VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 1/2020 LAINAOSUUKSIEN VAIHTAMINEN OSAKKEISIIN. VALOEN ISC BIOHEAT OY:LLE ANTAMAN VELKAKIRJAN VAIHTAMINEN OSAKKEIKSI.

English Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 12.8.2021 klo 11.50

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt Yhtiön vaihtovelkakirjalainan 1/2020 lainaosuuksien osittaisesta vaihtamisesta Yhtiön osakkeisiin ja osittaisesta maksamisesta rahalla. Vaihtovelkakirjalainan haltijan, BOD Global Group SIA:n (”BOD”) Yhtiölle esitettämän vaihtovaatimuksen perusteella Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 300.000 euroa ja koko lainapääoman korot vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi ja Yhtiö tulee siirtämään BOD:lle yhteensä 4.521.524 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 pääomasta 100.000 maksetaan BOD:lle rahana.

Vaihtovelkakirjalainan 1/2020 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 23.7.2020. Merkintähinta per Yhtiön osake oli 0,073 euroa. Merkintähinta maksettiin kuittaamalla sitä vastaava osuus vaihtovelkakirjalainan 1/2020 maksamatonta lainapääomaa vastaan. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valoe on 26.2.2021 sopinut ISC Bioheat Oy:n kanssa 50.000 euron erillispalkkiosta korvauksena ISC Bioheatin Valoelle suorittamista osapuolten välisen konsuntointisopimuksen mukaisista palveluista ja antanut ISC Bioheatille erillispalkkion maksamiseksi velkakirjan (”Velkakirja”). Valoen hallitus on tänään päättänyt vaihtaa Velkakirjan Valoen osakkeiksi ja tulee siirtämään ISC Bioheatille yhteensä 555.556 yhtiön omaa osaketta. Vaihdettaessa Velkakirja osakkeiksi on yhden (1) osakkeen merkintähinta 0,09 euroa, joka vastaa Valoen osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua kolmen (3) kuukauden keskiarvohintaa 25.2.2021 päättyneeltä kolmekuukautisjaksolta. ISC Bioheat Oy toimitusjohtajanaan Matts Kempe on tehnyt Valoen kanssa myynti- ja markkinointiyhteistyötä vuodesta 2019 alkaen.

Yllä mainittujen osakesiirtojen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 25.851.394 omaa osaketta.

Mikkelissä 12. päivänä elokuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.