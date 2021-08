ContextVision: Beste salg noensinne innen medisinsk bildebehandling og lovende tilbakemeldinger fra INIFY prostata-evalueringer

English Norwegian

STOCKHOLM – 12. august 2021 – ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling, leverte selskapets beste andre kvartal noensinne innen medisinsk bildebehandling. Respons fra pågående kliniske forsøkene med selskapets første digitale patologiprodukt, INIFY Prostate, ser veldig lovende ut.

Salget i andre kvartal endte på 24,4 MSEK (20,1), en økning på 20 prosent sammenlignet med forrige kvartal, og en økning på 32 prosent mot samme tidspunkt i fjor, justert for valutaeffekter.

Fra samarbeidspartnere innen digital patologi: - Imponerende nøyaktighet

«INIFY Prostate leverte imponerende nøyaktighet i de pågående kliniske evalueringene. I andre kvartal ekspanderte vi til USA og fikk to prestisjetunge medisinske samarbeidspartnere ombord for klinisk testing», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

Selskapet har intensivert samspillet med nye potensielle kunder, samt utvidet samarbeidet til etablerte partnere og laboratorier.

«Det er givende å se den positive responsen vi får når vi demonstrerer hvordan INIFY identifiserer og skisserer kreftområder med en imponerende nøyaktighet. Vi fortsetter å forbedre posisjonen vår trinn for trinn, innen digital patologi», sier Palm.

Kraftig inntektsøkning

ContextVision opplevde en betydelig økning i inntektene fra programvare innen bildeforbedring, noe som resulterte i det beste andre kvartalet noensinne. Dette skyldes delvis at markedet tok seg inn igjen, men også at i noen få tilfeller, selve tidspunktet for kundebestillingene. Mesteparten av økningen skjer innen ultralyd, hovedsakelig i Asia.

«Medisinsk bildebehandling nærmer seg normalen. I perioden har vi inngått nye kontrakter med flere viktige kunder, og fortsetter å styrke og forlenge våre langsiktige partnerskap innen flere markeder og produktsykler. Vår søken, sammen med våre kunder, med å skape merverdi også under dagens omstendigheter, er en klar suksessfaktor. Jeg ser optimistisk på fremtiden, at vi nå har sett starten på en trinnvis tilbakevending til vår opprinnelige vekstplan før Covid», sier Palm.

Ny styreleder på plass

I andre kvartal ble Olof Sandén valgt som selskapets nye styreleder. Sandén har lang ledererfaring fra globale selskaper, samt innen medisinsk utstyrsindustri, etter å ha bekledd en rekke ledende stillinger iblant annet Elekta, RISE, Business Sweden, og BCG. I dag innehar han flere styreverv i tillegg til sitt daglige virke som partner i et ledelsesrekruteringsselskap.

«Bildebehandling har vært, og vil fortsatt være, en hjørnestein i utviklingen av bedre helse. ContextVision er ekstremt godt posisjonert til å spille en viktig rolle i denne utviklingen. Selskapet har en unik posisjon i alt fra programvare for bildeforbedring, til nye innganger innen bildeanalyse og AI -støttet beslutningstaking. Jeg ser frem til å bistå ContextVision med å levere verdifulle løsninger til den globale helsesektoren som muliggjør videre utvikling og forbedring av pasientbehandling», sier Sandén.

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com .

Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.

