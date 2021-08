SpareBank 1 SMN : Økt optimisme i økonomien, solid vekst og sterkt resultat

English Norwegian

SpareBank 1 SMN har fått flere kunder, bedre lønnsomhet og lavere tap i andre kvartal. Resultatet ble i andre kvartal 942 millioner kroner før skatt, akkumulert 1.836 for første halvår. Banken er mer solid enn noen gang, og nå øremerkes 100 millioner kroner i samfunnsutbytte til gjenåpningen av Midt-Norge.

Etter et svært godt resultat i første kvartal fortsetter trenden dette kvartalet, godt hjulpet av økt optimisme blant folk og bedrifter i Midt-Norge. Tapene er redusert til 39 millioner kroner, fra 170 millioner kroner i samme kvartal i fjor. SpareBank 1 SMN har nå en solid vekst innenfor alle forretningsområder.

- Vi har hatt is i magen og trodd på folk og bedrifter i regionen gjennom hele pandemien, og opplever nå at vi får igjen i form av enda sterkere kundelojalitet og at flere velger oss. Betydelig vekst i både utlån og innskudd er den beste attesten vi kan få fra kundene, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Rustet for videre vekst

Det har vært god vekst i utlån og innskudd. Samlede utlån økte med 7,9 prosent og innskuddene med 16,8 prosent de siste 12 månedene. Driftskostnadene er redusert til 735 millioner kroner for kvartalet, og banken fikk avkastning på egenkapitalen på 14,3 prosent. Med en ren kjernekapitaldekning på 18,3 prosent er banken svært robust.

En stor andel av befolkningen har nå fått første vaksinedose, og usikkerheten i økonomien avtar gradvis i takt med at de myndighetspålagte restriksjonene avvikles. NHO anslår lavere arbeidsledighet og vekst i økonomien de kommende kvartalene, og forventer at økonomien er tilbake på samme nivå som før pandemien allerede i tredje kvartal.

- Selv om det fortsatt er noe risiko i økonomien forventer vi en sterk økonomisk vekst fremover. SpareBank 1 SMN har sterke resultater og er mer solid enn noen gang, så vi har gode forutsetninger for å være med på veksten og litt til. Vi har ambisjoner om å vokse mer enn konkurrentene i Midt-Norge og ytterligere befeste vår posisjon som finanshus nummer én, sier Janson.

100 millioner til gjenåpning av Midt-Norge

Gode resultater i SpareBank 1 SMN kommer også eierne til gode. Den største enkeltstående eieren er samfunnet, som eier i underkant av 40 prosent av banken. Alle som bor i Midt-Norge får derfor ta del i utdelingen av overskuddet i form av samfunnsutbytte.

Nå øremerkes 100 millioner kroner av dette til gjenåpningen av Midt-Norge.

- Da samfunnet stengte ned var det en selvfølge for oss å stille opp. Vi satte derfor av 100 millioner til koronadugnad for å støtte frivilligheten gjennom et krevende år da Norge stengte ned i fjor. Da kjennes det helt riktig ut å også være en pådriver for gjenåpningen som endelig nærmer seg. Etter en lang periode med lite aktivitet, publikumsbegrensninger, nedgang i medlemsmasse og utfordringer med rekruttering av både utøvere og trenere vil vi bidra til å få hjulene i gang igjen. Endelig skal vi tilbake på tribuner og forestillinger, heie og klappe for gode prestasjoner, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Nøkkeltall andre kvartal 2021:

(Tall for hele konsernet. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er presisert)

Resultat før skatt: 942 mill. kr (840 mill.)

Resultat: 755 mill. kr (719 mill.)

Avkastning på egenkapital: 14,3 % (15,1 %)

Ren kjernekapitaldekning: 18,3 % (17,2 %)

Vekst i utlån: 2,0 % (2,5 %)

Vekst i innskudd: 7,6 % (7,0 %)

Utlån til personkunder: 2,2 % (2,4 %)

Utlån til næringslivskunder: 1,5 % (2,7 %)

Innskudd fra personkunder: 6,9 % (10,2 %)

Innskudd fra næringslivskunder: 8,0 % (4,6 %)

Netto resultat eierinteresser: 212 mill. kr (177 mill.)

Netto resultat finansielle instrumenter: 59 mill. kr (271 mill.)

Tap på utlån og garantier: 39 mill. kr (170 mill.)

Resultat per egenkapitalbevis: 3,51 kr (3,27)

Bokført verdi per egenkapitalbevis: 100,18 kr (90,37)

Kontakt:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. +47 905 41 672

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





https://kvartalsrapport.smn.no/

Vedlegg