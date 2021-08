Entreprises minières Globex Inc. conclut la vente de la royauté de Mid-Tennessee Zinc Mines

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété la vente de la royauté de Globex sur Mid-Tennessee Zinc Mine à un cessionnaire d’Electric Royalties Ltd. (ELEC-TSXV) (``Electric Royalties``) selon les termes suivants, reçus par Globex à la conclusion de l’entente:



13 750 000 $ en argent comptant, dont 250 000 $ a été préalablement reçu, net des retenues d’impôt à la source applicables;





8 752 860 actions d’Electric Royalties; et





et 5 348 970 bons de souscription d’Electric Royalties, chacun conférant à Globex l’achat d’une action additionnelle d’Electric Royalties à un prix de 0,60 $ pour une période de validité de quatre ans.

Dans l’éventualité où le prix du zinc par livres obtenu par le propriétaire de Mid-Tennessee Zinc Mine dépasse 2,00 $ US pour une période continue de trois mois, débutant après la conclusion de la transaction, le cessionnaire d’Electric Royalties fera un paiement comptant additionnel de 1 million $ à Globex.

Globex annonce également qu’elle a finalisé la vente à Electric Royalties d’une royauté brute des métaux (GMR) de 1% créée sur la propriété de manganèse Glassville située au Nouveau-Brunswick et détenue à 100% par Globex selon les termes suivants, reçus par Globex à la conclusion de l’entente:

247 140 actions d’Electric Royalties; et





et 151 030 bons de souscription d’Electric Royalties, chacun conférant à Globex l’achat d’une action additionnelle d’Electric Royalties à un prix de 0,60 $ pour une période de validité de quatre ans.

Suite aux deux transactions, Globex est devenu le plus important actionnaire d’Electric Royalties, détenant un total de 12 000 000 d’actions et 5 500 000 bons de souscription.

Globex est une compagnie d’exploration et d’investissements qui détient plus de 200 propriétés d’exploration et de redevance, plus de 30 000 000 $ en argent comptant et en actions de d’autres compagnies incluant l’argent comptant et les actions reçus d’Electric Royalties et aucune dette. De plus, Globex détient des bons de souscription d’Electric Royalties et de Ressources Falco présentement « out of the money ». La vente de la propriété aurifère Francoeur/Arntfield/Lac Fortune de Globex à Yamana Gold Inc. annoncée le 22 juin 2021 fournira un revenu additionnel de 11 million $ à Globex pour les quatre prochaines années, et l’entente d’option récente avec Maple Gold Mines Ltd sur la propriété de l’ancienne mine Eagle Gold Mine rapportera 200 000 $, la moitié en argent comptant et l’autre moitié en actions durant les 6 premiers mois de la période d’option de 5 ans.

Globex continue de vendre ses projets et d’en acquérir de nouveaux tels que l’achat récemment annoncé de la propriété aurifère Rouyn Merger comprenant 3 secteurs où le forage a délimité de la minéralisation aurifère le long d’un segment de 6,5 kilomètres de la faille aurifère de Cadillac. Le bilan financier solide de Globex lui permettra désormais d’effectuer différents types de transactions qui n’auraient pu être auparavant considérés.

``Système d’alerte`` Divulgation

Globex tient à faire la divulgation suivante selon les règlements du système d’alerte sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Les 8 752 860 actions d’Electric Royalties et les 5 348 970 bons de souscription d’Electric Royalties cités ci-haut ont été émis à Globex par Electric Royalties conformément à l’Achat d’une Royauté et le Contrat de Vente datés du 6 août 2021 entre Globex et Electric Royalties selon lesquels Globex a vendu sa royauté de Mid-Tennessee Zinc Mine à un cessionnaire d’Electric Royalties, et les 247 140 actions d’Electric Royalties et les 151 030 bons de souscription d’Electric Royalties cités ci-haut ont été émis à Globex par Electric Royalties conformément au Contrat d’Achat d’une Royauté daté du 6 août 2021 entre Globex et Electric Royalties selon lequel Globex a vendu une royauté brute des métaux (GMR) de 1 % sur la propriété de manganèse Glassville située au Nouveau-Brunswick et détenue à 100% par Globex à Electric Royalties (conjointement, les “Transactions”).

Tout juste avant la conclusion des Transactions, Globex détenait 3 000 000 actions d’Electric Royalties, représentant 5,23% des 57 405 101 actions d’Electric Royalties émises et en circulation. Immédiatement suivant les Transactions, Globex détient 12 000 000 actions d’Electric Royalties, représentant 18,07% des actions d’Electric Royalties émises et en circulation, et détient 5 500 000 bons de souscription d’Electric Royalties. En présumant l’exercice des bons de souscription d’Electric Royalties, Globex détiendrait 17 500 000 actions d’Electric Royalties, représentant 24,34% des actions d’Electric Royalties qui seraient alors émises et en circulation.

Globex ne peut exercer aucune partie des bons de souscription d’Electric Royalties si l’exercice de cette partie ferait en sorte que Globex aurait propriété effective de, ou exerçant la direction ou le contrôle de, 20% ou plus des actions émises et en circulation d’Electric Royalties sauf dans la mesure où les actionnaires d’Electric Royalties (de façon désintéressée, excluant les actions détenues par Globex) ont approuvé l’octroi des telles actions conformément aux politiques de la Bourse de Croissance TSX. Electric Royalties a entrepris d’utiliser des efforts commerciaux afin d’obtenir l’approbation de ces actionnaires pour l’octroi des actions à Globex au moment de l’exercice des bons de souscription si une telle approbation est nécessaire conformément aux politiques de la Bourse de Croissance TSX pour que Globex exerce l’entièreté des bons de souscription. À cet effet, Electric Royalties a planifié de présenter ce sujet aux actionnaires à sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires, si une telle approbation est toujours nécessaire.

Globex a fait l’acquisition des actions et des bons de souscription décrits dans ce communiqué de presse pour but d’investissement et en conformité avec la réglementation en valeurs mobilières, Globex peut, de temps à autre et en tout temps, acquérir des actions additionnelles et/ou d’autre capital, dette ou d’autres valeurs mobilières ou instruments (conjointement, “Valeurs”) d’Electric Royalties dans le marché ouvert ou autrement, et se réserve le droit de disposer de certaines ou de toutes ces Valeurs dans le marché ouvert ou autrement en tout temps et de temps à autre, et de réaliser des transactions similaires concernant les Valeurs, le tout dépendant des conditions de marché, les affaires et les perspectives d’Electric Royalties et des autres facteurs pertinents.

Une copie de la divulgation du système d’alarme déposée par Globex en ce qui concerne les Transactions est disponible sur SEDAR dans le profil d’Electric Royalties.

Énoncés Prospectifs

Exception faite des données historiques, ce communiqué de presse peut contenir certains ``énoncés prospectifs``. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et les performances soient sensiblement différents que les résultats attendus et projetées par Entreprises minières Globex Inc. (“Globex”). Rien de garantie que les évènements anticipés par ces énoncés prospectifs se produiront ou auront lieu. Une discussion plus détaillée des risques encourus par Globex est disponible dans l’ “Annual Information Form” pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2020 déposé par Globex sur SEDAR au www.sedar.com.