ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 12.8.2021 KLO 8:40

ELECSTERIN ALKUVUOSI PETTYMYS, ODOTAMME KÄÄNNETTÄ LOPPUVUODELLE

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

Liikevaihto 16,4 MEUR (1-6/2020: 20,1 MEUR)

Liikevoitto 0,1 MEUR (2,1 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,1 MEUR (2,2 MEUR)

Tulos/osake -0,02 EUR (0,45 EUR)

Omavaraisuusaste 50,2 % (49,7 %)

Huhti-kesäkuu:

Liikevaihto 8,4 MEUR (4-6/2020: 10,9 MEUR)

Liikevoitto -0,4 MEUR (1,3 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,5 MEUR (0,9 MEUR)

Tulos/osake -0,11 EUR (0,19 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun lopulla 2021 antamassaan kokonaistaloudellisissa arvioissa maailmantalouden kasvun odotetaan jatkaneen elpymistään vuodenvaihteesta. Vaikka talouskasvu vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä oli hieman edellisessä arviossa ennakoitua vahvempaa, maailmantalouden kannalta lähtö vuoteen 2021 oli heikompi, koska koronavirustartuntojen määrä oli kääntynyt nousuun ja käyttöön oli otettu tiukempia rajoitustoimia. Viimeaikaiset kyselyt viittaavat maailmantalouden kasvun vahvistumiseen, joskin merkit kehityksen eriytymisestä kehittyneiden markkinatalouksien ja nousevien markkinatalousmaiden sekä tehdasteollisuuden ja palvelujen välillä ovat entistä selvempiä.Nousevien markkinatalouksien kasvun hiipuminen on ollut jopa odotettua voimakkaampaa. Nousevien markkinatalouksien pandemiatilanne on pysynyt epävakaana, ja se on keskeinen talouskehityksen taustatekijä eri maissa.

Sekä vuotta 2020 koskevassa tilinpäätöstiedotteessamme että vuoden 2021 ensimmäisessä osavuosikatsauksessamme arvioimme, että vuoden 2021 ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan heikompi kuin vertailujaksolla. Odotimme, että Elecsterin toiminnan kannalta tärkeillä kehittyvillä markkinoilla pandemian voittamiseen käytettävissä olevat resurssit eivät ole kehittyneiden talouksien tasolla, ja siten pandemiatilanne häiritsee toimintaamme merkittävästi. Vaikka osasimme odottaa vertailuvuotta heikompaa suoritusta, olivat sekä ensimmäinen että toinen vuosineljännes selkeitä pettymyksiä sekä liikevaihdon että osakekohtaisen tuloksen osalta.

Toisella vuosineljänneksellä koronatilanne Elecsterille tärkeillä markkina-alueilla häiritsi edelleen toimintaamme voimakkaasti, ja konetoimitusten määrä väheni huomattavasti vertailukauteen nähden.Pandemian lisäksi joillakin markkina-alueilla kuten Kolumbiassa ja Venäjällä oli paikallisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttivat toimintaamme. Kolumbiassa yleiset levottomuudet häiritsivät asiakkaidemme tavaratoimituksia ja jotkut asiakkaamme joutuivat jopa sulkemaan tuotantolaitoksiaan raaka-aineiden saannin ja asiakkaiden logistiikkaketjun katkettua. Venäjällä meneillään oleva, osaltaan myös meijerituotteita koskeva pakollinen QR-koodimerkintä on aiheuttanut yleistä hämmennystä asiakkaissamme ja siten lykännyt investointipäätösten tekemistä.

Myös pakkausmateriaalien toimitusvolyymi laski vertailukaudesta, ja muoviraaka-aineiden voimakas hinnannousu heijastui kannattavuuteen selkeästi. Vallitsevassa markkinatilanteessa myyntihintojen korottaminen kustannusnousua vastaavasti ei ole ollut mahdollista.Materiaalitoimittajilla on ollut sekä tuotantokapasiteetista että kuljetuskapasiteetista pulaa ja siten ostohintojen nousu on jouduttu hyväksymään raaka-aineiden saannin varmistamiseksi ja asiakkaidemme toiminnan turvaamiseksi.

Toistaiseksi olemme onnistuneet kuitenkin varmistamaan koneiden ja pakkausmateriaalien valmistamiseen tarvittavien komponenttien ja materiaalien saatavuuden ja siten tuotantotoimintamme ei ole sanottavammin kärsinyt komponentti- tai materiaalipulasta. Toimitusajat ovat kuitenkin monissa tärkeissä varaosissa ja materiaaleissa pidentyneet selvästi.

Myös toisella vuosineljänneksellä kaikkien yksiköidemme terveystilanne pysyi hyvänä, emmekä ole joutuneet sanottavammin kärsimään henkilöstövajauksesta, toimipaikkojen sulkemisista tai karanteeniin asettamisista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 16,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 18,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon laskusta johtuen liikevoitto putosi selvästi ja oli 0,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja painui tappiolliseksi - 0,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 8,4 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Kvartaalin liiketappio oli - 0,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli - 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 49,5 milj. euroa (51,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 50,2 % (49,7 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 19,5 milj. euroa (20,7 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 21,7 % vertailuajankohdasta ja oli 13,0 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (2,2 milj.euroa) eli 1,5 % (13,4 %)

liikevaihdosta.

Vuosipuoliskon aikana kone- ja pakkausmateriaalitoimitusten määrät laskivat edellisvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalien osalta marginaalit olivat alkuvuonna selvästi edellisvuotta matalammat raaka-aineiden epäsuotuisasta hintakehityksestä johtuen.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja oli 2,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa) tuloksen jäädessä niukasti tappiolliseksi.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liikevaihto pieneni 7,3 % edellisvuoteen nähden ja oli 1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Tulos jäi tappiolliseksi.





Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €)

1-6/2021 1-6/2020 1–12/2020 Teollisuustuotteet 13.029 16.638 32.450 Kuluttajatuotteet 2.152 2.174 4.216 Muut 1.372 1.480 3.159 Segmenttien välinen -170 -164 -423 Konserni yhteensä 16.383 20.128 39.401

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 Teollisuustuotteet 202 2.224 3.876 Kuluttajatuotteet -9 -25 9 Muut -51 -87 16 Segmenttien välinen -14 4 19 Konserni yhteensä 128 2.116 3.920

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 Teollisuustuotteet 32.410 35.304 32.215 Kuluttajatuotteet 4.478 4.607 4.407 Muut 3.254 3.301 3.385 Eliminoinnit -66 -58 -113 Kohdistamaton 9.427 8.392 7.913 Konserni yhteensä 49.503 51.546 47.806

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 277(296), josta ulkomailla 151 (166). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 284(296).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 8,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 9,64 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 173 412 kpl (9,5 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 30.3.2021.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä kyselytiedot viittaavat maailmantalouden vahvaan kasvuun,joskin maiden ja toimialojen kehityksen eriytymisestä on aiempaa selvempiä merkkejä.Globaali PMI-yhdistelmäindeksi nousi toukokuussa 58,8:aan – selvästi pitkän aikavälin keskiarvoaan ja historiallista kvartiiliväliään korkeammaksi. Vaikka voimakas kasvu on yleisesti ottaen selvästi nähtävissä sekä tehdasteollisuudessa että palvelualalla, muutamat maa- ja sektorikohtaiset erot ovat hiljattain käyneet aiempaa selvemmiksi. Ensinnäkin kehittyneiden talouksien kasvu on vahvaa ja on viime aikoina vahvistunut entisestään. Siten kehitys poikkesi nousevista markkinatalousmaista, joiden kasvu kiihtyy hitaammin. Toiseksi talouskasvu kiihtyi nopeasti palvelusektorilla sitä mukaa kuin rajoitustoimia poistettiin. Nopean kasvun osalta on kuitenkin huomattava, että elpyminen käynnistyi hyvin alhaiselta tasolta, erityisesti paljon lähikontakteja sisältävissä palveluissa. Sitä vastoin tehdasteollisuuden tuotanto, joka osoittautui pandemian pahimmassa vaiheessa kestävämmäksi, kasvaa yhä reippaasti mutta tarjontapuolen rajoitteiden takia aiempaa hitaammin.

Ennustimme, että ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan vertailuvuotta heikompi, mutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla onnistumme kuromaan eron vertailuvuoteen nähden umpeen ja saavutamme sekä liikevaihdossa että osakekohtaisessa tuloksessa vertailuvuoden tason. Ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella ja katsauskauden jälkeen saimme konetilauksia, jotka herättävät luottamusta tavoitteidemme saavuttamisesta. Positiivisen tuloskehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että myös muoviraaka-aineiden hintakehitys kääntyy laskuun, josta myös on nähtävillä hienoisia merkkejä.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 LIIKEVAIHTO 8.445 10.892 16.383 20.128 39.401 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 220 -855 1.088 -430 -872 Valmistus omaan käyttöön 0 65 Liiketoiminnan muut tuotot 50 80 113 148 417 Materiaalit ja palvelut -5.120 -4.393 -9.643 -9.084 -18.266 Henkilöstökulut -2.340 -2.398 -4.702 -4.753 -8.978 Poistot ja arvonalentumiset -406 -468 -784 -955 -2.138 Liiketoiminnan muut kulut -1.224 -1.517 -2.328 -2.938 -5.710 LIIKEVOITTO -376 1.340 128 2.116 3.920 Rahoitustuotot ja –kulut -145 -420 -206 49 -120 TULOS ENNEN VEROJA -521 920 -78 2.165 3.801 Tuloverot 81 -218 -38 -527 -1.050 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -440 703 -116 1.638 2.750 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -415 718 -88 1.682 2.748 Määräysvallattomille omistajille -25 -16 -28 -44 3 Tulos/osake -0,11 0,19 -0,02 0,45 0,73

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS -440 703 -116 1.638 2.750 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 201 806 903 -1.736 -3.311 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -239 1.509 787 -98 -561 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -215 1.524 815 -53 -561 Määräysvallattomille omistajille -24 -15 -27 -45 0





KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 181 166 163 Aineelliset hyödykkeet 12.837 14.343 13.117 Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420 Pitkäaikaiset saamiset 2.057 2.373 1.866 Laskennalliset verosaamiset 451 449 433 Pitkäaikaiset varat yhteensä 15.945 17.749 15.998 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 17.467 16.800 16.565 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.102 9.040 7.754 Tuloverosaaminen 431 257 151 Rahavarat 8.558 7.700 7.339 Lyhytaikaiset varat yhteensä 33.558 33.797 31.809 VASTAAVAA 49.503 51.546 47.806 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 94 93 90 Muuntoerot 288 -1 -209 Kertyneet voittovarat 15.796 17.048 16.749 Määräysvallattomat omistajat 995 977 1.023 Oma pääoma yhteensä 24.564 25.508 25.044 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 405 359 372 Pitkäaikainen vieras pääoma 12.977 13.865 11.671 Lyhytaikainen vieras pääoma 11.557 11.814 10.719 VASTATTAVAA 49.503 51.546 47.806

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -116 1.638 2.750 Oikaisut tilikauden tulokseen 1.054 1.339 3.396 Käyttöpääoman muutos 340 -525 413 Maksetut korot ja muut rahoituserät -192 -213 -499 Saadut korot ja osingot 38 23 59 Maksetut verot -223 -679 -1.007 Liiketoiminnan rahavirta 901 1.583 5.112 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -276 -740 -1.521 Käyttöomaisuuden myynti 15 9 58 Pitkäaikaisten saamisten muutos 3 9 15 Investointien rahavirta yhteensä -257 -722 -1.448 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 1.634 2.545 -162 Lyhytaikaisten lainojen muutos -53 -715 -905 Maksetut osingot -1.048 -861 -861 Rahoituksen rahavirta 533 968 -1.928 Rahavarojen muutos 1.176 1.829 1.736 Rahavarat kauden alussa 7.339 6.279 6.279 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 43 -408 -676 Rahavarat kauden lopussa 8.558 7.700 7.339





LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044 Osingonjako -1.049 -1.049 -1.049 Laaja tulos 4 497 313 815 -27 787 Muut muutokset -217 -217 -217 OMA PÄÄOMA



30.6.2021 3.152 4.239 94 288 15.796 23.569 995 24.564

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468 Osingonjako -862 -862 -862 Laaja tulos -2 -170 119 -53 -45 -98 OMA PÄÄOMA



30.6.2020 3.152 4.239 93 -1 17.048 24.531 977 25.508





KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 3.868 5.013 5.013 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 Liikevaihto 16.383 20.128 39.401 Liikevaihdon kasvu, % -18,6 -3,5 0,04 Liikevoitto 128 2.116 3.920 % liikevaihdosta 0,8 10,5 9,9 Tulos ennen veroja -78 2.165 3.801 % liikevaihdosta -0,5 10,8 9,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -88 1.682 2.748 % liikevaihdosta -0,5 8,4 7,0 Oman pääoman tuotto, % -0,9 12,6 10,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,1 9,1 8,4 Korollinen vieras pääoma 19.450 20.707 17.832 Rahavarat 8.558 7.700 7.339 Nettovelkaantumisaste, % 44,3 51,0 41,9 Omavaraisuusaste, % 50,2 49,7 52,8 Taseen loppusumma 49.503 51.546 47.806 Bruttoinvestoinnit 256 802 1.754 Tilauskanta 6.743 6.719 5.197 Tulos/osake, euroa -0,02 0,45 0,73 Oma Pääoma/osake, euroa 6,55 6,81 6,68 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.169 16.314 16.314





LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Liikevaihto 8.445 7.938 10.349 8.925 10.892 9.236 Liikevoitto -376 504 635 1.169 1.340 776 Liikevoitto, % -4,4 6,3 6,1 13,1 12,3 8,4 Kauden tulos -415 327 67 998 718 964 Tulos/osake, euroa -0,11 0,09 0,02 0,27 0,19 0,26

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2020 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2021 julkaistaan 4.11.2021.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

