Le prochain chapitre de l’innovation mobile : Déplier votre monde avec le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G

MISSISSAUGA, Ontario, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Samsung Electronics Canada a ouvert le prochain chapitre de l’innovation pliable avec deux nouveaux téléphones intelligents, le Samsung Galaxy Z Fold3 5G et le Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Issue d’un savoir-faire haut de gamme et d’une innovation phare, la troisième génération de ces appareils définissant une catégorie, offre des améliorations clés pour une expérience pliable optimisée. Avec l’écran Infinity Flex de 7,6 pouces1 et la toute première prise en charge du stylet S Pen2 sur un appareil pliable Samsung Galaxy, le Galaxy Z Fold3 5G est un véritable appareil multitâche – offrant des performances de haut niveau, une productivité accrue et des possibilités de divertissement immersif. Le Galaxy Flip3 5G allie style et utilité grâce aux fonctionnalités améliorées de l’appareil photo et à un design épuré et compact optimisé pour la vie en déplacement. Ces nouveaux téléphones intelligents pliables haut de gamme se connectent facilement avec les Galaxy Buds2, conçues pour offrir un autre choix innovant pour un port tout au long de la journée et un son immersif au sein de la gamme Galaxy Buds.



« Avec le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G, Samsung redéfinit une fois de plus les possibilités avec des téléphones intelligents pliables offrant aux utilisateurs la flexibilité et la polyvalence nécessaires dans un monde en constante évolution, » a dit Dr. TM Roh, Président et chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « En tant que pionnier et leader de l’industrie dans la catégorie des appareils pliables, nous sommes fiers de nous appuyer sur notre héritage d’innovation avec le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G. Ces appareils équipent les consommateurs de technologies leur permettant de découvrir de nouvelles façons de maximiser et de profiter de chaque instant grâce à un écosystème fondé sur l’ouverture et l’innovation. »

Un savoir-faire avancé conçu pour durer

Pour la première fois sur un téléphone intelligent pliable, les Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3 5G sont équipés d’une résistance à l’eau IPX83, afin que les utilisateurs n’aient plus à s’inquiéter lorsqu’ils sont pris sous la pluie. Les deux appareils sont également fabriqués avec notre nouvel Aluminium Armor, l’aluminium le plus résistant jamais utilisé sur un téléphone intelligent Galaxy – et Corning® Gorilla® Glass Victus™ afin de protéger contre les égratignures et les chutes accidentelles. Les deux appareils sont également dotés d’un nouveau film protecteur en PET4 extensible et de couches de panneaux d’affichage optimisés, ce qui permet d’obtenir un écran principal 80% plus durable5 que les modèles pliables précédents.

La charnière Hideway Hinge révolutionnaire, introduite pour la première fois sur le Galaxy Z Flip, permet au Galaxy Z Fold3 5G et au Galaxy Z Flip3 5G de rester en place, sous n’importe quel angle, pour des expériences utilisateur innovatrices avec le mode Flex.6 Grâce à la technologie avancée Sweeper, les brosses à l’intérieur de la charnière sont maintenant plus courtes, ce qui aide à repousser la poussière et autres particules et maintenir la durabilité des appareils. Les Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3 5G ont également été soumis à des tests de pliage rigoureux pour la durabilité et la longévité, vérifiés par Bureau Veritas7 et sont équipés du dernier processeur puissant 5nm et de la compatibilité 5G8 pour la meilleure expérience à l’intérieur et à l’extérieur.

Galaxy Z Fold3 5G : Productivité ultime et divertissement

Dépliez le Galaxy Z Fold3 5G pour vous plonger dans une expérience visuelle digne d’une salle de cinéma sur l’écran Infinity Flex de 7,6 pouces, grâce à la technologie de caméra Under Display. Avec un minimum de pixels appliqués au-dessus du trou de la caméra, le Galaxy Z Fold3 5G offre une plus grande superficie d’affichage afin que les utilisateurs disposent d’une surface intégrale pour leurs applications et contenus préférés. L’écran est 29%9 plus lumineux tout en consommant moins d’énergie10 et le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz sur l’écran principal et l’écran de couverture permet un défilement fluide et une interaction rapide avec l’appareil.

Pour la toute première fois dans l’histoire de la série Galaxy Z, Samsung intègre sa technologie tant appréciée de la série Note au Galaxy Z Fold3 5G avec les fonctionnalités du S Pen. Les utilisateurs peuvent profiter des fonctions du S Pen11 entièrement optimisées sur leur écran pliable, idéal pour les adeptes du multi-tâches. L’utilisation du S Pen sur l’énorme écran principal du Galaxy Z Fold3 5G facilite plus que jamais la prise de notes pendant une vidéoconférence ou la mise à jour d’une liste de tâches en lisant des courriels. Le S Pen pour le Galaxy Z Fold3 5G est disponible en deux options : le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro12. Tous deux sont dotés d’un embout Pro rétractable conçu avec une technologie de limitation de la force pour protéger l’écran principal du Galaxy Z Fold3 5G, pour une plus grande tranquillité d’esprit. Avec une latence13 encore plus basse pour des rédactions précises et justes, la prise en notes et l’envoi de messages sont à la fois fluides et intuitifs pour la meilleure expérience S Pen à ce jour14.

Les amateurs de productivité apprécieront également les fonctions améliorées du mode Flex du Galaxy Z Fold3 5G qui vous permettent de faire plus de choses à la fois15, par exemple, participer à une vidéoconférence sur l’écran supérieur de l’appareil tout en consultant des notes de réunions sur l’écran inférieur. Grâce à la technologie Multi-Active Window16, il est encore plus facile de planifier un souper par écrit tout en consultant son calendrier sur le grand écran principal de l’appareil. Maintenant sur le Galaxy Z Fold3 5G, la fonctionnalité Enhanced App Pair améliorée permet aux utilisateurs de créer leurs propres raccourcis pour rouvrir les applications plus tard de la même façon, pour une expérience personnalisée. Pour plus de commodité, la nouvelle barre de tâches17 du Galaxy Z Fold3 5G permet de passer rapidement d’une application à l’autre sans avoir à revenir à l’écran d’accueil.

Avec un design plus élégant, plus fin et plus léger pour une meilleure mobilité, le Galaxy Z Fold3 5G est offert en trois couleurs intemporelles : Noir fantôme, Vert fantôme et Argent fantôme.

Galaxy Z Flip3 5G : L’équilibre idéal entre le style, l’utilité et le plaisir permanent

Le Galaxy Z Flip3 5G permet aux utilisateurs de s’exprimer grâce à des options de couleurs audacieuses, à un design élégant et à des fonctionnalités haut de gamme. Avec quatre couleurs tendances – Crème, Vert, Lavande et Noir fantôme– et de nouvelles coques avec anneaux et sangles élégantes18 qui facilitent la prise en main et le pliage, le Galaxy Z Flip3 5G permet aux utilisateurs d’adopter un style unique.

L’écran de couverture repensé est désormais quatre fois plus grand19, ce qui permet d’afficher plus facilement les notifications et les messages sans avoir à ouvrir le Galaxy Z Flip3 5G. Les utilisateurs peuvent donc suivre leur emploi du temps, consulter la météo et contrôler leur nombre de pas quotidiens grâce aux nouveaux widgets de l’écran de couverture. Le fond d’écran de l’écran de couverture peut également être personnalisé pour refléter la personnalité de chaque utilisateur ou sa tenue du jour. Grâce à Samsung Pay, intégré directement à l’écran de couverture, les achats en déplacement sont simplifiés, par exemple pour payer à la caisse d’un café de quartier.

Doté de certaines des dernières innovations en matière de caméra de Samsung, le Galaxy Z Flip3 5G est idéal pour capturer et partager vos souvenirs préférés. Prenez votre meilleur selfie avec le mode Flex mains libres et capturez même des photos et des vidéos directement depuis l’écran de couverture, sans avoir à le déplier, avec Quick Shot. Le défilement et le partage de contenu sont également améliorés par un taux d’actualisation adaptif de 120 Hz très fluide.20

Le Galaxy Z Flip3 5G est également idéal pour se détendre et regarder vos contenus préférés en mode mains libres grâce au mode Flex21 – avec des haut-parleurs stéréo améliorés avec Dolby Atmos® pour offrir un son immersif avec une clarté, une profondeur et des effets spatiaux incroyables, peu importe ce que vous regardez ou écoutez. Le nouveau panneau du mode Flex offre de nouvelles façons d’interagir lorsque l’appareil est partiellement plié, offrant une expérience de visionnement pratique avec la vidéo sur la moitié supérieure de l’écran et les commandes, comme la luminosité et le volume, sur la moitié inférieure.

Des expériences pliables optimisées qui ouvrent de nouvelles possibilités

Avec la série Galaxy Z, les utilisateurs auront accès à davantage d’applications qui tirent pleinement parti de l’écran pliable. Samsung développe ses partenariats avec des entreprises de premier plan comme Google, Microsoft et bien d’autres, afin que les utilisateurs puissent profiter d’un plus grand nombre d’applications adaptées à leurs besoins spécifiques. Collaborez efficacement avec Microsoft Teams et profitez d’une expérience de réunion optimisée qui s’adapte en fonction du mode Flex de votre appareil de la série Galaxy Z, avec la puissance d’Office et de Teams réunis. Pour une productivité optimale au travail, le mode double-panneaux de Microsoft Outlook pour les appareils pliables de Samsung permet aux utilisateurs de lire un courriel complet tout en prévisualisant les autres sur le côté, reproduisant ainsi une expérience de bureau. Conscient que chaque utilisateur a des besoins différents, la nouvelle fonctionnalité Labs22 offre la possibilité d’optimiser encore plus d’applications pour l’écran pliable, selon les besoins.

De plus, Samsung continue de repenser la manière dont les développeurs d’applications peuvent créer des expériences utilisateur étonnantes, où qu'ils soient. Pour leur offrir davantage d'options tout en garantissant une optimisation de haute qualité, Samsung prend en charge le Remote Test Lab (RTL),23 qui permet aux développeurs d'applications d'installer et de tester directement leurs applications en temps réel, peu importe où ils se trouvent.

Galaxy Buds2 : Des Buds pour tout le monde, confortables et avec un son de haute qualité

Les nouveaux Galaxy Buds2 de Samsung ont été annoncés aux côtés de la série Galaxy Z. Conçus pour être portés confortablement toute la journée, les Galaxy Buds2 offrent une qualité sonore supérieure pour des expériences immersives. Avec les Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro, les Galaxy Buds2 sont les dernières nouveautés de la gamme Galaxy Buds, offrant plus de choix pour répondre aux besoins individuels des consommateurs. Faisant partie de l’écosystème Galaxy, les Galaxy Buds2 constituent un compagnon idéal pour votre téléphone intelligent, tablette ou montre intelligente Galaxy.

Que vous utilisiez vos Galaxy Buds2 pour écouter de la musique ou pour participer à une conférence téléphonique, vous disposez de toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous immerger dans votre propre univers. Les haut-parleurs dynamiques bidirectionnels produisent des aigus clairs et nets et des basses profondes, tandis que l’annulation active du bruit permet de bloquer les bruits indésirables. Si vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, il vous suffit de vous reconnecter grâce aux trois niveaux de son ambiant réglables24. Grâce aux nouvelles solutions, basées sur l’apprentissage automatique, qui filtrent une variété de bruits de fond distrayants, votre voix sera encore plus claire lors des appels.

Les Galaxy Buds2 sont les écouteurs sans fils les plus petits et légers jamais créés par Samsung, avec une formes courbée emblématique et un « test d’ajustement d’écouteurs » dans l’application Galaxy Wearable qui permet aux utilisateurs de trouver l’ajustement parfait pour une expérience optimale. Disponibles en quatre couleurs modernes – graphite, blanc, olive et lavande – vous pouvez afficher votre style personnel et le coordonner avec vos appareils Galaxy préférés.

Disponibilités au Canada

Le Galaxy Z Fold3 5G, le Galaxy Z Flip3 5G et les Galaxy Buds2 peuvent être précommandés à partir du 11 août 2021 et achetés à partir du 27 août 2021 sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les détaillants/opérateurs partenaires au Canada.

Galaxy Z Fold3 5G : Le modèle à 256 Go est disponible en Noir fantôme, Argent fantôme et Vert fantôme à 2 269,99$ (prix régulier). Le modèle à 512 Go est disponible en Noir fantôme à 2 409,99$ (prix régulier). Pour plus d’informations, consultez le https://samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/





Offres de précommande et d’achat

Offres de crédits de pré-commande

Les Canadiens qui précommandent le Galaxy Z Fold3 5G ou le Galaxy Z Flip3 5G en ligne sur le site Samsung.com/ca entre le 11 et le 26 août 2021 recevront un crédit d'une valeur maximale de 260 $ qui pourra être échangé sur le site Samsung.com/ca à la caisse contre des produits Samsung sélectionnés.25

Offres de cadeau avec achat

Les Canadiens qui achètent le Galaxy Z Fold3 5G en ligne sur le site Samsung.com/ca ou dans une boutique Expérience+ Samsung entre le 27 août et le 4 octobre 2021 recevront une housse Flip Cover et un stylo S Pen en cadeau avec l'achat.26

Achetez les Galaxy Buds2 entre le 27 août et le 4 octobre 2021 sur le site Samsung.com/ca, dans une boutique Expérience+ Samsung, chez certains détaillants nationaux ou certains opérateurs et recevez un chargeur sans fil en prime.27

Offres de bons électroniques d’ensembles Galaxy

Précommandez ou achetez le Galaxy Z Fold3 5G dans une boutique Expérience+ Samsung ou un établissement partenaire participant entre le 11 août et le 10 septembre 2021 pour recevoir un bon électronique exclusif Galaxy pour des Galaxy Buds2 (189,99$, prix régulier), le chargeur sans fil Samsung Duo (79,99$, prix régulier) et le S Pen Fold Edition (59,99$, prix régulier).28

Précommandez ou achetez le Galaxy Z Flip3 5G dans votre S boutique Expérience+ Samsung ou dans un magasin partenaire participant entre le 11 août et le 10 septembre 2021 pour recevoir un bon électronique exclusif Galaxy pour des Galaxy Buds2 (189,99$, prix régulier) et le chargeur sans fil Duo de Samsung (79,99$, prix régulier).29

Pré-commandez le Galaxy Z Fold3 5G sur Samsung.com/ca entre le 11 août et le 26 août 2021 pour recevoir un ensemble Galaxy exclusif comprenant des Galaxy Buds2 (189,99$, prix régulier), le chargeur sans fil Samsung Duo (79,99$, prix régulier) et le stylet S Pen en noir (59,99$, prix régulier).30

Pré-commandez le Galaxy Z Flip3 5G sur Samsung.com/ca entre le 11 et le 26 août 2021 pour recevoir un ensemble Galaxy exclusif comprenant les Galaxy Buds2 (189,99$, prix régulier) et un chargeur sans fil Samsung Duo (79,99$, prix régulier).31

Offres AIR MILES®

Pré-commandez le Galaxy Z Fold3 5G entre le 11 et le 26 août 2021 sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 600 milles AIR MILES® en prime.32 Pré-commandez le Galaxy Z Flip3 5G entre le 11 et le 26 août 2021 sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 400 milles AIR MILES® en prime.33

Achetez le Galaxy Z Fold3 5G ou le Galaxy Z Flip3 5G entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 350 milles AIR MILES® en prime.34 Achetez les Galaxy Buds2 entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 100 milles AIR MILES® en prime.35

Offre d’échange

Les Canadiens peuvent également échanger leur ancien téléphone intelligent entre le 11 août et le 4 octobre 2021 et recevoir un crédit allant jusqu'à 785 $ pour l'achat du Galaxy Z Fold3 5G ou du Galaxy Z Flip3 5G.36

Tranquillité d’esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de soins complets pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs seront protégés pendant une période allant jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à se remettre sur pied.37

Les Canadiens qui précommandent le Galaxy Z Fold3 5G ou le Galaxy Z Flip3 5G sur le Samsung.com/ca entre le 11 août et le 26 août 2021 recevront un plan bonus Samsung Care+ d'un an qui peut être sélectionné à la caisse.38 Les Canadiens qui précommandent ou achètent le Galaxy Z Fold3 5G ou le Galaxy Z Flip3 5G dans une boutique Expérience+ Samsung ou un établissement partenaire participant entre le 11 août et le 10 septembre 2021 recevront un plan bonus Samsung Care+ d'un an en visitant la section Avantages de l'application Samsung Members sur leur nouvel appareil.39

Pour en apprendre davantage, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service d’assistance premium

Votre appareil Galaxy Z Fold3 5G ou Galaxy Z Flip3 5G est livré avec des services d'assistance client dédiés, conçus spécifiquement pour offrir la meilleure expérience de service client à nos fidèles clients. Des experts spécialement formés sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via le chat en direct ou par téléphone de 9 h à 21 h HNE au 1-888-970-FOLD pour vous fournir une assistance personnalisée et exclusive pour votre appareil. Visitez www.samsung.com/ca_fr/support pour plus d'informations

Service de réparation à au porte-à-porte dans tout le Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage pratique à domicile par le biais du 1-800-SAMSUNG, du Live Chat ou d'un SMS à WECARE (932 273). Les clients peuvent également faire une demande de réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Your Service, accessible en ligne au www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair, afin de convenir un ramassage pratique de l'appareil à leur domicile. Le ramassage et le retour de l'appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation à domicile, veuillez consulter le https://www.samsung.com/ca/galaxy-repair.

Pour plus d’information à propos des derniers appareils Samsung Galaxy, incluant les caractéristiques techniques : : www.samsung.com/ca/ .

À propos de Samsung Electronics Canada

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les communautés de tout le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Tableaux des caractéristiques techniques

Galaxy Z Fold3 5G Écran

Principal 7.6” Dynamic AMOLED 2X

Écran Infinity Flex (2208 x 1768), support S Pen, 374 ppi Couverture 6. 2” Dynamic AMOLED 2X (2 268 x 832), 387 ppi Dimensions



Déplié 128,1 x 158,2 x 6,4mm Plié 67,1 x 158,2 x 16mm (Charnière) - 14,4mm (Affaissé) Poids 271 g.















Caméra [Arrière]

(Ultra Large) 12MP, 1.12µm, F2.2

(Large) 12MP 1.8µm OIS Dual Pixel AF, F1.8

(Télé) 12MP 1.0µm OIS 2x Zoom, F2.4

+Vitre Super Claire avec Gorilla® Glass avec DX*





[Caméra sous écran]

4MP 2.0µm, F1.8





[Caméra de couverture]

10MP 1.22µm, F2.2 Processeur Processeur 5㎚ 64 bit Octa Core Snapdragon 888 SIM Nano SIM Mémoire 12 Go de mémoire vive avec 512 Go de mémoire interne (UFS3.1)

12 Go de mémoire vive avec 256 Go de mémoire interne (UFS3.1) Batterie 4,400mAh (typical) batterie double Audio Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos Authentification



Biométrique Détecteur d’empreintes digitales (latéral), Reconnaissance faciale Type de verrouillage Pattern, PIN, Mot de passe





Galaxy Z Flip3 5G Écran

Principal 6.7“ FHD+ Dynamic AMOLED 2X

Écran Infinity Flex (2640 x 1080), 425 ppi Couverture 1.9” Super AMOLED display (512 x 260), 303 ppi Dimensions



Déplié 72,2 x 166 x 6,9mm Plié 72,2 x 86,4 x 17,1mm (Charnière) - 15,9mm (Affaissé) Poids 183 g





Caméra [Arrière]

(Ultra Large) 12 MP, F2.2, 1.12 µm

(Large) 12 MP, Dual Pixel, OIS, F1.8, 1.4µm

Vitre Super Claire avec Gorilla® Glass avec DX*

[Avant]

10 MP 1.22µm, F2.410MP 1.22µm, F2.2 Processeur Processeur 5㎚ 64 bit Octa Core Snapdragon 888 SIM Nano SIM Mémoire 8GB RAM avec 256GB mémoire interne (UFS 3.1)

8GB RAM avec 128GB mémoire interne (UFS 3.1) Batterie 3,300mAh (typique) batterie double Audio Haut-parleurs stereo, Dolby Atmos Authentification



Biométrique Détecteur d’empreintes digitales (latéral), Reconnaissance faciale Type de verrouillage Pattern, PIN, Mot de passe





Galaxy Buds2 Connectivité Bluetooth 5.2 Dimensions Écouteur: 17.0(Largeur) x 20.9(Longueur) x 21.1(Profondeur) mm

Étui rechargeable : 50(Largeur) x 50.2(Longueur) x 27.8(Profondeur) mm Poids 5.0g/41.2g (Écouteur/Étui rechargeable) Micro 3 Micros (2 extérieurs + 1 intérieur) Haut-parleur Bidirectionnel, Woofer & Tweeter Détecteur Accélérometre, Gyro, Proximité, Hall, Touch, VPU (unité de prise de la voix) APS [Dans la boîte]

Cable de recharge (USB type C), Embouts d’oreilles, QSG Batterie 61 mAh (Écouteur), 472 mAh (Étui de chargement) IF Connecteur USB type C

*Toutes les spécifications et descriptions fournies ici peuvent être différentes des spécifications et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d'apporter des modifications à cette page et à son contenu, y compris, mais sans s'y limiter, aux fonctionnalités, aux caractéristiques, aux spécifications, à l'interface graphique, aux images, aux vidéos, aux avantages, au design, aux prix, aux composantes, aux performances, à la disponibilité, aux capacités et à toute autre information sur le produit, sans préavis.

1 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran principal du Galaxy Z Fold3 5G est de 7,6 po pour le rectangle complet et 7,4 po lorsque les coins arrondis sont pris en considération; la surface visible réelle est moins grande en raison des coins arrondis.

2 S Pen vendu séparément. Seulement l’écran principal du Galaxy Z Fold3 5G peut être utilisé avec le S Pen. Uniquement compatible avec le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro. Tout autre S Pen ou stylet non conçu pour le Galaxy Z Fold3 5G (incluant ceux d’autres commerçants) pourrait endommager l’écran.

3 Samsung Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3 5G ont reçu la classification IPX8. IPX8 est basé sur des conditions de tests pour une submersion dans 1,5 mètres d’eau douce pendant maximum 30 minutes. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. Ne résiste pas à la poussière.

4 Polyéthylène téréphtalate

5 Basé sur des tests internes. La comparaison est en référence au Galaxy Z Fold2.

6 Le mode Flex prend en charge des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, le mode Flex peut également être réglé pour s'activer avant ou après 75° et 115°. Il peut être difficile de maintenir le mode Flex en mouvement en raison de secousses ou d'autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile en mode Flex.

7 Ces résultats ont été appuyés par Bureau Veritas, le leader mondial des services d'essai, d'inspection et de certification.

8 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible sur certains marchés. Vérifiez auprès de votre opérateur pour la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de streaming peuvent varier en fonction du fournisseur de contenu, de la connexion au serveur et d'autres facteurs.

9 Comparé au Galaxy Z Fold2 5G.

10 Selon des tests internes et mesuré par la base de panneau d'affichage. Comparé au Galaxy Z Fold2.

11 S Pen vendu séparément. Seulement l’écran principal du Galaxy Z Fold3 5G peut être utilisé avec le S Pen. Uniquement compatible avec le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro. Tout autre S Pen ou stylet non conçu pour le Galaxy Z Fold3 5G (incluant ceux d’autres commerçants) pourrait endommager l’écran.

12 S Pen Pro est compatible avec l’appareil de support du S Pen (Z Fold3, S21 Ultra, Galaxy Note series, Tab S7 FE, Tab S7/7, Tab S6 Lite, Tab S6, Tab S4, Tab S3, Tab Active Pro, Tab Active3, Tab Active2, Tab Active, Tab A 8.0 2019 avec S Pen, Tab A 10.1 2016 avec S Pen, Tab A 9.7 avec S Pen, Tab A 8.0 2015 avec S Pen, Note Pro - 12.2, Note 8.0, Note 10.1 2012/2014, Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book Flex S Pen, Galaxy Book Flex 5G, Galaxy Book Flex α S Pen, Galaxy Book 10.6, Galaxy Book 12.0, Chromebook Plus V2, Chromebook Pro, Notebook 7 spin, Notebook S51 Pen, Notebook 9 Pen, Notebook 9 Pro).

13 La latence du stylo S Pen peut varier selon l'application.

14 Comparé aux modèles S Pen précédents.

15 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le multitâche.

16 Certaines applications peuvent ne pas prendre Multi Active Window en charge.

17 Nécessite la configuration de Labs sur votre appareil Samsung Galaxy.

18 Accessoires vendus séparément.

19 Comparé au Galaxy Z Flip.

20 Uniquement disponible sur l’écran principal.

21 Le mode Flex prend en charge des angles compris entre 75° et 115°. Pour votre confort, le mode Flex peut également être réglé pour s'activer avant ou après 75° et 115°. Il peut être difficile de maintenir le mode Flex en mouvement en raison de secousses ou d'autres mouvements. Il est recommandé de garder le téléphone immobile en mode Flex.

22 Nécessite la configuration de Labs sur votre appareil Samsung Galaxy.

23 www.developer.samsung.com/remote-test-lab

24 Les fonctions telles que l’annulation active du bruit et le son ambiant nécessitent une connexion Bluetooth®. Les paramètres et fonctionnalités avancés, y compris le volume du son ambiant, sont activés via l'application Galaxy Wearable sur Android et l'application Galaxy Buds PC sur Windows. L'application Galaxy Wearable sur Android nécessite Android 7.0 ou plus et 1,5 Go de RAM ou plus, disponible sur Galaxy Store ou Google Play Store. L'application Galaxy Buds PC requiert Window 10 ou plus, disponible sur Microsoft App Store.

25 Certaines conditions s'appliquent. Offre valable du 11 août 2021 au 26 août 2021 ("Période de l'offre"). L'offre est disponible exclusivement en ligne sur Samsung.com/ca. Pendant la période de l'offre, soit (i) précommandez un Galaxy Z Fold3 (SM-F926WZKAXAC, SM-F926WZGAXAC, SM-F926WZSAXAC - prix régulier 2 269,99 $ ; F926WZKEXAC - prix régulier 2 409. 99) et vous recevrez un crédit de 260 $ ("Crédit") qui peut être appliqué à l'achat d'un ou plusieurs produits Galaxy admissibles lorsque vous complétez votre achat ; ou (ii) précommandez un Galaxy Z Flip3 (SM-F711WZKAXAC, SM-F711WZGAXAC, SM-F711WLVAXAC, SMF711WZAAXAC, SMF711WZWAXAC, SMF711WDBAXAC, SMF711WLIAXAC - prix régulier $1,259. 99 ; SM-F711WZEAXAC, SM-F711WZKEXAC, SMF711WZAEXAC, SMF711WZWEXAC, SMF711WDBEXAC, SMF711WLIEXAC - prix régulier $1,329.99) et vous recevrez un crédit de $200 ("Crédit") qui peut être appliqué à l'achat d'un ou plusieurs produits Galaxy éligibles lorsque vous complétez votre achat. Les produits Galaxy admissibles sont les suivants : 1) Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC), S Pen Fold Edition (EJ-PF926BBEGCA) et Duo de chargeurs sans fil (EP-P4300TBEGCA) (valeur totale de l'offre : 260,00 $), 2) Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC) et Duo de chargeurs sans fil (EP-P4300TBEGCA) (valeur totale de l'offre : 200,00 $), 3) Galaxy Watch4 (SM-R177NZKAXAC) et Duo de chargeurs sans fil (EP-P4300TBEGCA) (valeur totale de l'offre : 200,00 $). 00 $), 3) Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm Noir (SM-R895FZKAXAC - prix normal 569,99 $), Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm Argent (SM-R885FZSAXAC - prix normal 529,99 $), 4) Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Noir (SM-R890NZKAXAC - prix normal 499. 99), 5) Galaxy Watch4 Classic BT 42mm (SM-R880NZKAXAC, SM-R880NZSAXAC - prix normal $459.99), 6) Galaxy Watch4 LTE 44mm (SM-R875FZKAXAC, SM-R875FZGAXAC - prix normal $439.99), 7) Galaxy Watch4 LTE 40mm Or (SM-R865FZDAXAC - prix normal $399. 99), 8) Galaxy Watch4 BT 44mm (SM-R870NZKAXAC, SM-R870NZSAXAC, SM-R870NZGAXAC - prix régulier $369.99), 9) Galaxy Watch4 BT 40mm (SM-R860NZKAXAC, SM-R860NZSAXAC, SM-R860NZDAXAC - prix régulier $329. 99), 10) Galaxy Buds Live Mystic Black (SM-R180NZKAXAC - prix normal 199,99 $), 11) Galaxy Buds Pro (SM-R190NZKAXAC, SM-R190NZSAXAC, SM-R190NZVAXAC - prix normal 264,99 $), 12) Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC, SM-R177NZGAXAC, SM-R177NLVAXAC, SM-R177NZWAXAC - prix normal 189. 99), 13) SmartTag+ (EI-T7300BLEGCA - prix normal 54,99 $), 14) S Pen Fold Edition (EJ-PF926BBEGCA - prix normal 59,99 $), 15) Fold3 Leather Flip Cover with S Pen (EF-FF92PCBEGCA - prix normal 119. 99 $), 16) Couverture en cuir Fold3 (EF-VF926LBEGCA - prix normal 109,99 $), 17) Couverture transparente Flip3 avec anneau (EF-QF711CTEGCA - prix normal 49,99 $), 18) Couverture en cuir Flip3 (EF-VF711LBEGCA - prix normal 109. 99 $), 19) Duo de chargeurs sans fil (EP-P4300TBEGCA, EP-P4300TWEGCA - prix régulier 79,99 $), 20) Tab A7 Lite gris (SM-T220NZAAXAC - prix régulier 209,99 $), 21) Tab A7 gris (SM-T500NZAAXAC - prix régulier 329,99 $). Comment échanger le crédit : 1. pendant la période de l'offre, visitez http://www.samsung.com/ca/ et ajoutez un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 ou Z Flip3 admissible à votre panier pour précommander votre Z Fold3 ou Z Flip3 sélectionné. 2. allez à la page d'ajout où le crédit sera disponible. 3. Choisissez parmi les produits Galaxy éligibles sur la page d'ajout, et ajoutez votre sélection à votre panier. 4. Le prix (hors taxes) des produits Galaxy admissibles que vous sélectionnez sera déduit du montant du crédit jusqu'à un montant maximal de crédit pour votre appareil Galaxy Z Fold3 ou Galaxy Z Flip3 sélectionné. Tout montant supérieur au montant maximal du crédit pour votre appareil Galaxy Z Fold3 ou Galaxy Z Flip3 sélectionné sera payable dans le cadre du coût total de votre commande et sera indiqué dans le total final de votre commande. Remarque : si vous sélectionnez plusieurs produits, le crédit sera réparti entre les produits. Tout montant de crédit non utilisé ne peut pas être sauvegardé ou reporté pour être échangé à l'avenir et sera considéré comme abandonné dès que vous aurez terminé votre transaction. 5. Pour terminer la transaction et recevoir votre crédit, passez à la caisse et terminez votre précommande et votre achat du Galaxy Z Fold3 ou du Galaxy Z Flip3 et des produits Galaxy admissibles que vous avez sélectionnés. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Le crédit peut uniquement être appliqué à l'achat des produits Galaxy admissibles lorsque vous achetez le Galaxy Z Fold3 ou le Galaxy Z Flip3 en même temps et dans le cadre de la même transaction. Le Crédit n'a aucune valeur monétaire et ne peut être reporté, ni utilisé dans une transaction distincte. Tout montant du Crédit non utilisé est considéré comme abandonné après que vous ayez terminé votre transaction. Si le prix d'achat des produits Galaxy éligibles dépasse le montant du crédit, le client est responsable du paiement de la différence de prix, qui sera indiquée dans le total final de la commande. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix réguliers. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Ne peut être combinée à aucune autre offre. 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

26 Certaines conditions s'appliquent. Offre valable du 27 août 2021 au 4 octobre 2021. Offre disponible exclusivement en ligne à Samsung.com/ca et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Maintenant, à l'achat d'un Galaxy Z Fold3 (SM-F926WZKAXAC, SM-F926WZGAXAC, SM-F926WZSAXAC - prix régulier de 2 269,99 $ ; F926WZKEXAC - prix régulier de 2 409,99 $), vous recevrez en prime une (1) housse Flip Cover avec stylo S Pen (EF-FF92PCBEGCA - prix régulier de 119,99 $) avec votre achat. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d'un (1) Flip Cover avec S Pen en prime par appareil Galaxy Z Fold3 admissible acheté par client. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d'une autorisation expresse de Samsung. 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

27 Certaines conditions s'appliquent. Offre valable du 27 août 2021 au 4 octobre 2021. Les détaillants canadiens autorisés et de transporteurs participants peuvent varier. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience au Canada et à samsung.com/ca sont admissibles à cette promotion..Maintenant, à l'achat de Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC, SM-R177NZGAXAC, SM-R177NLVAXAC, SM-R177NZWAXAC- prix régulier de 189,99 $), vous recevrez un (1) chargeur sans fil simple (EP-P1300TBEGCA- prix régulier de 54,99 $) en prime avec votre achat. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d'un (1) chargeur sans fil simple en prime par appareil Galaxy admissible acheté par client. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d'une permission expresse de Samsung. 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés

30 Les termes et conditions s'appliquent. Précommandez entre le 11 août et le 26 août 2021 ("période de l'offre") le Galaxy Z Fold3 (SM-F926WZKAXAC, SM-F926WZGAXAC, SM-F926WZSAXAC - prix régulier de 2 269. 99 ; F926WZKEXAC - prix normal $2,409.99) ou Galaxy Z Flip3 (SM-F711WZKAXAC, SM-F711WZGAXAC, SM-F711WLVAXAC, SMF711WZAAXAC, SMF711WZWAXAC, SMF711WDBAXAC, SMF711WLIAXAC - prix normal $1,259. 99 ; SM-F711WZEAXAC, SM-F711WZKEXAC, SMF711WZAEXAC, SMF711WZWEXAC, SMF711WDBEXAC, SMF711WLIEXAC - prix régulier $1,329.99) et recevez un bonus à la fin de l'achat de votre appareil composé de ce qui suit : L'achat du Galaxy Z Fold3 : Un Samsung Galaxy Buds2 noir (SM-R177NZKAXAC - prix régulier de 189,99 $), un chargeur sans fil Duo noir (EP-P4300TBEGCA - prix régulier de 79,99 $) et un stylo S-Pen noir (EJ-PG998BBEGCA - prix régulier de 59,99 $) Achat du Galaxy Z Fold3 : Un Samsung Galaxy Buds2 noir (SM-R177NZKAXAC - prix courant de 189,99 $) et un chargeur sans fil Duo noir (EP-P4300TBEGCA - prix courant de 79,99 $). Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Limite d'un (1) bonus par appareil acheté. La prime n'a aucune valeur monétaire et ne peut être échangée une fois sélectionnée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Seuls les achats effectués sur les sites Web PPE suivants sont admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et le lieu de l'achat.

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/sppsso1

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/education

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/sppdomain1

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/sppaccess1

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/secaepp

Le bonus applicable (qui dépend du modèle Galaxy Z Fold3/Flip3 que vous avez choisi au moment de la précommande) sera automatiquement ajouté au panier au moment de la validation de la commande. L'expédition du bonus du modèle Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3 devrait prendre entre 6 et 8 semaines, sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées ci-dessus.

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/sppsso1

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/education

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/sppdomain1

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/sppaccess1

- https://shop.samsung.com/ca/multistore/caepp/secaepp

Le bonus applicable (qui dépend du modèle Galaxy Z Fold3/Flip3 que vous avez choisi au moment de la précommande) sera automatiquement ajouté au panier au moment de la validation de la commande. L'expédition du bonus du modèle Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3 devrait prendre entre 6 et 8 semaines, sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées ci-dessus.

33 Offre valable du 11 au 26 août 2021 ("Période de l'offre"). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l'offre : (i) précommandez un Samsung Galaxy Z Fold3 Phantom Black SM-F926WZKAXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Black SM-F926WZKEXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Silver SM-F926WZSAXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Green SM-F926WZGAXAC et obtenez 600 milles de prime AIR MILES® lorsque vous complétez votre achat ; ou (ii) précommandez un Samsung GALAXY Z FLIP3 Noir Fantôme SM-F711WZKAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Noir Fantôme SM-F711WZKEXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Lavande SM-F711WLVAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Crème SM-F711WZEAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Vert SM-F711WZGAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Rose Clair SM- F711WLIAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Light Pink SM-F711WLIEXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Gray SM-F711WZAAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Gray SM-F711WZAEXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 White SM-F711WZWAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 White SM-F711WZWEXAC et recevez 400 Miles Bonus, lorsque vous compléterez votre achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant l'achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combiné à aucune autre offre ou promotion, à moins d'un accord spécifique de Samsung. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.®™ Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

34 Offre valable du 27 août au 30 septembre 2021 ("Période d'offre"). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l'offre : (i) achetez un Samsung Galaxy Z Fold3 Phantom Black SM-F926WZKAXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Black SM-F926WZKEXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Silver SM-F926WZSAXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Green SM-F926WZGAXAC et obtenez 350 milles de prime AIR MILES® ; ou (ii) achetez un Samsung GALAXY Z FLIP3 Phantom Black SM-F711WZKAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Phantom Black SM-F711WZKEXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Lavender SM-F711WLVAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Cream SM-F711WZEAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Green SM-F711WZGAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Light Pink SM- F711WLIAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Light Pink SM-F711WLIEXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Gray SM-F711WZAAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Gray SM-F711WZAEXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 White SM-F711WZWAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 White SM-F711WZWEXAC et obtenez 250 Miles Bonus. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d'adhérent. dans les 60 jours suivant l'achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n'y consente expressément. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. ®™ Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

35 Offre valable du 27 août au 30 septembre 2021 ("Période de l'offre"). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l'offre, achetez un Samsung Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC, SM-R177NZGAXAC, SM-R177NLVAXAC, SM-R177NZWAXAC) et obtenez 50 milles de prime AIR MILES®. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant l'achat. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n'y consente expressément. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. ®™ Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

36 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise allant jusqu'à 300 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous :

soit (A) vous précommandez un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible entre le 11 août 2021 et le 26 août 2021 (la "période de précommande") et effectuez l'achat avant le 4 octobre 2021, soit (B) vous achetez un appareil Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible entre le 27 août 2021 et le 4 octobre 2021 (la "période d'achat" et, avec l'aide de l'acheteur, le 4 octobre 2021), 2021 et le 4 octobre 2021 (la "période d'achat" et, avec la période de précommande, la "période de l'offre"), auprès d'un détaillant ou d'un transporteur canadien autorisé participant, d'une boutique Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à l'adresse http : //www. samsung.com/ca/ ; et compléter la reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (" Produit de reprise admissible ") avant le 4 octobre 2021 ; et expédier le produit de reprise admissible d'ici le 10 septembre 2021 si un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible a été précommandé pendant la période de précommande, ou expédier le produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la lettre de transport si un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible a été acheté pendant la période d'achat La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Aucune valeur en espèces. Crédit de 300 $ basé sur la reprise d'un produit admissible à la reprise et l'achat du Galaxy Z Fold3 5G. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et est offerte aux résidents canadiens seulement. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca/offer/ pour connaître toutes les modalités et conditions.

37 Des conditions s’appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

38 Des conditions générales s'appliquent. Offre disponible exclusivement sur Samsung.com/ca. Pré-commandez du 11 août 2021 au 26 août 2021 et complétez votre achat d'un Samsung Galaxy Z Fold3 (SM-F926WZKAXAC/SM-F926WZGAXAC/ SM-F926WZSAXAC- prix régulier 2269,99 $, SM-F926WZKEXAC- prix régulier 2409. 99 $) ou un Galaxy Z Flip3 (SM-F711WZKAXAC, SM-F711WZGAXAC, SM-F711WLVAXAC, SMF711WZAAXAC, SMF711WZWAXAC, SMF711WDBAXAC, SMF711WLIAXAC - prix régulier $1,259. 99 $ ; SM-F711WZEAXAC, SM-F711WZKEXAC, SMF711WZAEXAC, SMF711WZWEXAC, SMF711WDBEXAC, SMF711WLIEXAC - prix régulier 1 329,99 $) (chacun étant un " appareil Galaxy admissible ") et recevez en prime un plan Samsung Care+ d'un an pour votre appareil Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3 sélectionné (valeur de 225 $) (" plan Samsung Care+ d'un an en prime ") avec votre achat. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. L'offre n'a aucune valeur monétaire et n'est pas transférable. Limite d'un (1) plan bonus d'un an Samsung Care+ par appareil Galaxy admissible acheté. Pour profiter de cette offre, ajoutez votre appareil Galaxy admissible à votre panier, puis ajoutez le plan bonus d'un an Samsung Care+ au moment de passer à la caisse. Offre valable uniquement pour les résidents canadiens. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Les modalités complètes du programme de bonification d'un an Samsung Care+ sont disponibles à l'adresse http://pages.samsung.com/ca/promotions/English/Samsung_careplus_terms_conditions_EN.pdf et en français à l'adresse http://pages.samsung.com/ca/promotions/French/Samsung_careplus_terms_conditions_FR.pdf.

39 Soit (i) précommandez du 11 août 2021 au 26 août 2021 et complétez votre achat avant le 10 septembre 2021, soit (ii) achetez du 27 août 2021 au 10 septembre 2021, le Samsung Galaxy Fold3 5G (modèles SM-F926WZKAXAC/SM-F926WZGAXAC/ SM-F926WZSAXAC- prix régulier 2269. 99 $, SM-F926WZKEXAC - prix normal de 2409,99 $) ou Galaxy Flip3 5G (modèles SM-F711WZKAXAC/SM-F711WZEAXAC/SM-F711WZGAXAC/SM-F711WLVAXAC - prix normal de 1259,99 $, SM-F711WZKEXAC - prix normal de 1329,99 $). (chacun étant un " appareil Galaxy admissible ") et vous pouvez recevoir un plan bonus Samsung Care+ d'un an pour votre appareil Samsung Galaxy Fold3 5G sélectionné pour 0 $ (valeur de 225 $) ou Samsung Galaxy Flip3 5G pour 0 $ (valeur de 200 $) (" plan bonus Samsung Care+ d'un an "). Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune offre différée. L'offre n'a aucune valeur en espèces, n'est pas transférable et ne peut être changée une fois sélectionnée. Limite d'un (1) plan bonus de 1 an Samsung Care+ par appareil Galaxy admissible acheté. Offre ouverte aux résidents canadiens seulement. Les détaillants et les transporteurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience Stores sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués à samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et le lieu de l'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Comment se faire rembourser : Afin de réclamer le bonus Samsung Care+ 1 Year Bonus Plan, les clients doivent acheter un appareil Galaxy éligible comme indiqué ci-dessus, puis se rendre dans la " Benefit Section " dans l'application Samsung Members App sur leur appareil Galaxy éligible entre le 11 août et le 30 septembre 2021. Les clients doivent suivre le lien dans Samsung Members (section avantages) vers la page de l'offre bonus Samsung Care+ 1 an sur http://free.samsungcareplus.com entre le 11 août et le 30 septembre 2021 pour bénéficier de cette offre. L'application Samsung Members peut être téléchargée gratuitement dans le Samsung Galaxy Store. Pour pouvoir installer et s'inscrire à l'application Samsung Members App, l'utilisateur doit disposer d'un compte Samsung. La création d'un compte Samsung est gratuite. Pour configurer votre compte Samsung, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/) Les conditions générales complètes du Samsung Care+ 1 Year Bonus Plan sont disponibles à l'adresse http://pages.samsung.com/ca/promotions/English/samsungcareplus_oneyearoffer_EN.pdf.

Simon Langlois

North Strategic for Samsung Canada

Tel.: 438.870.0327

simon.langlois@northstrategic.com

