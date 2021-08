Green Shield élargit son impact numérique sur la santé mentale en faisant l’acquisition de Tranquility Online

English French

TORONTO, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec un autre pas vers un meilleur accès numérique aux soins de santé mentale, le groupe d’entreprises de Green Shield Canada (GSC) est heureux d’annoncer l’acquisition de Tranquility Online (Tranquility), une plateforme de santé mentale à croissance rapide, spécialisée dans la thérapie cognitivo-comportementale en ligne et l’accompagnement en santé mentale.



Tranquility, dont le siège social est à Halifax, en Nouvelle-Écosse, est un partenaire de confiance pour les individus, les employeurs et les entreprises du secteur public, dont l’objectif est de veiller à ce que les personnes souffrant d’anxiété, de dépression et d’autres problèmes de santé mentale connexes aient accès à une thérapie cognitivo-comportementale et à un accompagnement en santé mentale opportuns et abordables, dans un cadre numérique et sans stigmatisation.

« L’impact de la pandémie et la perspective d’un avenir incertain, ont, à juste titre, fortement ébranlé de nombreux Canadiens, explique Joe Blomeley, vice-président directeur, Santé mentale chez Green Shield. En réponse, nous continuons à faire de la recherche d’entreprises novatrices et validées cliniquement comme Tranquility, qui peuvent nous aider à éliminer les obstacles aux soins de santé mentale, une priorité absolue. »

L’acquisition, faite par l’entremise de Green Shield Holdings Inc., membre du groupe d’entreprises de GSC, met en évidence le rôle de chef de file de plus en plus important de GSC sur le marché numérique de la santé mentale, en élargissant l’acquisition d’Inkblot Therapy (thérapie numérique et programmes d’aide aux employés) et les investissements dans MindBeacon (TCC en ligne), ainsi que les investissements ou partenariats avec d’autres fournisseurs de santé numérique comme Maple (télémédecine), PocketPills (pharmacie en ligne) et GenXys (pharmacogénétique). Elle s’inscrit aussi dans la vision de GSC de développer par des partenariats clés l’un des meilleurs écosystèmes de santé numérique du Canada grâce à sa clinique numérique récemment lancée.

« En partenariat, GSC, Inkblot et Tranquility joueront un rôle clé dans l’élimination des obstacles et dans l’offre d’une solution de rechange indispensable pour les patients qui ont du mal à s’orienter dans le système de santé mentale, à supporter de longues périodes d’attente ou à faire face à des options de traitement coûteuses », ajoute M. Blomeley.

Les équipes d’Inkblot et de Tranquility commenceront à travailler à des solutions intégrées dans les mois à venir, en se concentrant sur la création d’une offre de services de santé mentale en ligne complets pour tous les Canadiens. Plus de détails suivront plus tard cette année. GSC poursuivra aussi son solide partenariat avec MindBeacon, en proposant ses services à ses clients et partenaires.

« Tranquility est heureuse de se joindre au groupe d’entreprises de GSC, déclare Joel Muise, cofondateur et président de Tranquility. Grâce à une vision commune de l’impact social et de l’avenir des soins de santé mentale numériques, nous avons hâte de collaborer à un soutien essentiel pour les patients, en tout temps, et où qu’ils soient. Cette acquisition est également une victoire majeure pour l’écosystème technologique de Halifax, une victoire impossible sans nos investisseurs, clients, partenaires et parties prenantes locaux. »

L’équipe de direction actuelle de Tranquility continuera d’exploiter l’entreprise sous la marque Tranquility, et Joel Muise en restera le président.

À propos de Green Shield Holdings Inc.

Faisant partie du groupe d’entreprises de Green Shield Canada (GSC), Green Shield Holdings Inc. constitue la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de GSC. Green Shield Holdings Inc. est elle-même une filiale à cent pour cent de Green Shield Benefits Association.

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d’une structure unique en tant qu’entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d’aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D’un océan à l’autre, les régimes de garanties collectifs et individuels de GSC couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l’hospitalisation et les voyages, de même que les services de gestion et d’administration des garanties. Grâce à des stratégies durables axées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de participants dans tout le pays.

À propos de Tranquility Online

Fondée en 2017 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, par Joel Muise, un ancien analyste financier agréé, et la Dre Alissa Pencer, psychologue clinicienne et chargée de cours supérieure à l’Université Dalhousie, Tranquility est une plateforme en ligne qui utilise la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour aider les personnes qui souffrent d’anxiété et de dépression. La plateforme utilise l’accompagnement numérique pour améliorer l’adhésion des clients et pour obtenir de meilleurs résultats en santé mentale. La propre expérience d’anxiété de M. Muise l’a conduit à créer Tranquility, avec pour objectif de diminuer les temps d’attente des Canadiens et d’améliorer l’accès aux soins par tous les Canadiens. Tranquility a obtenu un diplôme de Volta, la plaque tournante d'innovation technologique basée à Halifax, et est fière de collaborer avec l’Université Dalhousie et l’Université du Nouveau-Brunswick sur un projet de recherche financé par l’Institut de recherche en santé du Canada.