IBA reçoit le premier paiement pour un système Proteus®PLUS en Chine

English French

Système de protonthérapie cinq salles avec contrat de service

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 août 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce qu’elle a reçu le premier paiement pour une solution Proteus®PLUS* qui sera installée en Chine. La réception de paiement fait suite à une communication au début de l’année dans laquelle IBA a annoncé avoir été sélectionnée pour l’installation d’une solution Proteus®PLUS en Chine. La valeur de ce contrat pour IBA est d’environ EUR 90 millions et inclut un contrat d’exploitation et de maintenance de plusieurs années.

IBA va équiper ce nouveau centre avec quatre salles de traitement à portique rotatif et une salle à faisceau fixe. Cette plateforme ouverte ProteusPLUS d’IBA sera munie des dernières technologies de pointes telles que le Pencil Beam Scanning, le Cone Beam Computed Tomography (CBCT) et la gestion des mouvements grâce à l’imagerie des tumeurs mobiles et à l’évaluation de leur interaction. Le système sera également compatible avec les modes de délivrance de faisceau DynamicARC®1 and ConformalFLASH®2.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau centre parmi notre communauté de centres de protonthérapie IBA qui continue de s’accroître. Ce nouveau contrat est la 7ème solution Proteus®PLUS signée en Chine et confirme qu'IBA est le leader incontesté sur le marché stratégiquement important de la protonthérapie en Chine. Nous avons hâte d'apporter ce traitement anticancéreux de haute qualité et indispensable à davantage de patients en Chine. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®PLUS est une marque déposée de Proteus 235

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 DynamicARC® est la marque déposée de la solution IBA proton ARC thérapie actuellement en cours de recherche et développement. Elle sera disponible à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire.

2 ConformalFLASH® est la marque déposée de la solution IBA de thérapie par irradiation FLASH actuellement en cours de recherche et développement. Elle sera disponible à la vente dès réception de l’autorisation règlementaire.





Pièce jointe