿美元。此次收购将带来互补性的物联网连接产品和功能，包括开关、以太网供电（PoE）以及媒体转换和适配器产品。

Lantronix在合并后的公司中看到了显著的运营和产品开发协同效应，期待在合并结束后第一天的巨大协同效应就能立刻推升非GAAP收益，公司还期待在头24个月实现700万美元的年度运转率协同效应。Lantronix将在其2021财年第四季度收入电话会议上发布2022财年指导目标，会议日期将很快确定。

世界上最具创新性的公司银行Silicon Valley Bank及其投资者携手SVB Capital为此次收购提供融资。

O’Melveny & Myers LLP担任Lantronix的法律顾问。

关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家面向物联网（IoT）和远程环境管理（REM）的全球安全统包解决方案提供商，提供软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务和智能硬件。Lantronix使其客户能够提供可靠和安全的IoT Intelligent Edge（物联网智能边缘）和带外管理（OOBM）解决方案，同时可加快上市时间。Lantronix的产品和服务极大地简化了物联网项目的创建、开发、部署和管理，同时在硬件、软件和解决方案方面提供高品质、可靠性和安全性。

Lantronix在创建可靠的物联网技术和OOBM解决方案方面拥有三十年的丰富经验，是能让客户得以建立新业务模型、利用更高效率并实现物联网可能性的创新企业。Lantronix的解决方案部署在数据中心、办公室和远程站点的数百万台机器中，服务于能源、农业、医疗、安全、制造、分销、运输、零售、金融、环境和政府等广泛的行业领域。

Lantronix的总部位于加利福尼亚州尔湾。如需获取更多信息，请访问： www.lantronix.com 。

有关更多信息，请访问Lantronix博客： www.lantronix.com/blog ，其中提供行业讨论和信息更新。要在Twitter上关注Lantronix，请访问 www.twitter.com/Lantronix 。请访问YouTube上我们的视频库： www.youtube.com/user/LantronixInc ，或通过 www.linkedin.com/company/lantronix 在LinkedIn上与我们联系。

非GAAP财务指标的讨论

Lantronix认为，将非GAAP财务信息与相应的GAAP指标结合提供，可以为管理层和投资者提供有关公司财务状况和运营结果的重要补充信息。管理层使用上述非GAAP指标来监控和评估进行中的经营业绩和趋势，以了解我们的相对运营业绩。公司披露的非GAAP财务指标不应被视为替代或优先于根据GAAP核算得出的财务指标，根据GAAP核算的财务结果、非GAAP财务指标与根据GAAP核算得出的财务指标的调整结果均应进行认真评估。公司使用的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的类似名称的指标不同，因此也不具有可比性。

由于对被排除在预测范围之外的某些项目的时间或数量进行预测存在固有困难，因此，仅在非GAAP的基础上提供每股收益的指导。非GAAP指标以及与可比的GAAP指南的调整结果并未提供，因为对于Lantronix估计被排除项目的能力具有重要影响的某些因素无法确定或者仅能根据预测信息作出估计，不能保证完全客观。

前瞻性声明

本新闻稿含有《1933年证券法案》第27A节及其修订以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订中定义的前瞻性声明。非属严格意义上的历史声明的声明构成前瞻性声明，通常但并不一定可通过以下词语辨别，例如使用“预期”、“相信”、“打算”、“预期”、“计划”、“估计”、“潜在”、“可能”、“或许”，以及关于某些措施、活动、或结果“也许”、“将要”、“应该”或者“会”被采取、发生或者实现的声明。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于关于收购Transition Networks和Net2Edge（以下简称为“交易”）的预期收益，涵盖合并后公司对Lantronix及其股东的预期协同效应、拟议交易的增值性以及合并后公司的未来预期经营业绩。前瞻性声明基于Lantronix及其管理层根据对历史趋势、当前状况、预期未来发展以及其他适用具体情况的因素的经验和看法，在当前所作出的预期、假设和分析。但是，实际结果和发展是否符合预期受到许多重大风险和不确定性的影响，包括但不限于：Lantronix能够在交易后成功整合收购的业务，并实现预期收益的能力；与收购企业相关的任何意外负债有关的风险；储备估计或作为其依据的假设不准确；由于商品价格的变化，对储备估计数进行的修订；管理人员或关键人员流失；新冠肺炎疫情对合并后公司的业务、员工、供应和分销链以及全球经济的影响，包括出现了新的更具传染性和/或疫苗耐药性的病毒，以及疫苗接种工作的影响，包括疫苗的有效性和公众接受程度；Lantronix对截至2020年6月30日的财政年度于2020年9月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中10-K表格包含的任何其他因素，该表格位于该报告第一部分A节“风险因素”中；对截止2021年3月31日的财政季度于2021年4月30日向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中10-Q表格包含的任何其他因素，该表格位于该报告第二部分A节“风险因素”中；公司向SEC提交的其他公开文件中包含的任何其他因素。此外，由于Lantronix管理层目前不了解或目前不认为对公司业务具有重要影响的其他风险和不确定性，实际结果可能会有所不同。因此，投资者应注意避免过度依赖任何前瞻性声明。Lantronix的前瞻性声明仅适用于截至声明作出之日的情形。Lantronix没有义务公开修订或更新任何前瞻性声明，但法律或Nasdaq Stock Market, LLC规则要求的情况除外。

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传播经理

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首席财务官

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