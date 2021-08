VALOE ON ALLEKIRJOITTANUT AIESOPIMUKSEN YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMISESTA SAUDI-ARABIAAN. AIESOPIMUKSEN TAVOITTEENA ON, ETTÄ VALOE TOIMITTAA SUUNNITTELEMANSA AURINKOPANEELITEHTAAN YHTEISYRITYKSELLE.

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 12.8.2021 klo 13.35

Valoe Oyj (”Valoe” tai ”Yhtiö”) on allekirjoittanut aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co. Ltd:n (”ICON”) kanssa. ICON on Salem Balhamer Holdingin täysin omistama tytäryhtiö. Valoen ja ICONin tarkoituksena on perustaa yhteisyritys, josta ICON omistaisi 60 % ja Valoe 40 %. Yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka Valoe suunnittelee, rakentaa ja toimittaa.

ICON ja Valoe suunnittelevat sijoittavansa yhteisyritykseen noin 15 miljoonaa euroa. Investointi sisältää mm. aurinkopaneelitehtaan, teknologiasiirron, koulutuksen ja toiminnan ylösajon, jotka Valoe toimittaa yhteisyritykselle. Valoen toimituksen arvon arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa euroa. Valoen investointi yhteisyritykseen on enintään kuusi miljoonaa euroa.

Aiesopimus on vielä tässä vaiheessa sitomaton, lukuun ottamatta osapuolia sitovaa neuvotteluyksinoikeusehtoa. Valoe ja ICON arvioivat allekirjoittavansa lopullisen sopimuksen vuoden 2021 loppuun mennessä. Osapuolet ovat sopineet, että Valoe laatii yhteisyritykselle yksityiskohtaisen tehtävä- ja vastuusuunnitelman seuraavan kahden kuukauden kuluessa.

Abdullah Al Yami, ICON Advanced Co. Ltd:n toimitusjohtaja: “Olemme perehtyneet Valoen innovativiiseen ja moderniin teknologiaan. Saudi-Arabiassa on mittavia aurinkoenergiahankkeita, ja olemme vakuuttuneita, että nyt on oikea aika investoida tähän teknologiaan. Odotamme innolla yhteistyötä Valoen kanssa.”

Salem Balhamer Holding Group on saudiarabialainen konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Dammanissa, Itäisessä Provinssissa. Konserni toimii monilla liiketoiminta-alueilla Saudi-Arabiassa mm. ei-metallisten tuotteiden valmistuksessa, kaupanalalla, sopimusliiketoiminnassa sekä viihdealalla. Yhtiö on sitoutunut investoimaan Saudi-Arabiassa vielä hyödyntämättömille markkinoille tukeakseen maan kasvua ja edistääkseen Saudi-Arabian kuningaskunnan tavoitteiden saavuttamista Vision 2030:n mukaisesti.

Iikka Savisalo, Valoe Oyj:n toimitusjohtaja: ”Kyseessä on merkittävä investointi ja lupaava liiketoimintamahdollisuus Valoen kannalta erittäin potentiaalisella markkina-alueella. Olemme innoissamme mahdollisuudesta päästä pysyvästi Saudi-Arabian markkinoille yhteistyössä Salem Balhamer Holding Groupin kaltaisen merkittävän kumppanin kanssa.

