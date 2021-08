La plupart des scénarios issus d’une modélisation de la pandémie de l’Institut canadien des actuaires indiquent la probabilité d’une quatrième vague

English French

OTTAWA, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle recherche de l’Institut canadien des actuaires (ICA) présente une modélisation améliorée des scénarios possibles de la pandémie de COVID-19 en Ontario tenant compte de facteurs tels que les nouveaux variants, les vaccins, le caractère saisonnier et les mesures d’intervention dynamiques du gouvernement.



Selon des scénarios optimistes, pessimistes et de base établis pour la période allant jusqu’au mois d’avril 2022, le modèle de l’ICA indique la probabilité vraisemblable d’une quatrième vague, à moins que la province parvienne à entièrement vacciner 90 % de l’ensemble sa population. Autrement, il ne restera qu’à constater la gravité de cette inévitable quatrième vague.

« Pour trouver des solutions et déterminer les suites de la pandémie et de ses effets sans précédent sur la santé et le bien-être financier de la population canadienne, nos actuaires sont bien placés pour apporter leur expertise en matière de modélisation des risques et d’analyse prédictive », affirme Jacqueline Friedland, FICA, présidente de l’ICA. « Nous espérons que cette recherche permettra aux gouvernements et à la population en général de mieux comprendre l’interaction et l’impact relatif des divers risques liés à la COVID-19. »

L’ICA a travaillé en collaboration avec les docteurs Ashleigh Tuite, David Fisman et Amy Greer de l’Université de Toronto en utilisant leur modèle et en y ajoutant des facteurs ayant une incidence sur la propagation de la COVID-19, dont la saisonnalité, l’expérience et les hypothèses actualisées issues des données de l’Ontario, les données relatives à la vaccination, les interventions et l’effet des nouveaux variants.

« Même si le modèle de départ concernait l’Ontario, nous croyons que les constatations et conclusions de l’ICA sont également valables pour d’autres régions », indique Alison Rose, FICA, présidente de la Direction de la recherche de l’ICA. « Dans le cadre du rigoureux processus de révision par les pairs de l’ICA, on a fait appel à plusieurs membres et collaborateurs de l’extérieur; nous sommes convaincus que ce modèle offre une perspective précieuse pour les décideurs maintenant et dans l’avenir, à mesure que nous continuerons de l’actualiser grâce aux nouvelles données et variables. »

En plus de renforcer l’importance de fixer et d’atteindre des objectifs de vaccination ambitieux, le modèle de l’ICA indique qu’au-delà même de l’efficacité vaccinale, le facteur le plus important pour mettre un terme à la pandémie réside dans la volonté de la population de se faire vacciner.

Le modèle indique également que les interventions gouvernementales ont réellement un effet d’atténuation à court terme et peuvent prévenir la surcharge du système de santé, mais que lorsque celles-ci sont levées, les infections continueront à se propager de façon exponentielle. De plus, les personnes non vaccinées seront plus à risque lors des vagues à venir en raison de l’augmentation des variants.

« J’estime que ce qu’il importe avant tout de retenir de nos constatations est le fait qu’il existe des moyens d’atténuer les risques associés à la COVID-19 pour l’avenir. Nous avons de bonnes raisons d’être optimistes », affirme Garett Klus, FICA, membre de l’équipe de projet de l’ICA sur la modélisation de la pandémie. « La compréhension des façons dont interagissent ces divers facteurs de risque nous permettra de concevoir des politiques et des mesures afin de résoudre les facteurs pandémiques plus efficacement et de manière évolutive. »

Les auteurs de l’équipe de projet de l’ICA sur la modélisation de la pandémie sont Spencer Bateman, Luis Dizon, Garett Klus, Jacques Leduc, Brad Lee, Tommy Nguyen et Jake Seok.



Prenez connaissance des principales constatations dans un énoncé de principe spécial de l’ICA : Modélisation de l’avenir de la COVID-19 en Ontario.

Prenez connaissance du rapport de recherche complet de l’ICA : L’avenir de la COVID-19 en Ontario : variants, vaccins et évitement de vagues futures.

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme bilingue national et le porte-parole de la profession actuarielle au Canada. Nos membres se vouent à offrir des services et des conseils actuariels de la plus haute qualité. L’ICA fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.