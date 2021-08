Xebec accueille M. Brian Levitt au sein de son conseil d'administration

English French

MONTRÉAL, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, est heureuse d'annoncer que M. Brian Levitt s'est joint au conseil d'administration de Xebec, à compter d'aujourd'hui. M. Levitt était auparavant conseiller spécial auprès du conseil d'administration, fournissant des conseils en matière de stratégie, de commerce et de financement d'entreprise.



« Nous sommes ravis d'accueillir Brian au conseil d'administration en tant que membre officiel. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec lui au cours de la dernière année et demie dans son rôle de conseiller spécial. Brian offre une multitude de connaissances et une expérience qui s'est avérée extrêmement précieuse pour une entreprise de technologies propres à croissance rapide telle que Xebec. Nous avons fait des progrès considérables grâce aux conseils de Brian au cours des deux dernières années, et je me réjouis de sa contribution pour les nombreuses années à venir », a déclaré Kurt Sorschak, président du conseil, chef de la direction et président de Xebec Adsorption Inc.

« Je suis heureux de me joindre au conseil d'administration de Xebec et j'ai hâte de continuer à soutenir la direction de Xebec alors que l'entreprise consolide ses activités mondiales et intègre ses récentes acquisitions. La mission de Xebec est de permettre à ses clients, dans un large éventail d'industries, d'améliorer leur rentabilité et leurs perspectives en réduisant considérablement leur empreinte carbone grâce à du gaz naturel renouvelable, de l'hydrogène et d'autres gaz produits à des emplacements distribués, selon les spécifications les plus élevées en matière d'énergie, de mobilité, d'industrie et de médecine. J'ai été attiré par Xebec en raison de sa vision et de ses perspectives, ainsi que par les valeurs et la culture de son équipe de direction », a déclaré Brian Levitt.

M. Levitt est actuellement président du conseil d'administration de La Banque Toronto-Dominion (TSX : TD) et membre du conseil d'administration de The Charles Schwab Corporation (NYSE : SCHW) et de Domtar Corporation (TSE : UFS). M. Levitt est l'ancien président et chef de la direction d'Imasco Limited et a été associé et coprésident du grand cabinet d'avocats canadien Osler, Hoskin & Harcourt LLP. M. Levitt est Officier de l'Ordre du Canada, a été président du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal et chancelier de l'Université Bishops. Il est titulaire de diplômes en droit et en ingénierie de l'Université de Toronto.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.