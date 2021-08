Vincit Oyj: Mitä sulle kuuluu? Työkaverilta kysymällä 4288 euron lahjoitus mielenterveyden edistämistyöhön MIELI ry:lle.

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 12.8.2021 kello 09:00

Mitä sulle kuuluu? Työkaverilta kysymällä 4288 euron lahjoitus mielenterveyden edistämistyöhön MIELI ry:lle.

Koronapandemian aikana useat yritykset ovat joutuneet pohtimaan erilaisia keinoja työyhteisöjen vahvistamiseksi. Alkukesästä Vincitillä lähdettiin kokeilemaan jotain uutta ja syntyi idea pienimmästä mahdollisesta yhteisöllisestä yksiköstä: kaksikosta. Tähän liittyen lanseerattiin sisäinen Vincit Twin -kampanja, jonka tarkoituksena oli löytää kaikille halukkaille oma Vincit-kaksonen, tuoda ihmisiä yhteen, huomioida kollegoita arjessa, pitää hauskaa ja samalla kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen mielenterveystyöhön.

Vincitin Twin-kampanjan tausta-ajatuksena oli yhdessä tekemisen ja hauskanpidon lisäksi jaksaminen, mielenterveys ja toisten huomioiminen. Kampanjassa on kannustettu jokaista kysymään päivittäin työkavereiden kuulumisia. Jokaisesta kollegalle kampanjan aikana esitetystä Mitä sulle kuuluu? -kysymyksestä Vincit lahjoitti 2 euroa mielenterveyden edistämistyöhön MIELI ry:lle. Lopulliseksi lahjoitussummaksi kertyi 4288 euroa.

MIELI ry:n toiminnanohjaaja Sari Aalto-Matturi: “Kyselymme mukaan korona on kuormittanut meitä merkittävästi. Apua ja tukea tarvitaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Positiivista on se, että uskallamme puhua mielen hyvinvoinnista ja pyytää apua. Mielenterveyttä voi aina vahvistaa.”

Vincit Oyj:n henkilöstöjohtaja Saana Rossi: “Vincitin DNA:n ydin on aina ollut ihmisissä, yksilöistä muodostuvissa yhteisöissä ja vahvassa kulttuurissa. Samalla, kun suunnittelemme uudenlaiseen työarkeen palaamista sekä konseptoimme ja muotoilemme toimitiloja ja työskentelytapoja uudelleen, uskomme vahvasti siihen, että inhimillisille kohtaamisille, kanssakäymiselle ja Mitä sulle kuuluu? -kysymyksille on yhä enemmän kysyntää myös tulevaisuudessa.”

Lisätietoja:

Saana Rossi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 050 3846 756

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi