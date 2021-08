Une murale d’envergure à l’Hôtel Le Germain Montréal

English French

MONTRÉAL, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Hôtel Le Germain Montréal innove une fois de plus et dévoile un projet d’envergure dans le cadre d’une collaboration avec Mural, le festival d’art urbain le plus important en Amérique du Nord. L’hôtel raffiné expose maintenant sur sa façade avant une impressionnante murale permanente, Dazzle My Heart, réalisée par l’artiste canadienne Michelle Hoogveld.



Après sa réouverture officielle suite à des travaux majeurs, l’Hôtel Le Germain Montréal continue dans sa relance innovante en apportant une touche élégante inattendue au centre-ville de Montréal. Les invités de l’hôtel vivront désormais une expérience hors du commun en séjournant au cœur de la murale.

Cette idée voit le jour dans le cadre du Programme d’art mural 2021 présenté par la Ville de Montréal afin d’embellir ses différents quartiers. C’est également dans l’objectif de contribuer à la relance du centre-ville que l’Hôtel Le Germain Montréal offre aux Montréalais et à ses visiteurs un accès à la beauté, à la créativité et à l’émotion, dans une période où l’art met un baume et donne espoir à un retour à la vie souhaitée.

« Pour nous, il nous est important de participer à la relance culturelle et touristique du centre-ville. En utilisant la façade de l’hôtel comme vitrine artistique, nous souhaitons revaloriser le centre-ville et donner envie aux gens d’y venir et d’y revenir. », explique Christiane Germain, Coprésidente de Germain Hôtels.

Une immersion complète pour un résultat coloré

Originaire de Calgary et désormais montréalaise d’adoption, Michelle Hoogveld s’est installée à l’Hôtel Le Germain Montréal une semaine avant d'entamer le projet et y a poursuivi sa résidence tout au long de la réalisation de l'œuvre.

« Ça m’a permis de m’imprégner de l’énergie de l’hôtel et d’ajouter ces nouveaux sentiments dans ma murale. Elle est encore plus chargée émotionnellement. », ajoute l’artiste, qui utilise les couleurs pour véhiculer ses émotions.

S’élevant à plus de 171 pieds dans les airs, l’artiste a dû travailler pour la toute première fois de sa carrière dans une plateforme suspendue au toit de l’hôtel pour y appliquer ses quelque 80 couleurs différentes et réaliser ce chef-d’œuvre impressionnant. Les adeptes d’art et d’architecture de partout au monde auront la chance d’admirer cette œuvre grandiose lors de leur visite du centre ville montréalais.

La murale transforme de manière spectaculaire la façade de l’hôtel. L’ensemble du projet reflète parfaitement certaines des valeurs fondamentales de Germain Hôtels, soit l’audace et le sens de l’esthétisme. C’est avec fierté que la grande équipe Germain Hôtels convie tous les montréalais et ses visiteurs à s’y rendre pour s'imprégner de l'œuvre en personne.

À propos des Hôtels Le Germain

Premier hôtel-boutique au Canada, Le Germain croit en l’importance de demeurer petit et intime. Que ce soit à Calgary, Toronto, Montréal, Québec, Charlevoix ou Ottawa, nous nous assurons que nos invités soient accueillis chaleureusement et profitent d’un service attentionné et personnalisé tout au long de leur séjour. Nos chambres au charme intemporel et soigneusement conçues complètent leur expérience, sous le signe de l’élégance.

À propos de Germain Hôtels

Germain Hôtels est une entreprise familiale fondée à Québec en 1988. Possédant et opérant un réseau de 18 propriétés aux quatre coins du pays sous les bannières Le Germain, Alt et Escad, l’entreprise demeure à ce jour le seul groupe hôtelier véritablement canadien. Modèle d’innovation et d’audace, Germain Hôtels est reconnue pour sa philosophie d’accueil et son sens de l’esthétisme uniques. Sa présence nationale ainsi que sa volonté de s’entourer de collaborateurs locaux font d’elle une experte de l’art de vivre canadien. Visitez https://www.germainhotels.com/ .

À propos de Michelle Hoogveld

Michelle Hoogveld est une peintre canadienne d’art contemporain et une artiste de murale dont le style vibrant s'inspire de la théorie des couleurs, des liens et des questions de cœur. Michelle crée des compositions de motifs audacieux et de blocs de couleurs semblables à des textiles, avec des couches qui se tissent et se replient ensemble comme une tapisserie complexe de ce que nous sommes en tant que personnes, des lieux que nous rencontrons et de la seule chose qui nous relie tous - l'amour. Ses œuvres colorées sont reconnues à l'échelle internationale et embellissent et dynamisent les espaces privés et publics. Créant sur toile et sur mur, Michelle a travaillé avec un large éventail de clients au Canada, aux États-Unis, au Pérou, au Mexique, en Allemagne, au Portugal et en Angleterre.

