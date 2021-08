La pionnière de la télémédecine spécialisée ORO Santé clôt une première ronde de financement de 3 millions

English French

MONTRÉAL, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pionnière dans le secteur de la télémédecine spécialisée et des soins de santé virtuels, la medtech montréalaise ORO Santé, propulsée par le succès de la plateforme DermaGO, annonce la clôture d’une ronde de financement préliminaire (seed round) qui a atteint 3 millions de dollars en capital et en prêts provenant d’investisseurs privés, dont le géant technologique ontarien MCI Onehealth, le groupe d’investisseurs privés TGIC2 et Desjardins Capital.



Cette première levée de fonds vise à donner à ORO Santé les coudées franches pour accélérer le développement de sa plateforme avancée de télémédecine asynchrone* et de son modèle d’affaires distinctif, axé sur les cliniques médicales qui souhaitent tirer le plein potentiel de la technologie pour améliorer l’accès aux soins des patients.

« Plus que jamais, l’avenir de la médecine passe par les soins de santé virtuels. La confiance des investisseurs à l’égard de la vision d’ORO Santé témoigne du sérieux de notre projet de plateforme de télémédecine asynchrone, et de l’urgence de répondre au besoin de plus en plus criant des patients canadiens et des cliniciens », a déclaré Dre Emilie Bourgeault, dermatologue et cofondatrice d’ORO Santé.

Propulsée par l’intelligence artificielle, la technologie mise au point par ORO Santé permettra aux patients de partout au pays d’accéder plus facilement que jamais à l’expertise des professionnels de la santé et d’obtenir des soins fiables, rapides et de façon sécurisée, à toute heure et dans le confort de leur domicile.

FRUIT D’UN MODÈLE D’AFFAIRES EN FORTE CROISSANCE

ORO Santé est le fruit du succès fulgurant de DermaGO, la première clinique privée de télémédecine spécialisée en dermatologie à voir le jour au Canada en 2018, elle aussi créée par Dre Bourgeault et ses deux associés, Dr. Marc-André Doré, dermatologue, et Jean-Philippe Doré, analyste d’affaires.

En deux ans, DermaGO a permis à 10 000 patients canadiens d’obtenir en quelques heures un diagnostic pour des affections de peau mineures de la part d’un dermatologue certifié et ce, sans la référence préalable d’un médecin généraliste. La pandémie de la COVID-19 a donné des ailes à DermaGO dont la croissance s’est accélérée à plus de 700% ce printemps en comparaison avec la même période l’an dernier.

CITATIONS

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’investir dans ORO Santé et, ainsi, de contribuer au développement de DermaGo. Les problèmes dermatologiques qui nécessitent une consultation avec un médecin spécialiste constituent une large portion des visites en clinique de santé. Le fait de pouvoir offrir à ces patients des consultation en médecine spécialisée à travers une technologie aussi facile d’utilisation, soutenue par de puissantes fonctions d’analyse, fait partie de notre vision de réaliser la promesse d’une médecine plus précise et mieux personnalisée que jamais; une vision que partage ORO Santé. »

– Dr. Alexander Dobranowski, MD, président et chef de la direction de MCI Onehealth.

« La pandémie nous a permis de réaliser les possibilités immenses de la télémédecine. Nous sommes fiers d’appuyer le développement de la solution unique de la medtech montréalaise ORO Health. »

– Mme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation de Desjardins Capital

« La technologie mise en œuvre par ORO Santé se développe à vitesse grand V. Elle possède un très fort potentiel et est vouée à un avenir prometteur dans l’écosystème médical canadien. Notre regroupement d’investisseurs est fier de pouvoir contribuer à propulser ce succès. »

– M. Michel Noël, CA, CPA, membre du groupe TGIC2.

À PROPOS DE ORO SANTÉ

Fondée à Montréal en 2020, ORO Santé est un chef de file dans la création de solutions technologiques de télémédecine asynchrone à l’intention des professionnels de la santé qui souhaitent optimiser les soins aux patients. Ses fondateurs, Dre Émilie Bourgeault et Dr. Marc-André Doré, dermatologues certifiés, ainsi que l’analyse d’affaires Jean-Philippe Doré se sont donnés la mission de mettre les technologies de pointe comme l’intelligence artificielle au service des cliniques médicales canadiennes et de leurs patients.

*Contrairement à la télémédecine conventionnelle, la télémédecine asynchrone ne nécessite pas la prise de rendez-vous entre le patient et le médecin. Les échanges se font plutôt de façon continue et flexible via messagerie instantanée, à la convenance des deux parties, ce qui facilite grandement la gestion du temps pour tous.

SOURCES :

ORO Santé | orohealth.me

DermaGO | dermago.ca

CONTACT MÉDIA :

Philippe Béliveau | philippe@fernandezcom.ca

418 559-0580