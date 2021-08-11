Lantronix 完成對 Communications Systems, Inc. 電子和軟件報告業務部門的收購。

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加州爾灣, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. （「Lantronix」）(NASDAQ: LTRX) 軟件即服務（Saas）的全球供應商，以及物聯網 (IoT) 和遙距環境管理 (REM) 的連接服務、工程服務、智能硬件和統包解決方案，今天宣佈已完成先前宣佈的對 Transition Networks 和 Net2Edge 的收購，其中包括 Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (「CSI」) 的大部分電子及軟件可報告業務部門。



此次交易將為 Lantronix 帶來即時規模，合併後公司的收入預計每年將超過 1 億美元。是次收購將帶來互補的物聯網連接產品和功能，包括開關、乙太網電源 (PoE)、媒體轉換和插座產品。

Lantronix 看到合併後的公司將產生顯著的經營及產品開發協同效應，並預計第一天的顯著協同效應將推動交易完成後非一般公認會計原則 (non-GAAP) 收益立即增加，並且該公司進一步預計將在前 24 個月內實現 700 萬美元的年度運作率協同效應。Lantronix 將在 2021 財政年度第四季收益電話會議上發佈其 2022 財政年度指引，並將在該日期短時間內命名。

全球最具創新力的公司及其投資者的銀行 Silicon Valley Bank (硅谷銀行) 與 SVB Capital 共同提供了收購融資。

O’Melveny & Myers LLP 擔任 Lantronix 的法律顧問。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是物聯網 (IoT) 及遙距環境管理 (REM) 安全一站式解決方案的全球供應商，提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。Lantronix 協助讓其客戶提供可靠和安全的物聯網智能邊緣和 帶外管理 (OOBM) 解決方案，同時加快上市時間。Lantronix 的產品和服務在很大程度上簡化物聯網項目的建立、開發、部署及管理，並同時提供跨硬件、軟件和解決方案的質素、可靠性和安全性。

Lantronix 在建立可靠的物聯網技術和 OOBM 解決方案方面擁有三十年的豐富經驗，是協助客戶建立新業務模型、利用高效成效及實現物聯網無限可能性的創新者。Lantronix 的解決方案目前已部署於數據中心、辦公室和遠端地點的數百萬部電腦，為廣泛的行業和界別服務，包括能源、農業、醫療、安全、製造、分銷、運輸、零售、金融、環境和政府。

Lantronix 的總部位於加州爾灣。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.lantronix.com 。

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非公認會計準則 (non-GAAP) 財務指標的討論

Lantronix 相信，非 GAAP 財務資訊的報告與相應的 GAAP 措施一起陳述時，可為管理層和投資者提供有關與公司財務狀況和經營業績相關的財務鰻業務趨勢的重要補充資訊。管理層使用上述非 GAAP 措施來監控和評估正持續的營運業績和趨勢，以了解我們的比較營運表現。公司披露的非 GAAP 財務指標不應被視為替代或優於根據 GAAP 計算的財務指標，並且應小心評估根據 GAAP 計算的財務結果以及非 GAAP 財務指標與根據 GAAP 計算的財務指標的對賬。公司使用的非 GAAP 財務指標的計算方法可能與其他公司使用的不同，因此可能無法與其他公司使用的類似標題指標進行比較。

由於預測時間的固有困難或已被排除在前瞻性非 GAAP 措施之外的某些項目的數量，並且尚未提供與可比 GAAP 指南的對賬，因為某些對 Lantronix 估計排除項目的能力具有重大意義的因素並且尚未提供與可比 GAAP 指南的對賬，因為某些對 Lantronix 估計排除項目的能力具有重大意義的因素，若在沒有不合理努力的情況下，就無法在前瞻性的基礎上獲得或估計。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 節及《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所規定的前瞻性聲明。並非嚴格意義上的歷史陳述構成前瞻性聲明，以及可能經常但不總是通過使用這樣的詞來識別，例如「期望」、「相信」、「打算」、「預期」、「計劃」、「估計」、「潛在」、「可能」或「大概」或陳述某些行動、事件或結果「可能」、「將」、「應該」或「可以」被採用、發生或實現。本新聞稿中的前瞻性聲明包括，其中包括有關收購 Transition Networks 和 Net2Edge（「交易」）的預期利益的陳述，包括合併後公司對 Lantronix 及其股東的預期協同效應。擬議交易的性質以及合併後公司的預期未來經營業績。前瞻性聲明是基於 Lantronix 與其管理層對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法以及在這種情況下的其他適當因素做出的當前預期和假設以及分析。然而，無論實際結果和發展是否符合預期，亦會面臨許多重大風險與不確定性，包括但不限於：Lantronix 在交易後成功整合所收購業務並從中獲得預期收益的能力；與被收購業務的任何不可預見的負債相關的風險；儲備估計或作為其依據的假設不准確；由於商品價格變化而對儲備估計的修訂；任何管理或關鍵人員的損失；新冠狀病毒病疫情的影響，包括新的更具感染性和／或抗疫苗的病毒株的出現，以及疫苗接種工作的影響，包括疫苗接種的有效性和公眾接受度，對合併後公司的業務、員工 、供應鍊和分銷鏈以及全球經濟；以及 Lantronix 於 2020 年 9 月 11 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的截至 2020 年 6 月 30 日的財政年度的 10-K 表報告中包含的任何其他因素，包括在該報告第一部分第 1A 項中題為「風險因素」的部分；其於 2021 年 4 月 30 日向美國證券交易委員會提交的截至 2021 年 3 月 31 日的財政季度的 Form 10-Q 季度報告，包括該報告第二部分第 1A 項中題為“風險因素”的部分；以及公司向美國證券交易委員會提交的其他公開文件。此外，實際結果可能會因 Lantronix 管理層目前不知道或目前認為對公司業務不重要的額外風險及不確定性而有所不同。由於這些及其他原因，我們提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。Lantronix 所作的前瞻性聲明僅限於其製作之日期。Lantronix 不承擔修訂或更新任何前瞻性陳述的義務，除非接獲納斯達克股票交易所的法律或規則要求。

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